/4 घंटे तक यात्रियों में मची दहशत, प्लेन में अचानक शुरू हुई तेज थरथराहट, टूटने लगा केबिन का हिस्सा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विमान के एक पहिए का टायर निकल गया, इसके बाद इंजन में खराबी आ गई और विमान में तेज कंपन होने लगा. जानकारी के अनुसार, मशहद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ समय बाद विमान के एक पहिए का टायर निकल गया. इसके बाद पायलट ने यात्रियों को इंजन में समस्या की जानकारी दी। विमान में अचानक तेज कंपन शुरू हो गया. स्थिति को देखते हुए पायलटों ने विमान को वापस मशहद एयरपोर्ट ले जाने का फैसला किया, जहां विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई.