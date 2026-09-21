सोने की खदान बनी कब्रगाह... सुडान के रेड सी में 11 मौतों से छाया मातम का काला साया!

सूडान में एक सोने की खदान का हिस्सा ढहने से कम से कम 11 लोगों का जान चली गई और 30 से अधिक लोग घायल हैं. बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है. लोगों को बचाने के लिए तेजी से राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है. करीब एक हफ्ते में दूसरी बार खदान के ढहने की जानकारी सामने आई है.
दरअसल, यह हादसा सूडान के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित रेड सी राज्य के ओनी इलाके में हुआ. यह एक दूर-दराज का इलाका है. बताया जाता है कि स्थानीय स्तर पर यहां खनन का काम किया जाता है. खदान का एक हिस्सा शनिवार रात को ढहा था. मलबे से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है.
राज्य के स्वामित्व वाली सूडानी मिनरल रिसोर्सेज कंपनी के एक अधिकारी की ओर से बताया गया कि रविवार तक करीब 11 शवों को निकाला जा चुका है और करीब 30 लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी सामने आई है, जिनकी तलाशी जारी है.
एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं थी. खनन कंपनी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति दुख जताया है. हालांकि, अभी कंपनी ने इस हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं साझा की है.
सूडान के किसी हिस्से में खदान ढहने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी खदान हादसे होते रहे हैं. देश में सोने का बड़ा स्तर पर खनन होता है. सूडान के अलग-अलग हिस्सों में छोटी-बड़ी मिलाकर कई खदाने हैं. दावा किया जाता है कि कई जगहों पर सुरक्षा मानकों का पूरा पालन नहीं हो पाता है. यही कारण है कि खदानों में काम करने वालों पर जान का खतरा रहता है.
सूडान में सोने की खदान ढहने से 11 मजदूरों की मौत हो गई.
सूडान में एक हफ्ते में दूसरी बार खदान का हादसा हुआ है. #Sudan #GoldMine pic.twitter.com/8e5UequAQi
— Abhinav Tripathi (@abhinavthink) September 21, 2026
एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार हुए खदान हादसे ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और यहां पर काम करने वालों की जान को लेकर चिंता भी जताई जा रही है. इससे पहले सूडान में पिथले रविवार को पश्चिमी सूडान में एक अन्य सोने की खदान के कई हिस्से ढहे थे. उस हादसे में कम से कम 82 लोगों की जान गई थी.
बता दें कि सूडान साल 2023 से गृहयुद्ध जैसी स्थिति से गुजर रहा है. यहां RSF और सूडानी सेना के बीच लड़ाई जारी है. इस संघर्ष में कम से कम 59000 लोगों की मौत का अनुमान जताया जाता रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. बताया जाता है कि सूडान की अर्थव्यवस्था में सोने का अहम योगदान है. पिछले कुछ समय से जारी संघर्ष के कारण इस कारोबार पर गहरा असर देखने को मिला है.
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में सूडान की खदानों में हुए हमले ने चिंता खड़ी कर दी है. अनौपचारिक खनन के साथ कामगारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. वर्तमान में बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में लगे हैं. राहत एवं बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही हादसे का पूरा नुकसान पता चल सकेगा.