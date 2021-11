Uganda के पार्लियामेंट के पास सीरियल बम ब्लास्ट, 100 मीटर दूरी पर थी भारतीय टीम

कंपाला: अफ्रीकी देश युगांडा सीरियल ब्लास्ट (Uganda Serial Blast) से दहल गया. युगांडा की राजधानी कंपाला में संसद भवन के नजदीक हुए ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई. ब्लास्ट वाली जगह से मात्र 100 मीटर दूर पर ही भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ठहरी हुई थी. हालांकि धमाके में भारतीय टीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम युगांडा में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल-2021 में हिस्सा लेने के लिए कुछ ही दिन पहले वहां पहुंची है. इस टीम में टोक्यो पैरांलिंपिक-2021 में पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रमोद भगत, मनोज सरकार और बाकी खिलाड़ी शामिल हैं.

Indian Team is Safe!There is multiple Bomb Blast 100 mtr away from official Hotel in which @parabadmintonIN team staying incl. @GauravParaCoach

& @PramodBhagat83 @manojsarkar07@joshimanasi11@IndiainUganda@Media_SAI @ParalympicIndia @YASMinistry @IndiaSports @PMOIndia https://t.co/bAlsNdK4XS pic.twitter.com/TldWuwlXUn

— Para-Badminton India (@parabadmintonIN) November 16, 2021