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Hindi NewsदुनियाPAK के बाद अब चुपचाप सर्बिया ने खरीदी चाइनीज मिसाइल, ऑनलाइन फोटो लीक होते ही पीएम ने किया कबूलनामा; क्या है CM-400AKG की खासियत?

PAK के बाद अब चुपचाप सर्बिया ने खरीदी चाइनीज मिसाइल, ऑनलाइन फोटो लीक होते ही पीएम ने किया कबूलनामा; क्या है CM-400AKG की खासियत?

Serbia Buys Chinese Missiles: सर्बिया ने चीन से CM-400AKG एयर टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने का खुलासा किया है. इसको लेकर वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने बताया कि सर्बियाई एयर फोर्स ने अपने सोवियत निर्मित मिग-29 फाइटर जेट्स को CM-400AKG ले जाने के लिए कस्टमाइज किया है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 13, 2026, 09:37 PM IST
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PAK के बाद अब चुपचाप सर्बिया ने खरीदी चाइनीज मिसाइल, ऑनलाइन फोटो लीक होते ही पीएम ने किया कबूलनामा; क्या है CM-400AKG की खासियत?

World News In Hindi: सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने बताया कि सर्बिया ने हाल ही में अपनी एयर फोर्स के लिए चीनी CM-400AKG एयर टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी हैं, जिससे वह इस हथियार का पहला यूरोपियन ऑपरेटर बन गया है. बता दें कि सर्बिया NATO के साथ अपनी साझेदारी और यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होने की इच्छा को रूस के साथ अपने सदियों पुराने धार्मिक, जातीय और राजनीतिक गठबंधन और एक प्रमुख इनवेस्टर चीन के साथ रणनीतिक संबंधों के साथ संतुलित करने का प्रयास कर रहा है.  

सर्बिया ने खरीदी चीनी मिसाइल

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक सर्बिया के सरकारी टीवी चैनल 'RTS' के एक लाइव टेलिकास्ट में वुसिक ने कहा,' हमारे पास इन मिसाइलों की काफी संख्या है और हम और भी अधिक प्राप्त करेंगे.' यह बयान सर्बियाई विमान पर लगी मिसाइलों की पहली तस्वीरें ऑनलाइन लीक होने के कुछ दिनों बाद आया है. वुसिक ने कहा कि सर्बियाई एयर फोर्स ने अपने सोवियत निर्मित मिग-29 फाइटर जेट्स को CM-400AKG ले जाने के लिए कस्टमाइज किया है.' EU और NATO सदस्य देश क्रोएशिया ने सर्बिया के इस कदम की आलोचना की है. उसने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा, सैन्य संतुलन को बदलने का प्रयास और बाल्कन में बढ़ती हथियारों की होड़ का संकेत बताया.   

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क्या है CM-400AKG मिसाइल?

बता दें कि चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन (CASIC) द्वारा निर्मित CM-400AKG एक सुपरसोनिक एयर टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल है. यह 150 किलोग्राम का विस्फोटक वारहेड या 200 किलोग्राम का पेनेट्रेटिंग वॉरहेड ले जा सकती है. इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है. CM-400AKG का पहला इस्तेमाल भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी वायु सेना की ओर से भारत पर हमला करने के लिए किया गया था.    

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लगातार हथियार खरीद रहा सर्बिया 

सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने मिसाइलों के लिए सर्बिया की ओर से किए गए पेमेंट का खुलासा करने से मना कर दिया है. उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्हें इसमें मामूली छूट मिली है. बता दें कि सर्बिया ने इस साल अपनी GDP का लगभग 2.6 प्रतिशत मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए बांटा है. हाल ही में, सर्बिया ने रूस के S-300 या अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम के समान FK-3 सर्फेस टू एयर में अटैक करने वाले डिफेंस सिस्टम और चीन से CH-92A फाइटर ड्रोन खरीदे हैं, जबकि साथ ही फ्रांस के डसॉल्ट से 12 नए राफेल फाइटर जेट और एयरबस से हेलीकॉप्टर और कार्गो प्लेन भी खरीदे हैं. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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