Advertisement
trendingNow13147038
Hindi Newsदुनियाईरानी नेताओं के बच्चों का पेट पालता है अमेरिका! मोटी तनख्वाह के साथ देता है कई सुविधाएं; फिर भी है दुश्मन नंबर 1

ईरानी नेताओं के बच्चों का पेट पालता है अमेरिका! मोटी तनख्वाह के साथ देता है कई सुविधाएं; फिर भी है दुश्मन नंबर 1

ईरान भले अमेरिका को अपना दुश्मन मानता हो, लेकिन ईरानी नेताओं के घर के बच्चे अमेरिका में ही पढ़ते और पढ़ाते हैं. इसका खुलासा हाल में ही सामने आई एक रिपोर्ट में हुआ है. जो लोग अमेरिका में पढ़ाने का काम करते हैं, उनमें अली लारीजानी की बेटी का भी नाम है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरानी नेताओं के बच्चों का पेट पालता है अमेरिका! मोटी तनख्वाह के साथ देता है कई सुविधाएं; फिर भी है दुश्मन नंबर 1

Iran America War News: ईरानी नेता इजरायल और अमेरिका को कट्टर दुश्मन मानते हैं. दोनों देशों के लिए तेहरान के वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं की ओर से 'शैतान' जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. ईरानी नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाते भी देखा गया है. इन सबके बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसको जानने के बाद आप हैरान हो सकते हैं. 

दरअसल, भले ही ईरान के नेता अमेरिका को दुश्मन मानते हों, लेकिन इनके और परिवार के अधिकांश बच्चे पढ़ाई के लिए अमेरिका का ही रुख करते हैं. इतना ही नहीं ईरानी शासन के शीर्ष नेताओं के पारिवारिक सदस्य यूएस के कई विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ने के साथ पढ़ा भी रहे हैं. 

अमेरिका में पढ़ा रहे ईरानी नेताओं के बच्चे 

टीओआई ने द न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ईरानी शासन के नेताओं और कई प्रभावशाली शख्सियत के बच्चे अमेरिका भर के प्रतिष्ठित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं. जिन संस्थानों में वह पढ़ा रहे हैं, उनमें मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय और  यूनियन कॉलेज शामिल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हैरान करने वाली बात है कि ईरान के नेता अली लारीजानी की पिछले दिनों इजरायली हमले में मौत हो गई थी, उनकी बेटी खुद अमेरिका के एक विश्वविद्याल में डॉक्टर थी और अटलांटा के एमोरी विश्वविद्यालय में पढ़ाती थीं. लारीजानी की बेटी का नाम फातिमेह अर्देशिर-लारीजानी है. इसी साल जनवरी में उन्होंने दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया. 

यह भी पढ़ें: 'दोस्त' के प्रेशर में ट्रंप ने बिना सोचे ईरान पर किया हमला? इंटेलिजेंस चीफ तुलसी टाल गईं सबसे बड़ा सवाल

 

पूर्व राष्ट्रपति की बेटी भी अमेरिका में शिक्षिका 

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी की बेटी लीला खातमी भी अमेरिका में रहती हैं और शेंक्टेडी के यूनियन कॉलेज में गणित पढ़ाती हैं. मोहम्मद खातमी साल 1997 से साल 2005 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे थे. हालांकि, उनको ईरान के राजनीतिक व्यवस्था का बड़ा सुधारवादी नेता माना जाता है. फरवरी के आखिरी दिन इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद गणित विभाग के संकाय और कर्मचारी वेब पेज से लीला खातमी की तस्वीर और जीवनी हटा दी गई. 

लारीजानी की भतीजी भी प्रोफेसर 

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जहरा मोहघेघ दमाद, अली लारीजानी की भजीती हैं. वह इलिनोइस अर्बाना-शैम्पेन विश्वविद्यालय के परमाणु, प्लाज्मा और रेडियोलॉजिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रही हैं. इसके अलावा ईरान की पूर्व सांसद मासूमेह इब्तेकर की बेटी  ईसा हाशमी लॉस एंजिल्स स्थित शिकागो स्कूल ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दे रही हैं. 

यह भी पढ़ें: ट्रंप का प्लान फ्लॉप, जंग से मालामाल हो रहा ईरान, हर दिन तिजोरी में आ रहे हैं ₹13,05,36,73,906...अब होर्मुज का बॉस करेगा 'टोल टैक्स' की वसूली

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

us iran war

Trending news

दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
DNA
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
Eid ul Fitr 2026
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
India Ukraine News in Hindi
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
Dhurandhar 2 Movie
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
MEA
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
Kashmir Weather
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
West Bengal elections 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
Dawood Ibrahim Kaskar
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
Cyber crime
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
ईरान या अमेरिका भूल जाइए! भारत का ड्रोन कहां बम बरसा रहा? वीडियो जोश से भर देगा
Indian Army news
ईरान या अमेरिका भूल जाइए! भारत का ड्रोन कहां बम बरसा रहा? वीडियो जोश से भर देगा