चूहा-चिड़िया और फिर एक इंसानी हाथ उगला...जब शार्क ने खोला मर्डर का राज, पुलिस ने पकड़ लिया था माथा
चूहा-चिड़िया और फिर एक इंसानी हाथ उगला...जब शार्क ने खोला मर्डर का राज, पुलिस ने पकड़ लिया था माथा

Australia Murder Mystery Cas: दुनियाभर में कई हत्या की गुत्थियां हमेशा के लिए अनसुलझी रह जाती हैं, लेकिन एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया था. ऑस्ट्रेलिया में एक शार्क ने एक सनसनीखेज मामले का पर्दफाश कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:34 PM IST
चूहा-चिड़िया और फिर एक इंसानी हाथ उगला...जब शार्क ने खोला मर्डर का राज, पुलिस ने पकड़ लिया था माथा

अक्सर आप सुनते होंगे कि शार्क बहुत खतरनाक होती है. वह इंसानों पर हमला करती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक शार्क ने किसी हत्या के राज का खुलासा किया है?  आप यकीन नहीं करेंगे. हालांकि, ऐसा वाकई हुआ था.  आज से करीब 90 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इस तरह का मामला हुआ था.

दरअसल, एक बड़ा शार्क को पकड़कर एक्वेरियम में रखा गया था, जहां उसने लोगों के सामने पहले एक चूहा उगला, फिर एक पक्षी और फिर अचानक उसने एक इंसानी हाथ उगल दिया. यह देखकर सब हैरान रह गए. उस हाथ की कलाई पर रस्सी बंधी थी और एक खास टैटू बना था, जिसमें दो मुक्केबाज लड़ाई के मुद्रा में दिख रहे थे. इसी टैटू की बुनियाद पर पुलिस ने हाथ की पहचान की. यह हाथ जेम्स 'जिम्मी' स्मिथ का था, जो कुछ हफ्तों से लापता था.

सिडनी डिक्शनरी के मुताबिक, उसी साल अप्रैल महीने में बर्ट हॉब्सन नाम के एक मछुआरे ने कूगी बीच पर एक छोटी शार्क को हुक के जरिए पकड़ा. इसके फौरन बाद करीब चार मीटर लंबी टाइगर शार्क ने छोटी शार्क को निगल लिया. लेकिन मछुआरा उस बड़ी शार्क को भी पकड़ने में कामयाब रहा. मछुआरे उसे कूगी एक्वेरियम बाथ्स ले आया, जो आकर्षण का केंद्र बन गया.

इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन

उस वक्त सिडनी शार्क से बहुत डरता था,  क्योंकि उस साल की शुरुआत में पास के समुद्र तटों पर शार्क ने तीन लोगों को मार डाला था. इन मछलियों को लोगों को सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता था. वहीं, 25 अप्रैल को एंजैक दिवस पर शार्क ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दीं और अचानक एक इंसानी हाथ उगल दिया, जिससे वहां पर मौजूद लोग जदंग रह गए. एक्वेरियम में काम करने वाले चार्ल्स हॉब्सन ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी. पुलिस के जांच में जो खुलासा हुआ उसे जानकर हर कोई हैरान रह गए. हालांकि,  पहले तो लोगों ने सोचा कि यह शार्क के हमले की एक और घटना होगी. लेकिन,  मेडिकल जांच से पता चला कि हाथ को निगला नहीं गया था, बल्कि उसे चाकू या अन्य नुकीली चीज से काटकर शरीर से अलग किया गया था.

सनसनीखेज मामले का कैसे हुआ खुलासा

रिपोर्ट के मुताबिक, शार्क के पेट में मौजूद स्ट्रोंग एसिड, जो आम तौर पर इंसानी टिश्यू को नष्ट कर देता है. इसके बावजूद हाथ शार्क के पेट महफूज रहा.   एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि शार्क के पेट में हाथ 8 से 18 दिनों तक हाथ अच्छी तरह से संरक्षित था और टैटू भी पहचानने लायक था. इस सनसनीखेज मामले की खबर सभी अखबारों में सुर्खियों में बनी हुई थी. खबर पढ़ने के बाद जिमी के भाई एडविन स्मिथ ने पुलिस से कॉन्टैक्ट किया और बताया कि यह हाथ उनके लापता भाई का हो सकता है. वहीं, हाथ की मदद से पुलिस को उंगलियों के निशान मिले, जिससे पुष्टि हुई कि यह जिमी स्मिथ का ही अंग था.

सिडनी के अंडरवर्ल्ड से जिम्मी का कनेक्शन

पूर्व मुक्केबाज जिमी स्मिथ भी एक मुजरिम था और वह अवैध जुए और सिडनी के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था. पुलिस जांच से पता चला कि जिमी को आखिरी बार अपने दोस्त कुख्यात अपराधी पैट्रिक ब्रैडी के साथ क्रोनुला के सेसिल होटल में शराब पीते देखा गया था. इसके बाद, वे गुन्नामट्टा खाड़ी के पास एक कॉटेज में गए.

 बीमा घोटाले को लेकर अनबन और फिर हत्या

अगली सुबह ब्रैडी जिमी को व्यापारी रेजिनाल्ड लॉयड होम्स के घर ले गया, जो एक तस्करी गिरोह चलाता था. वो स्पीडबोट के जरिए कोकीन, सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित सामान सिडनी में लाता था.  जिमी इन कामों में होम्स के लिए काम करता था. लेकिन एक बीमा घोटाले को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई, और यह शक था कि जिमी ने होम्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था. आईएफएल साइंस के मुताबिक, बाद में होम्स ने दावा किया कि ब्रैडी ने जिमी का कत्ल कर दिया और कटे हुए हाथ का इस्तेमाल उससे पैसे ऐंठने के लिए किया. हालांकि,  पैट्रिक ब्रैडी पर सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

