/4 घंटे तक यात्रियों में मची दहशत, प्लेन में अचानक शुरू हुई तेज थरथराहट, टूटने लगा केबिन का हिस्सा

Mashhad Airport : ईरान में एक हवाई हादसा सामने आया है. मशहद से केरमानशाह जा रहे सेपेहरान एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विमान के एक पहिए का टायर निकल गया. इसके बाद इंजन में खराबी आ गई और विमान में तेज कंपन होने लगा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विमान के एक पहिए का टायर निकल गया, इसके बाद इंजन में खराबी आ गई और विमान में तेज कंपन होने लगा. जानकारी के अनुसार, मशहद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ समय बाद विमान के एक पहिए का टायर निकल गया. इसके बाद पायलट ने यात्रियों को इंजन में समस्या की जानकारी दी। विमान में अचानक तेज कंपन शुरू हो गया. स्थिति को देखते हुए पायलटों ने विमान को वापस मशहद एयरपोर्ट ले जाने का फैसला किया, जहां विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई.
WATCH: Cabin ceiling falls apart onboard a Sepehran Airlines Boeing 737 after a tire reportedly burst shortly after takeoff from Mashhad Airport causing engine damage and severe vibrations. pic.twitter.com/R7RP1AwZYX
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 15, 2026
तेज कंपन के कारण विमान के केबिन की छत और ओवरहेड लगेज बिन के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचने की खबर है. सामान बिन से नीचे गिरने लगा और कुछ सामान यात्रियों से भी टकराया. सोशल मीडिया पर सामने आए विमान के अंदर के वीडियो में यात्री घबराए हुए नजर आए. कुछ यात्री डर के कारण प्रार्थना करते और चिल्लाते दिखाई दिए.
विमान ने मशहद एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. बताया जा रहा है कि मशहद एयरपोर्ट पर सेपेहरान एयरलाइंस के विमान से जुड़ी यह हाल की दूसरी घटना है.