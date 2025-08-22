बांग्लादेश में हिंदू-अल्पसंख्यकों की मां बहन-बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही, यूनुस के राज में यौन हिंसा ने लिया महामारी का रूप, देखें रिपोर्ट

Sexual violence against minorities pandemic levelst: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि इसे अब महामारी का रूप दे दिया गया है. यह हम नहीं कह रहे हैं. इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज (HRCBM) ने ऐसा खुलासा शुक्रवार को किया है जिसके बाद सब हैरान हैं. यह सब मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में हो रहा है, जहां अल्पसंख्यकों की बहन-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही.

HRCBM की चौंकाने वाली रिपोर्ट

ढाका की मानवाधिकार संस्था आइन ओ सलिश केंद्र (AsK) के आंकड़ों के हवाले से HRCBM ने बताया कि 2025 की पहली तिमाही में सिर्फ तीन महीनों में 342 बलात्कार के मामले दर्ज हुए. इनमें 87% पीड़ित 18 साल से कम उम्र की लड़कियां थीं. सबसे दुखद बात, 40 मामले तो उन मासूम बच्चों से जुड़े हैं जो 6 साल से भी छोटे थे. सामूहिक बलात्कार की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं, और ज्यादातर पीड़ित नाबालिग हैं. HRCBM का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है. असल में हजारों मामले सामने ही नहीं आते. डर, सामाजिक शर्मिंदगी और सरकार की निष्क्रियता की वजह से पीड़ित चुप रहने को मजबूर हैं. संगठन ने अपने बयान में कहा, “अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों के लिए हालात और बदतर हैं. पुलिस और निचली अदालतों में धार्मिक भेदभाव के डर से लोग न्याय की उम्मीद छोड़ देते हैं. कई मामलों में तो पीड़िताओं के सिर काट दिए गए, जिससे उनकी पहचान भी नहीं हो पाती. यह अपराधियों की बर्बरता को दिखाता है.”

हिंदू नेता पर जुल्म

HRCBM ने हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को भी उजागर किया. बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जॉट के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास को नवंबर से जेल में रखा गया है. उन पर हत्या जैसे झूठे मामले लादे गए हैं. उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय डिवीजन में महीनों से अटकी है. HRCBM ने सवाल उठाया, “क्या उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के हक की आवाज उठाई?”

Add Zee News as a Preferred Source

न्याय के लिए PIL दायर

इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए HRCBM ने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट डिवीजन में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है. इसमें यौन हिंसा की महामारी पर तुरंत न्यायिक जांच की मांग की गई है. खास तौर पर अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए जवाबदेही, सख्त सुधार और विशेष सुरक्षा की जरूरत बताई गई है. HRCBM ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए, तो यह संकट और गहरा सकता है. अल्पसंख्यक समुदाय डर के साये में जी रहा है, और उनकी बहन-बेटियों की इज्जत हर दिन खतरे में है.