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पानी के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, शहबाज के मंत्री ने बयां किया दर्द; बोले- इतने लोग तो युद्ध में भी नहीं मरते, जितने...

पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने दावा किया है कि सिंधु जल संधि के रद्द होने के कारण पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो गई है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग पानी के बिना मरने लगे हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 30, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:18 PM IST
पानी के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, शहबाज के मंत्री ने बयां किया दर्द; बोले- इतने लोग तो युद्ध में भी नहीं मरते, जितने...

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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