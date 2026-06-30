/पानी के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, शहबाज के मंत्री ने बयां किया दर्द; बोले- इतने लोग तो युद्ध में भी नहीं मरते, जितने...

Pakistan News: पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया था. इसका असर अब पाकिस्तान पर दिखने भी लगा है. सिंधु जल समझौता संधि के रद्द करने के फैसले से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है. इस कारण पाकिस्तानी नेता फिजूल की बयानबाजी करने लगे हैं.
दरअसल, पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा कि पाक अपने हिस्से की पानी की हर हाल में रक्षा करेगा और भारत को पानी का प्रवाह रोकने नहीं दिया जाएगा. इतना ही नहीं अब उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में पानी किल्लत होने लगी है और लोग मरने को मजबूर हैं. खास बात ये है कि पाकिस्तानी मंत्री ने आतंकवाद पर कुछ नहीं बोला.
बता दें कि मुसादिक मलिक ने दावा किया कि भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को रद्द करने के कारण हुई पानी की किल्लत से पाकिस्तान में हाहाकार है. उन्होंने कहा कि पानी किल्लत के कारण 6,000 लोग मारे गए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत किसी युद्ध में भी नहीं होती.
रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंधु जल संधि पर एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा है. यह कोई पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि न्याय का मामला है। उनका दावा है कि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर ही नर्भर है. इस कारण असली मुद्दा पानी को नियंत्रित करने का है.
मोसादिक मलिक का कहना है कि पानी की कमी के कारण पाकिस्तान में बड़ी संख्या में किसान खेती छोड़ने तो विवश हैं. दावा किया पानी की कमी से न केवल पाकिस्तानी बल्कि बांग्लादेश के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के एक्शन का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ता नजर आ रहा है. पाकिस्तान में पानी की किल्लत के कारण लोग परेशान हो रहे हैं.
پاکستان پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے پانی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا
ہم دوٹوک اعلان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پانی پر ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے
ہم نے پہلے ہوا میں پکڑ کر ٹھوکا ہے اب نیچے سے بھی ٹھوکیں گے ۔ مصدق ملک pic.twitter.com/l4q4XfmpsN
— Kippsam Malik (@KeepsamM) June 29, 2026
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि भारत के पीएम ने कहा है कि पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे. अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अपने हिस्से की पानी की हर हाल में रक्षा करेगा और भारत को पानी का प्रवाह रोकने नहीं दिया जाएगा.
वहीं, पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार ने कहा कि सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के रुख को अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट भी मिला है. उन्होंने दावा किया कि इस एग्रीमेंट को निलंबित करने के मामले में भारत को दुनिया से काफी कम समर्थन मिला. हालांकि, उनके दावे की पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं हो सकी है. इससे साफ है कि पाकिस्तान केवल बातें बना रहा है.
गौरतलब है कि पिछले साल पहलगाम हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी. इस हमले के बाद भारत ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया.
भारत ने स्पष्ट किया कि यह संधि उस वक्त तक बंद सस्पेंड रहेगी, जबतक सीमा पार से आतंकवाद का वित्तपोषण बंद नहीं होता. भारत के इस फैसले का अब असर होने लगा है और पाकिस्तान के कई क्षेत्र इस समय पानी के भारी किल्लत से जूझ रहे हैं.