बांग्लादेश में हिंदू-अल्पसंख्यकों की मां बहन-बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही, यूनुस के राज में यौन हिंसा ने लिया महामारी का रूप, देखें रिपोर्ट
Advertisement
trendingNow12892034
Hindi Newsदुनिया

बांग्लादेश में हिंदू-अल्पसंख्यकों की मां बहन-बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही, यूनुस के राज में यौन हिंसा ने लिया महामारी का रूप, देखें रिपोर्ट

Sexual violence against minorities in Bangladesh: बांग्लादेश से ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि इसे अब महामारी का रूप दे दिया गया है. जानें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 22, 2025, 01:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश में हिंदू-अल्पसंख्यकों की मां बहन-बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही, यूनुस के राज में यौन हिंसा ने लिया महामारी का रूप, देखें रिपोर्ट

Sexual violence against minorities pandemic levelst: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि इसे अब महामारी का रूप दे दिया गया है. यह हम नहीं कह रहे हैं. इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज (HRCBM) ने ऐसा खुलासा शुक्रवार को किया है जिसके बाद सब हैरान हैं. यह सब मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में हो रहा है, जहां अल्पसंख्यकों की बहन-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही.

HRCBM की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ढाका की मानवाधिकार संस्था आइन ओ सलिश केंद्र (AsK) के आंकड़ों के हवाले से HRCBM ने बताया कि 2025 की पहली तिमाही में सिर्फ तीन महीनों में 342 बलात्कार के मामले दर्ज हुए. इनमें 87% पीड़ित 18 साल से कम उम्र की लड़कियां थीं. सबसे दुखद बात, 40 मामले तो उन मासूम बच्चों से जुड़े हैं जो 6 साल से भी छोटे थे. सामूहिक बलात्कार की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं, और ज्यादातर पीड़ित नाबालिग हैं. HRCBM का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है. असल में हजारों मामले सामने ही नहीं आते. डर, सामाजिक शर्मिंदगी और सरकार की निष्क्रियता की वजह से पीड़ित चुप रहने को मजबूर हैं. संगठन ने अपने बयान में कहा, “अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों के लिए हालात और बदतर हैं. पुलिस और निचली अदालतों में धार्मिक भेदभाव के डर से लोग न्याय की उम्मीद छोड़ देते हैं. कई मामलों में तो पीड़िताओं के सिर काट दिए गए, जिससे उनकी पहचान भी नहीं हो पाती. यह अपराधियों की बर्बरता को दिखाता है.”

हिंदू नेता पर जुल्म
HRCBM ने हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को भी उजागर किया. बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जॉट के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास को नवंबर से जेल में रखा गया है. उन पर हत्या जैसे झूठे मामले लादे गए हैं. उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय डिवीजन में महीनों से अटकी है. HRCBM ने सवाल उठाया, “क्या उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के हक की आवाज उठाई?”

Add Zee News as a Preferred Source

न्याय के लिए PIL दायर
इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए HRCBM ने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट डिवीजन में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है. इसमें यौन हिंसा की महामारी पर तुरंत न्यायिक जांच की मांग की गई है. खास तौर पर अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए जवाबदेही, सख्त सुधार और विशेष सुरक्षा की जरूरत बताई गई है. HRCBM ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए, तो यह संकट और गहरा सकता है. अल्पसंख्यक समुदाय डर के साये में जी रहा है, और उनकी बहन-बेटियों की इज्जत हर दिन खतरे में है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

(Bangladesh)

Trending news

राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, मांगा इस चुनाव में समर्थन
Devendra Fadanvis
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, मांगा इस चुनाव में समर्थन
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
ED Raid
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
pm modi kolkata visit
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
Supreme Court
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
;