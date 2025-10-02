Advertisement
trendingNow12945375
Hindi Newsदुनिया

वैज्ञानिक ने टैग लगाने के लिए मारा भाला, शार्क ने किया पलटवार; जबड़े में लिया सिर फिर...

Shark Attack Costa Rica: समुद्री वैज्ञानिक मौरिसियो होयोस को कोकोस द्वीप के पास 123 फीट गहराई में 9 फीट लंबी गैलापागोस शार्क ने हमला कर दिया. शार्क ने उनके सिर पर झपट्टा मारा. गनीनत रही की वो बाल-बाल बच गए. मौरिसियो ने बताया कि यह अनुभव बेहद डरावना और दर्दनाक था.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिक ने टैग लगाने के लिए मारा भाला, शार्क ने किया पलटवार; जबड़े में लिया सिर फिर...

Shark Attack: जब समुद्री वैज्ञानिक मौरिसियो होयोस समद्र की 123 फीट की गहराई में पहुंचे तो उनका सामना 9 फीट लंबी गैलापागोस शार्क से हुआ है.  इसके बाद उन्होंने कोस्टा रिका से सैकड़ों मील दक्षिण-पश्चिम में कोकोस द्वीप के पानी में उस शार्क पर भाले से निशान साधा ताकि वो शार्क को टैग लगाकर उनकी संरक्षण और प्रवास की जानकारी जुटाई जा सके. लेकिन सके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, वह सच में दिल दहला देने वाला था.

मौरिसियो होयोस ने बताया कि दिन सामान्य तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन अचानक खतरनाक मोड़ ले गया. 48 साल के यह अनुभवी वैज्ञानिक शार्क के हमले से बाल-बाल बच गए. कुछ फीट की दूरी से शार्क ने उनपर पलटवार किया और अपने जबड़े खोलते हुए उन पर झपट्टा मारा. मौरिसियो ने खुद यह दर्दनाक तजुर्बा शेयर किया है.

उन्होंने बुधवार को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि, 'शार्क मेरी तरफ तेजी से मुड़ी. इतनी जल्दी कि एक सेकंड से भी कम में मेरा सिर उसके जबड़े के अंदर चला गया.' इसके बाद होयोस ने जो बताया वो काफी खरतनाक था. उन्होंने कहा कि शार्क के हमले के बाद एक टूटने जैसी आवाज सुनाई दी. हालांकि, वो सिर्फ दबाव था. उन्होंने कहा कि जैसे ही उसने मेरे खोपड़ी का एहसास किया, उसने मुझे छोड़ दिया. वह खुली और तैरते हुए दूर चली गई.'

Add Zee News as a Preferred Source

'अगर वो चाहती तो मुझे मार सकती थी'

इस डरावने पल के बाद उनका मास्क खून और पानी से भर गया, क्योंकि शार्क ने उन्हें धक्का दिया था. शार्क के दांतों ने उनके स्कूबा गियर की हवा की नली काट दी थी. धीरे-धीरे अस्पष्ट नजर आने के बावजूद उन्होंने महसूस किया कि शार्क दूर जा रही है. उन्होंने बताया कि, 'मैंने उसकी परछाई दो बार सामने देखी, अगर वह चाहती, तो मुझे मार सकती थी.'

27 जगह गहरी चोटें

कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस के एक हॉस्पिटल में बिस्तर पर बोलते हुए होयोस ने बताया कि उनके जबड़े की सर्जरी होने वाली है. उनके सिर पर और चेहरे पर कट के निशान और छेद थे. शार्क के हमले से 27 जगह गहरी चोटें थीं .  हर एक चोट उस शार्क के नुकीले दांतों से हुई है.

होयोस उस टीम के चीफ साइंटिस्ट थे, जो कोकोस द्वीप के पास समुद्र की एक पहाड़ी चट्टान के आसपास शार्क के माइग्रेशन के पैटर्न का स्टडी कर रही थी. इसका मकसद शार्क की हिफाजत करना था. टीम 20 सितंबर को कोस्टा रिका से रवाना हुई थी और दो दिन बाद कोकोस द्वीप क्षेत्र में पहला डाइव किया था.

'ये शार्क की गलती नहीं थी'

होयोस ने आगे बताया कि जब शार्क ने उन्हें काटा, तो यह उनका पहला तजुर्बा था.  होयोस ने कहा कि शार्क का बाकियों की तरह आम नहीं था. उन्होंने इसे टैग लगने का डिफेंसिव रिएक्शन माना. होयोस ने साफ कहा, 'मैं 30 साल से यह काम कर रहा हूं. शार्क भी डर गई थी, इसमें उसकी गलती नहीं थी.' जबकि, होयोस ने पहले भी हैमरहेड और व्हेल शार्क को टैग किया है, लेकिन गैलापागोस शार्क आमतौर पर इंसानों से डरती नहीं हैं.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Shark attackCosta Rica

Trending news

पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
;