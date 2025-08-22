बांग्लादेश में महामारी की तरह बेकाबू हो गए हिंदू महिलाओं से बलात्कार के मामले, HRCBM की रिपोर्ट ने खोली यूनुस सरकार की पोल

Sexual violence against minorities: बांग्लादेश (Bangladesh) की अंतरिम सरकार की मुखिया मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के राज में वहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक महिलाओं की जिंदगी नर्क बन गई है. अल्पसंख्यक महिलाओं से बलात्कार के मामलों की बाढ़ आ गई है. हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि यौन हमलों के बढ़ते मामलों की तुलना महामारी से की जा रही है. मानो ये मुल्क साउथ एशिया की माइनॉरिटीज रेप कैपिटल बन गया है.

रेप कैपिटेल ढाका!

पड़ोसी देश भयानक यौन हिंसा के बीहड़ दौर का सामना कर रहा है. हिंदू, ईसाई और बौद्ध महिलाओं और लड़कियों को चुन-चुनकर टारगेट किया जा रहा है. मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान हालात कितने बेकाबू हो गए हैं उसकी जानकारी खुद किसी विदेशी संस्था या संगठन नहीं बल्कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए मानवाधिकार कांग्रेस (एचआरसीबीएम) ने शुक्रवार सुबह दी है.

ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन ऐन ओ सलीश केंद्र (ASK) की रिपोर्टों का हवाला देते हुए, HRCBM ने कहा, 2025 की पहली तिमाही के दौरान तीन महीने से भी कम समय में आधिकारिक तौर पर बलात्कार के 342 केस दर्ज हुए, जिनमें 87 प्रतिशत में पीड़िताएं नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र की थीं. वहीं जो मामले किसी वजह से दर्ज नहीं हो पाए होंगे उनकी स्थिति को लेकर भी चिंता जताई जा रही है.

गैंगरेप के मामले भी बेतहाशा बढ़े

बांग्लादेश में यौन हिंसा में मासूम बच्चों-बच्चियों को भी निशाना बनाया जा रहा है. यहां दर्ज मामलों में 40 पीड़ित शिशु अवस्था से लेकर छह वर्ष की आयु के बीच के बच्चे थे, वहीं गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिनमें से अधिकांश पीड़ित नाबालिग हैं. अधिकार संस्था के अनुसार, ये भयावह आंकड़े तो बस एक छोटा सा हिस्सा हैं, और वास्तविक संख्या हजारों में है, जो चुप्पी, भय और राज्य की निष्क्रियता के कारण छिपी हुई है. बांग्लादेश में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के ज्यादातर मामले सामाजिक कलंक, बदले की कार्रवाई के डर और न्याय व्यवस्था में अविश्वास के कारण दर्ज नहीं हो पाते.

रेप के मामले पुलिस दर्ज नहीं करती

अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों के मामले में तो यह खामोशी और भी गहरी है. कानून प्रवर्तन और निचली अदालतों में धार्मिक पूर्वाग्रह के आरोप परिवारों को न्याय पाने से रोकते हैं, जिससे अपराध दर्ज नहीं होते और सजा नहीं मिलती. HRCBM के बयान में कहा गया- 'कई मामलों में, महिलाओं और लड़कियों के शव मिले हैं जिनके सिर तक गायब होते हैं यानी उनकी पहचान करना असंभव होता है. इससे अपराधियों की क्रूरता का पता चलता है.'

FAQ

सवाल- HRCBM ने और क्या कहा?

जवाब- बेबुनियाद आरोपों और बढ़ते जनाक्रोश के बावजूद, हिंदू नेता और बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास नवंबर से जेल में बंद हैं. उनकी जमानत याचिका, जो अब बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट ब्लॉक की फाइलों में धूल फांक रही है. दास मनगढ़ंत मामलों में उलझे हैं, जिनमें हत्या जैसे झूठे आरोप शामिल हैं. क्या उनका एकमात्र अपराध सत्ता के सामने सच बोलना और बांग्लादेश के हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की वकालत करना था'.

सवाल- मोहम्मद यूनुस पर क्या आरोप लगे हैं?

जवाब- मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधियों को हवा दी. बांग्लादेश की आजाद हवा और सेकुलर ताने बाने में उन्होंने महजबी कट्टरवाद को बढ़ावा दिया. उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं का नरसंहार कराया. बीते सालभर में बांग्लादेश की विदेश नीति 360 डिग्री घूम गई. मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन परस्त बना दिया.

सवाल- बांग्लादेश में तख्तापलट कब हुआ था?

जवाब- लंबे आंदोलन, सैकड़ों हत्याओं के बाद 5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ था. आधुनिक इतिहास का शायद ये पहला मामला था जब छात्रों के आंदोलन को मोहरा बनाकर जनता की चुनी सरकार को गिरा दिया गया. उस आंदोलन की वीभत्स तस्वीरें वो थीं जिनमें सैकड़ों रक्तपिपासुओं की भीड़ निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकारी आवास लूटपाट कर रही थी. कोई साड़ियां लूट रहा था, कोई इनर वियर्स लहराकर फोटो खिंचा रहा था.