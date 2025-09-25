भारत-पाकिस्तान किसके साथ खुलकर है अमेरिका? ऑपरेशन सिंदूर-टैरिफ तनाव के बाद US का आया बड़ा बयान, कश्मीर पर क्या कहा?
भारत-पाकिस्तान किसके साथ खुलकर है अमेरिका? ऑपरेशन सिंदूर-टैरिफ तनाव के बाद US का आया बड़ा बयान, कश्मीर पर क्या कहा?

Washington deal separately with India- Pakistan: ऑपरेशन सिंदूर और ट्रेड टैरिफ तनाव के बाद अमेरिका ने भारत-पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर खुलकर बात की है. एक तरफ टैरिफ से भारत-अमेरिका के रिश्तों में खटास है, वहीं पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं. लेकिन सच्चाई क्या है इस पर पहली बार अमेरिका ने बयान दिया है. जानें पूरी बात.

Sep 25, 2025, 08:08 AM IST
भारत-पाकिस्तान किसके साथ खुलकर है अमेरिका? ऑपरेशन सिंदूर-टैरिफ तनाव के बाद US का आया बड़ा बयान, कश्मीर पर क्या कहा?

US on India Pakistan Relations: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव तो कम हुआ लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड टैरिफ विवाद ने ऐसी आग लगाई जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों में दूरी ला दी. एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका से अपने रिश्ते बेहतर करने में लगा हुआ है. दूसरी तरफ अमेरिका से भारत के टैरिफ को लेकर विवाद चल रहे. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर भारत या पाकिस्तान किसके साथ खुलकर है अमेरिका?. आइए जानते हैं.

भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग मानता है अमेरिका
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि वाशिंगटन भारत और पाकिस्तान के साथ अलग-अलग व्यवहार जारी रखेगा और दोनों देशों के संबंधों को "काफी अलग" मानता है. उन्होंने इस आशंका को खारिज कर दिया कि दोनों देशों के बीच फिर से एकरूपता आ सकती है.

कश्मीर के मामले में अमेरिका की क्या राय?
अधिकारी ने कहा कि कश्मीर के मामले में अमेरिका अपनी "लंबे समय से चली आ रही नीति" पर कायम है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का सीधा मुद्दा है. हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मदद के लिए तैयार हैं लेकिन अधिकारी ने कहा, "हमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और हमारे सामने पहले से ही कई संकट हैं." अधिकारी ने आगे कहा, "हम इसे भारत और पाकिस्तान पर छोड़ देंगे."

अमेरिका अपना हित पहले देखेगा
अधिकारी ने कहा, "हम भारत और पाकिस्तान को दो अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं और एक ऐसी अमेरिका फर्स्ट नीति पर विचार करते हैं जो हमारे हितों को आगे बढ़ाए." "ये दोनों रिश्ते काफी अलग हैं."

अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम अधिक?
भारत में कुछ पर्यवेक्षक अमेरिका द्वारा धीरे-धीरे भारत और पाकिस्तान को एक नजर से देखने की बात कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने बार-बार दोहराया है कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझा लिया था और इस्लामाबाद के साथ संबंधों को फिर से स्थापित किया था. भारत ने किसी भी अमेरिकी मध्यस्थता से इनकार किया है और कहा है कि दोनों पड़ोसियों ने खुद ही इस विवाद को समाप्त किया था. लेकिन अधिकारी ने ट्रंप के दावे पर ज़ोर दिया और नई दिल्ली द्वारा अमेरिका की भूमिका से इनकार को खारिज करने पर कहा, "भारत सरकार का एक घरेलू क्षेत्र है जिससे उन्हें भी बात करनी होगी."

अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर पर अब क्या कहा?
अधिकारी ने आगे कहा, "लेकिन यह सच है कि अमेरिका उस संकट में शामिल था." बयान देने वाले ने अपनी पहचान केवल एक वरिष्ठ विदेश विभाग अधिकारी के रूप में बताने की शर्त पर यह बात कही ताकि वह भारत-अमेरिका संबंधों में "अशांति" के बीच क्षेत्र के प्रमुख राजनयिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर सकें.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

operation sindoor

