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चीन में बड़ा हादसा, जूता फैक्ट्री में आग लगने से 28 की मौत; राहत और बचाव कार्य जारी

पूर्वी चीन में एक बड़ी घटना हुई है. यहां पर एक जूता फैक्ट्री में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में कम से कम 28 लोगों की जान गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 09, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:22 PM IST
चीन में बड़ा हादसा, जूता फैक्ट्री में आग लगने से 28 की मौत; राहत और बचाव कार्य जारी
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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