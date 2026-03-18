जो केंट ईरान हमले पर किसी भी चर्चा में शामिल नहीं थे... अफसर के इस्तीफे पर व्हाइट हाउस की सफाई

White House on Joe Kent Resign: व्हाइट हाउस ने बुधवार को सीनियर सुरक्षा अधिकारी जो केंट के इस्तीफे पर बयान दिया है, जिसमें इस्तीफे से उपजे विवाद को शांत करने की कोशिश की गई है. दरअसल केंट ने ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमलों के विरोध में इस्तीफा दिया था. लेकिन व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि वह सैन्य फैसलों में शामिल नहीं थे. साथ ही प्रशासन की जानकारी लीक होने को लेकर व्हाइट हाउस ने जांच शुरू कर दी है.

व्हाइट हाउस का बयान

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलन लीविट ने फॉक्य न्यूज को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड पर पूरा भरोसा है. भले ही इन हमलों के बाद प्रशासन के अंदर बढ़ते मतभेदों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. लीविट ने आगे कहा कि नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के चीफ पद से इस्तीफा देने वाले जो केंट ईरान ऑपरेशन से जुड़ी किसी भी चर्चा में शामिल नहीं थे. इसका मतलब कि जो केंट, ईरान मुद्दे पर प्रशासन के मुख्य निर्णय लेने की वालों लोगों में नहीं थे.

जो केंट ने क्यों दिया इस्तीफा?

जो केंट ने मंगलवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की. वे आठ महीने से कम समय से आतंकवाद विरोधी संस्था का नेतृत्व कर रहे थे. उन्होंने ईरान पर अमेरिकी के सैन्य हमलों के विरोध में इस्तीफा दिया और ईरान संघर्ष के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन को छोड़ने वाले पहले वरिष्ठ अधिकारी बन गए हैं. X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि "ईरान में चल रहे युद्ध का ईमानदारी से समर्थन नहीं कर सकते."

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इस्तीफा लेटर में केंट ने क्या कहा?

अपने इस्तीफे लेटर में, केंट ने तर्क दिया कि ईरान से अमेरिका को 'तत्काल खतरा' नहीं था और आरोप लगाया कि यह संघर्ष बाहरी दबाव के कारण शुरू हुआ. उन्होंने दावा किया है कि 'इजरायल के उच्च अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली सदस्यों' ने एक गलत सूचना अभियान चलाता, जिसने ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' विजन को कमजोर किया और युद्ध के पक्ष में माहौल बनाया. इतना ही नहीं, जो केंट ने प्रशासन से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान रोकने का भी आग्रह किया.

व्हाइट हाउस ने अफवाहों को नकारा

हालांकि, व्हाइट हाउस ने केंट के इस्तीफे से जुड़ी अफवाहों को गलत बताया और लेविट ने संकेत दिया है कि अब ध्यान इस बात पर रहेगा कि आंतरिक जानकारी किसने लीक की होगी. साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व में एकता दिखाने की भी कोशिश की जा रही है.