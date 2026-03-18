Advertisement
trendingNow13145785
Hindi Newsदुनियाजो केंट ईरान हमले पर किसी भी चर्चा में शामिल नहीं थे... अफसर के इस्तीफे पर व्हाइट हाउस की सफाई

जो केंट ईरान हमले पर किसी भी चर्चा में शामिल नहीं थे... अफसर के इस्तीफे पर व्हाइट हाउस की सफाई

Joe Kent Resignation: आतंकवाद विरोधी संस्था का नेतृत्व कर रहे अमेरिकी अधिकारी जो केंट ने मंगलवार को इस्तीफे दे दिया. उन्होंने ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमलों के विरोध में ये कदम उठाया. उनके इस्तीफे के बाद अमेरिका में विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर अब व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जो केंट ईरान हमले पर किसी भी चर्चा में शामिल नहीं थे... अफसर के इस्तीफे पर व्हाइट हाउस की सफाई

White House on Joe Kent Resign: व्हाइट हाउस ने बुधवार को सीनियर सुरक्षा अधिकारी जो केंट के इस्तीफे पर बयान दिया है, जिसमें इस्तीफे से उपजे विवाद को शांत करने की कोशिश की गई है. दरअसल केंट ने ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमलों के विरोध में इस्तीफा दिया था. लेकिन व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि वह सैन्य फैसलों में शामिल नहीं थे. साथ ही प्रशासन की जानकारी लीक होने को लेकर व्हाइट हाउस ने जांच शुरू कर दी है. 

व्हाइट हाउस का बयान

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलन लीविट ने फॉक्य न्यूज को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड पर पूरा भरोसा है. भले ही इन हमलों के बाद प्रशासन के अंदर बढ़ते मतभेदों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. लीविट ने आगे कहा कि नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के चीफ पद से इस्तीफा देने वाले जो केंट ईरान ऑपरेशन से जुड़ी किसी भी चर्चा में शामिल नहीं थे. इसका मतलब कि जो केंट, ईरान मुद्दे पर प्रशासन के मुख्य निर्णय लेने की वालों लोगों में नहीं थे. 

जो केंट ने क्यों दिया इस्तीफा?

जो केंट ने मंगलवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की. वे आठ महीने से कम समय से आतंकवाद विरोधी संस्था का नेतृत्व कर रहे थे. उन्होंने ईरान पर अमेरिकी के सैन्य हमलों के विरोध में इस्तीफा दिया और ईरान संघर्ष के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन को छोड़ने वाले पहले वरिष्ठ अधिकारी बन गए हैं. X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि "ईरान में चल रहे युद्ध का ईमानदारी से समर्थन नहीं कर सकते."

Add Zee News as a Preferred Source

इस्तीफा लेटर में केंट ने क्या कहा?

अपने इस्तीफे लेटर में, केंट ने तर्क दिया कि ईरान से अमेरिका को 'तत्काल खतरा' नहीं था और आरोप लगाया कि यह संघर्ष बाहरी दबाव के कारण शुरू हुआ. उन्होंने दावा किया है कि 'इजरायल के उच्च अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली सदस्यों' ने एक गलत सूचना अभियान चलाता, जिसने ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' विजन को कमजोर किया और युद्ध के पक्ष में माहौल बनाया. इतना ही नहीं, जो केंट ने प्रशासन से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान रोकने का भी आग्रह किया. 

व्हाइट हाउस ने अफवाहों को नकारा

हालांकि, व्हाइट हाउस ने केंट के इस्तीफे से जुड़ी अफवाहों को गलत बताया और लेविट ने संकेत दिया है कि अब ध्यान इस बात पर रहेगा कि आंतरिक जानकारी किसने लीक की होगी. साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व में एकता दिखाने की भी कोशिश की जा रही है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Joe Kent Resignation

Trending news

भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
Punjab CM
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी जॉब', धौला कुआं जाम पर क्या बोले गडकरी?
WION World Pulse
'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी जॉब', धौला कुआं जाम पर क्या बोले गडकरी?
'फोर्स्ड मैरिज थी इसलिए...' खरगे के 'शादी' वाले बयान पर पूर्व PM देवेगौड़ा का पलटवार
HD Devegowda
'फोर्स्ड मैरिज थी इसलिए...' खरगे के 'शादी' वाले बयान पर पूर्व PM देवेगौड़ा का पलटवार
पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?
Middle East War
पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?
'हम पर जंग थोपी गई, दोस्तों के लिए खुला है होर्मुज...', बोले ईरान के डिप्टी चीफ
WION World Pulse
'हम पर जंग थोपी गई, दोस्तों के लिए खुला है होर्मुज...', बोले ईरान के डिप्टी चीफ
'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
Supreme Court
'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
Nora Fatehi
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
Supreme Court
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Kashmir Weather
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
Nitin Gadkari
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस