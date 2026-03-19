ईरानी नेताओं के बच्चों का पेट पालता है अमेरिका! मोटी तनख्वाह के साथ देता है कई सुविधाएं; फिर भी है दुश्मन नंबर 1

Iran America War News: ईरानी नेता इजरायल और अमेरिका को कट्टर दुश्मन मानते हैं. दोनों देशों के लिए तेहरान के वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं की ओर से 'शैतान' जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. ईरानी नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाते भी देखा गया है. इन सबके बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसको जानने के बाद आप हैरान हो सकते हैं.

दरअसल, भले ही ईरान के नेता अमेरिका को दुश्मन मानते हों, लेकिन इनके और परिवार के अधिकांश बच्चे पढ़ाई के लिए अमेरिका का ही रुख करते हैं. इतना ही नहीं ईरानी शासन के शीर्ष नेताओं के पारिवारिक सदस्य यूएस के कई विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ने के साथ पढ़ा भी रहे हैं.

अमेरिका में पढ़ा रहे ईरानी नेताओं के बच्चे

टीओआई ने द न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ईरानी शासन के नेताओं और कई प्रभावशाली शख्सियत के बच्चे अमेरिका भर के प्रतिष्ठित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं. जिन संस्थानों में वह पढ़ा रहे हैं, उनमें मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय और यूनियन कॉलेज शामिल है.

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हैरान करने वाली बात है कि ईरान के नेता अली लारीजानी की पिछले दिनों इजरायली हमले में मौत हो गई थी, उनकी बेटी खुद अमेरिका के एक विश्वविद्याल में डॉक्टर थी और अटलांटा के एमोरी विश्वविद्यालय में पढ़ाती थीं. लारीजानी की बेटी का नाम फातिमेह अर्देशिर-लारीजानी है. इसी साल जनवरी में उन्होंने दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

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पूर्व राष्ट्रपति की बेटी भी अमेरिका में शिक्षिका

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी की बेटी लीला खातमी भी अमेरिका में रहती हैं और शेंक्टेडी के यूनियन कॉलेज में गणित पढ़ाती हैं. मोहम्मद खातमी साल 1997 से साल 2005 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे थे. हालांकि, उनको ईरान के राजनीतिक व्यवस्था का बड़ा सुधारवादी नेता माना जाता है. फरवरी के आखिरी दिन इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद गणित विभाग के संकाय और कर्मचारी वेब पेज से लीला खातमी की तस्वीर और जीवनी हटा दी गई.

लारीजानी की भतीजी भी प्रोफेसर

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जहरा मोहघेघ दमाद, अली लारीजानी की भजीती हैं. वह इलिनोइस अर्बाना-शैम्पेन विश्वविद्यालय के परमाणु, प्लाज्मा और रेडियोलॉजिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रही हैं. इसके अलावा ईरान की पूर्व सांसद मासूमेह इब्तेकर की बेटी ईसा हाशमी लॉस एंजिल्स स्थित शिकागो स्कूल ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दे रही हैं.

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