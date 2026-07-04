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UK में हिंदुओं को झटका, कैम्ब्रिजशायर में पहला मंदिर बनाने के लिए नहीं मिली जमीन; चर्च और मुस्लिम समूह को मिला प्लॉट

Cambridgeshire Hindu Temple Bid News: ब्रिटेन में हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है. कैम्ब्रिजशायर शहर में पहला मंदिर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हिंदू समाज को जमीन नहीं मिल पाई है. नीलामी में हिंदू समाज के आवेदन को काउंसिल ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया. इसके बजाय चर्च और मुस्लिम समूह को प्लॉट आवंटित कर दिया गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 04, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:43 AM IST
UK में हिंदुओं को झटका, कैम्ब्रिजशायर में पहला मंदिर बनाने के लिए नहीं मिली जमीन; चर्च और मुस्लिम समूह को मिला प्लॉट
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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