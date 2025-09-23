'Rosh Hashanah': प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को दी बधाई, नए साल की शुभकामनाएं देकर जीता कम्युनिटी का दिल; क्या कहा?

Jewish New Year Rosh Hashanah greeting to Netanyahu: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इजरायल के सभी लोगों और वैश्विक यहूदी समुदाय को यहूदी नववर्ष 'रोश हशनाह' के अवसर पर शुभकामनाएं दीं हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के लिए शांति, आशा और अच्छे स्वास्थ्य से भरे नए वर्ष की कामना की है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में सद्भावना का संदेश दिया.

रोशहशनाह की शुभकामनाएं

पीएम मोदी ने X पर पोस्ट किया, 'शाना तोवा'! मेरे मित्र प्रधानमंत्री @netanyahu, इजरायल के लोगों और दुनिया भर के यहूदी समुदाय को रोशहशनाह की हार्दिक शुभकामनाएं. सभी को शांति, आशा और अच्छे स्वास्थ्य से भरे नए वर्ष की शुभकामनाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

Shana Tova! Warmest #RoshHashanah greetings to my friend Prime Minister @netanyahu, the people of Israel and the Jewish community worldwide. Wishing everyone a new year filled with peace, hope and good health. — Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2025

वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इज़राइली विदेश मंत्री गिदोन सार को शुभकामनाएं दीं. जयशंकर ने X पर पोस्ट किया, 'रोश हशनाह के अवसर पर, विदेश मंत्री @gidonsaar और इजरायल के लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. नव वर्ष सभी के लिए शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। शाना तोवा!

लोकसभा स्पीकर ने दी बधाई

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इजरायली नेसेट के अध्यक्ष अमीर ओहाना और दुनिया भर के यहूदी समुदाय को शुभकामनाएं दीं. यहूदी कैलेंडर वर्ष 5786 की शुरुआत को चिह्नित करने वाला रोश हशनाह, यहूदी धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है.

ये भी पढ़ें- UNGA की बैठक से पहले इजरायल को एक और झटका, कनाडा-UK-ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने फिलिस्तीन को दी मान्यता

नई शुरुआत का संकेत

यह उच्च पवित्र दिनों की शुरुआत का भी संकेत देता है और दो दिनों तक विस्तारित आराधनालय सेवाओं, पारिवारिक समारोहों और चिंतन और पश्चाताप की प्रार्थनाओं के साथ मनाया जाता है. यहूदी परंपरा के मुताबिक, रोश हशनाह को वह दिन माना जाता है जब ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन करता है और आने वाले वर्ष के लिए उनके भाग्य को जीवन की पुस्तक में अंकित करता है. ये दिन यहूदी धर्म में पवित्र माने जाते हैं और आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक नवीनीकरण और क्षमा मांगने के लिए समर्पित होते हैं. इससे पहले, प्रधान मंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनकी जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया था और भारत और इज़राइल के बीच मजबूत मित्रता और रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की थी.