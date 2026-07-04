/UK में हिंदुओं को झटका, कैम्ब्रिजशायर में पहला मंदिर बनाने के लिए नहीं मिली जमीन; चर्च और मुस्लिम समूह को मिला प्लॉट

खास बात ये है कि कैम्ब्रिजशायर में कई चर्च और मस्जिदें हैं, लेकिन एक भी हिंदू मंदिर नहीं है. ऐसे में वहां बसे हिंदुओं को पूजा के लिए दो घंटे दूर बर्मिंघम या वेंबली शहर जाना पड़ता है. इतनी दूर जाने पर भी वहां रात भर के लिए समुदायिक स्थलों को किराये पर लेना आसान नहीं होता. जिससे प्रमुख पर्व और त्योहार मनाना मुश्किल हो जाता है. विसर्जन के लिए देवताओं की मूर्तियों को अक्सर कैरियर बैग में ठूंसकर रखना पड़ता है. इसकी वजह से उनकी अनजाने में बेअदबी होती है और घर में सामान रखने में भी दिक्कत होती है.