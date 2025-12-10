'मुझे किस करो, कसकर गले लगाओ', मरने से पहले इस दिग्गज स्टार के आखिरी पल क्या थे? पत्नी ने अब खोले राज, दुनिया हैरान!

Sharon Osbourne-Ozzy Osbourne: रॉक म्यूजिक की दुनिया के बादशाह, ब्लैक सब्बाथ के लीजेंड ओजी ऑस्बॉर्न को दुनिया ‘प्रिंस ऑफ डार्कनेस’ कहती थी, लेकिन उनकी पत्नी शैरन ऑस्बॉर्न ने पहली बार बताया है कि मौत के ठीक पहले ओजी ने जो शब्द कहे, वो किसी रोमांटिक हीरो से कम नहीं थे “मुझे किस करो, कसकर गले लगाओ”. जी हां, शैरन ऑस्बॉर्न ने पियर्स मॉर्गन के शो ‘अनसेंसर्ड’ में पहली बार अपने पति की मौत के उस दर्दनाक दिन की पूरी कहानी खोलकर रख दी है. जो सुन रहा है, उसकी आंखें नम हो जा रही हैं. आखिर क्या हुआ था उस सुबह? कैसे अचानक रॉक की दुनिया का ये बादशाह चला गया? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी.

वो आखिरी रात और सुबह के 20 मिनट

डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शैरन ने बताया कि 22 जुलाई 2025 की रात ओजी पूरी रात बेचैन रहे. बार-बार बाथरूम जा रहे थे. सुबह करीब साढ़े चार बजे ओजी ने शैरन को जगाया और कहा – “उठो”.जब शैरन उठीं तो ओजी ने उन्हें पास खींचा और धीमी आवाज़ में बोले “मुझे किस करो... मुझे कसकर गले लगाओ”.शैरन ने उन्हें प्यार से किस किया, कसकर गले लगाया. इसके ठीक 20 मिनट बाद ओजी जिम करने चले गए. फिर जो हुआ, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. अचानक चीख सुनाई दी. शैरन दौड़कर नीचे पहुंचीं तो ओजी जिम के फर्श पर गिरे पड़े थे. हार्ट अटैक.शैरन चीख पड़ीं -“उन्हें छोड़ दो, वह चले गए... वह चले गए!”

डॉक्टर ने पहले ही चेतावनी दे दी थी

शैरन ने खुलासा किया कि ओजी को पता था कि उनका वक्त खत्म होने वाला है. डॉक्टर ने साफ कहा था “अगर विला पार्क का आखिरी कॉन्सर्ट कर लिया तो वापस नहीं आएंगे”.लेकिन ओजी ने किसी की नहीं सुनी. ब्लैक सब्बाथ के साथ अपना फेयरवेल शो किया और ठीक दो हफ्ते बाद दुनिया को अलविदा कह दिया.

'अब कभी शादी नहीं करूंगी' शैरन का रोते हुए ऐलान

इंटरव्यू में शैरन टूट गईं. रोते-रोते बोलीं “मैं काश उन्हें और ज़्यादा किस करती... और कसकर गले लगाती. अब दोबारा कभी शादी नहीं करूंगी.

कौन हैं शैरन और ओजी ऑस्बॉर्न?

ओजी ऑस्बॉर्न ब्लैक सब्बाथ के फ्रंटमैन, हेवी मेटल के जनक, जिन्होंने दुनिया को ‘आयरन मैन’, ‘पैरानॉइड’ जैसे गाने दिए. शैरन ऑस्बॉर्न जो मशहूर म्यूजिक मैनेजर की बेटी, जिन्होंने ओजी की जिंदगी को नशे और बर्बादी से बचाया और 40 साल से ज्यादा साथ निभाया. दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी. जिसमें नशा, लड़ाई, कैंसर, पार्किंसंस... हर तूफान में एक-दूसरे का सहारा बने रहे. आज जब ओजी नहीं हैं, तो शैरन कहती हैं – “मेरा ओजी कभी नहीं मरा. वो मेरे दिल में ज़िंदा है.”