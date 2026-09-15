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4 घंटे तक यात्रियों में मची दहशत, प्लेन में अचानक शुरू हुई तेज थरथराहट, टूटने लगा केबिन का हिस्सा

मशहद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ समय बाद विमान के एक पहिए का टायर निकल गया. इसके बाद पायलट ने यात्रियों को इंजन में समस्या की जानकारी दी.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 15, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:52 PM IST
4 घंटे तक यात्रियों में मची दहशत, प्लेन में अचानक शुरू हुई तेज थरथराहट, टूटने लगा केबिन का हिस्सा
Image Credit: Video Screengrab

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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