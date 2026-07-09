/चीन में बड़ा हादसा, जूता फैक्ट्री में आग लगने से 28 की मौत; राहत और बचाव कार्य जारी

China News: चीन से एक बड़ी घटना की खबर सामने आई है. पूर्वी चीन में एक जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 28 लोगों की जान गई है. यह घटना किस कारण हुई इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है.
दरअसल, यह घटना दोपहर के समय हुई, इस घटना के कुछ देर बाद भी अधिकारियों ने आशंका जताई थी कि फुजुयान प्रांत के जिनजियांग शहर में स्थित इमारत के अंतर अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं.
इस घटना पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उनकी ओर से बताया गया कि आग से भारी जान-माल का नुकसान हुआ है. बाद में सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शुरुआती जानकारी के आधार पर मरने वालों की संख्या 28 बताई.
वहीं, सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे दमकलकर्मी आग को बुझाने में लगे हैं और कई मंजिला इमारत के बाहरी और अंदरुनी हिस्सों पर पानी की बैछार कर रहे हैं. पूरी इमारत से काला धुआं निकलकता नजर आया.
गौरतलब है कि आग लगने के कारण लोग घरों की खिड़कियों के पास के हिस्से में शरण लेते नजर आए. आग इमारत की निचली मंजिलों पर लगी थी. अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन और बचाव टीमों ने 183 लोगों और 35 वाहनों को घटनास्थल पर भेजा.
बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जूते बनाने में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले पदार्थ और कच्चा माल इस्तेमाल हो रहा था, जिस कारण आग भड़क गई. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जली हुई इमारत दिखाई दे रही है और टूटी खिड़कियों से गहरा भूरा धुआं निकल रहा है. राष्ट्रपति की ओर से कहा गया कि दुर्घटना के कारण की जल्द से जल्द पहचान की जानी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सख्ती से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.