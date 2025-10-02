वैज्ञानिक ने टैग लगाने के लिए मारा भाला, शार्क ने किया पलटवार; जबड़े में लिया सिर फिर...

Shark Attack: जब समुद्री वैज्ञानिक मौरिसियो होयोस समद्र की 123 फीट की गहराई में पहुंचे तो उनका सामना 9 फीट लंबी गैलापागोस शार्क से हुआ है. इसके बाद उन्होंने कोस्टा रिका से सैकड़ों मील दक्षिण-पश्चिम में कोकोस द्वीप के पानी में उस शार्क पर भाले से निशान साधा ताकि वो शार्क को टैग लगाकर उनकी संरक्षण और प्रवास की जानकारी जुटाई जा सके. लेकिन सके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, वह सच में दिल दहला देने वाला था.

मौरिसियो होयोस ने बताया कि दिन सामान्य तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन अचानक खतरनाक मोड़ ले गया. 48 साल के यह अनुभवी वैज्ञानिक शार्क के हमले से बाल-बाल बच गए. कुछ फीट की दूरी से शार्क ने उनपर पलटवार किया और अपने जबड़े खोलते हुए उन पर झपट्टा मारा. मौरिसियो ने खुद यह दर्दनाक तजुर्बा शेयर किया है.

उन्होंने बुधवार को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि, 'शार्क मेरी तरफ तेजी से मुड़ी. इतनी जल्दी कि एक सेकंड से भी कम में मेरा सिर उसके जबड़े के अंदर चला गया.' इसके बाद होयोस ने जो बताया वो काफी खरतनाक था. उन्होंने कहा कि शार्क के हमले के बाद एक टूटने जैसी आवाज सुनाई दी. हालांकि, वो सिर्फ दबाव था. उन्होंने कहा कि जैसे ही उसने मेरे खोपड़ी का एहसास किया, उसने मुझे छोड़ दिया. वह खुली और तैरते हुए दूर चली गई.'

Add Zee News as a Preferred Source

'अगर वो चाहती तो मुझे मार सकती थी'

इस डरावने पल के बाद उनका मास्क खून और पानी से भर गया, क्योंकि शार्क ने उन्हें धक्का दिया था. शार्क के दांतों ने उनके स्कूबा गियर की हवा की नली काट दी थी. धीरे-धीरे अस्पष्ट नजर आने के बावजूद उन्होंने महसूस किया कि शार्क दूर जा रही है. उन्होंने बताया कि, 'मैंने उसकी परछाई दो बार सामने देखी, अगर वह चाहती, तो मुझे मार सकती थी.'

27 जगह गहरी चोटें

कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस के एक हॉस्पिटल में बिस्तर पर बोलते हुए होयोस ने बताया कि उनके जबड़े की सर्जरी होने वाली है. उनके सिर पर और चेहरे पर कट के निशान और छेद थे. शार्क के हमले से 27 जगह गहरी चोटें थीं . हर एक चोट उस शार्क के नुकीले दांतों से हुई है.

होयोस उस टीम के चीफ साइंटिस्ट थे, जो कोकोस द्वीप के पास समुद्र की एक पहाड़ी चट्टान के आसपास शार्क के माइग्रेशन के पैटर्न का स्टडी कर रही थी. इसका मकसद शार्क की हिफाजत करना था. टीम 20 सितंबर को कोस्टा रिका से रवाना हुई थी और दो दिन बाद कोकोस द्वीप क्षेत्र में पहला डाइव किया था.

'ये शार्क की गलती नहीं थी'

होयोस ने आगे बताया कि जब शार्क ने उन्हें काटा, तो यह उनका पहला तजुर्बा था. होयोस ने कहा कि शार्क का बाकियों की तरह आम नहीं था. उन्होंने इसे टैग लगने का डिफेंसिव रिएक्शन माना. होयोस ने साफ कहा, 'मैं 30 साल से यह काम कर रहा हूं. शार्क भी डर गई थी, इसमें उसकी गलती नहीं थी.' जबकि, होयोस ने पहले भी हैमरहेड और व्हेल शार्क को टैग किया है, लेकिन गैलापागोस शार्क आमतौर पर इंसानों से डरती नहीं हैं.