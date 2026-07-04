/UK में हिंदुओं को झटका, कैम्ब्रिजशायर में पहला मंदिर बनाने के लिए नहीं मिली जमीन; चर्च और मुस्लिम समूह को मिला प्लॉट

Cambridgeshire Hindu Temple Bid Rejection News: ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर शहर में बसे हिंदुओं का अपना पहला पूजा स्थल बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाया. वे धर्मस्थल के लिए जारी बिड हार गए हैं. लोकल काउंसिल ने नए शहर नॉर्थस्टो में धर्मस्थल की जमीन एक चर्च और मुस्लिम समूह को आवंटित कर दी. जबकि उनके पास शहर में पहले से ही सैकड़ों चर्च और मस्जिदें मौजूद हैं. जबकि हिंदुओं के पास कोई मंदिर नहीं है. इसके बावजूद टेक्नीकल आधार बताकर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई. काउंसिल के इस फैसले से हिंदू समुदाय में निराशा पसरी हुई है.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ कैम्ब्रिजशायर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने 0.25 हेक्टेयर भूमि की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. इसके लिए हिंदू समाज नॉर्थस्टो (HSN) ने अपनी बोली भरी थी. काउंसिल अधिकारियों ने जब बोली का मूल्यांकन किया तो HSN को 65% अंक दिए. वहीं नॉर्थस्टो चर्च नेटवर्क (NCN) को 81% अंक देते हुए भूमि 99 साल के लिए NCN को पट्टे पर दे दी गई. इन 99 सालों में
NCN को महज नाममात्र का किराया देना होगा.
खास बात ये है कि NCN ने अपने प्रस्ताव में चालाकी करते हुए नॉर्थस्टो में बसे मुसलमानों को एंकर टेनेंट के रूप में अपनी बिड में शामिल किया था. जिसका मतलब था कि वह चर्च परिसर में अलग से इस्लामिक प्रेयर रूम और शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करेगा.
खास बात ये है कि कैम्ब्रिजशायर में कई चर्च और मस्जिदें हैं, लेकिन एक भी हिंदू मंदिर नहीं है. ऐसे में वहां बसे हिंदुओं को पूजा के लिए दो घंटे दूर बर्मिंघम या वेंबली शहर जाना पड़ता है. इतनी दूर जाने पर भी वहां रात भर के लिए समुदायिक स्थलों को किराये पर लेना आसान नहीं होता. जिससे प्रमुख पर्व और त्योहार मनाना मुश्किल हो जाता है. विसर्जन के लिए देवताओं की मूर्तियों को अक्सर कैरियर बैग में ठूंसकर रखना पड़ता है. इसकी वजह से उनकी अनजाने में बेअदबी होती है और घर में सामान रखने में भी दिक्कत होती है.
इसी समस्या को देखते हुए स्थानीय हिंदू समुदाय की ओर से बनाए गए संगठन हिंदू समाज नॉर्थस्टो (HSN) ने भी इस भूमि के लिए बोली लगाई थी. उन्होंने अपनी बोली में वहां पर एक अंतरधार्मिक और वेलबीइंग सेंटर के साथ-साथ मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन काउंसिल ने चालाकी दिखाते हुए हिंदू समाज के आवेदन को खारिज कर दिया.
काउंसिल के इस फैसले पर HSN की चेयरपर्सन अपर्णा निगम-सक्सेना ने बड़ी निराशा जताई. उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और प्रक्रिया की मजबूती को लेकर हमारे मन में कई सवाल हैं. कथित रूप से वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड की कमी समेत कई अन्य आधार बताते हुए HSN की बोली को कम अंक दिए गए. जबकि हमें बताया नहीं गया था कि यह इतना अहम फैक्टर होगा. हम इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इस फैसले से नॉर्थस्टो में रह रहे करीब 150 हिंदू परिवार इस फैसले से बेहद निराश हैं. वहां बसे लोग जब भारत में रह रहे अपने परिजनों को मंदिर में हवन-कीर्तन और त्योहार मनाते देखते हैं तो उनमें भी हूक उठती है कि शहर में उनके लिए मंदिर क्यों नहीं है. उन्होंने कहा कि यह कमी हमारी पीढ़ी पूरी तरह से अपनी जड़ों, संस्कृति और विरासत से अलग कर रही है.
हिंदू समुदाय का आवेदन खारिज होने पर मुस्लिम और ईसाई संस्थाओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. नॉर्थस्टो मुस्लिम्स के चेयरपर्सन नवाश ने कहा कि शहर में करीब 200 मुसलमान रह रहे हैं. उनके लिए पांचों वक्त की नमाज बहुत जरूरी होती है. लेकिन वहां पर सामुदायिक स्थल इतनी देर तक नहीं खुलते कि वे नमाज पढ़ सकें. इसलिए NCN के साथ मिलकर एंकर टेनेंट बनने के लिए आवेदन किया गया.
वहीं बिड जीतने वाली ईसाइयों की संस्था NCN के प्रवक्ता ने कहा कि उसने जमीन की बोली जीत ली है. हालांकि, अगर शहर में रह रहे दूसरे समुदाय या धार्मिक समूह चाहेंगे तो वे भी उसका स्पेस यूज कर सकेंगे. लेकिन इसके लिए उन्हें किराया चुकाना पड़ेगा.
वहीं हिंदुओं का आवेदन खारिज करने वाली काउंसिल के मेंबर डॉ. लिसा रेड्रुप ने कहा, 'नीलामी में कोई भेदभाव नहीं हुआ. सभी बोलीदाताओं के लिए मूल्यांकन के स्पष्ट मानदंड उपलब्ध थे. ऐसे में आवेदकों की जिम्मेदारी थी कि वे अपने प्रोजेक्ट की जरूरत और विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं से संबंधित बातों को आवेदन में स्पष्ट करें, जिससे उन पर समय रहते विचार करके फैसला लिया जा सके.'