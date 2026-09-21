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सोने की खदान बनी कब्रगाह... सुडान के रेड सी में 11 मौतों से छाया मातम का काला साया!

उत्तरी सूडान में सोने की खदान ढहने की जानकारी सामने आई है. इस खदान के ढहने से कम से कम 11 लोगों की जान गई है. राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है. एक हफ्ते में दूसरी बार खदान ढहने की घटना ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 21, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:34 AM IST
सोने की खदान बनी कब्रगाह... सुडान के रेड सी में 11 मौतों से छाया मातम का काला साया!
Image Credit: सुडान में एक हफ्ते में दो खदाने ढहीं. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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