Hindi Newscrime

Crime News: टैक्सी से घर लौटी और सुबह हो गई 'लापता', जंगल में मिला मॉडल का शव; एक क्लू से हत्यारे तक पहुंच गई पुलिस

Crime News in Hindi: एक खूबसूरत मॉडल अपना काम निपटाने के बाद रात में टैक्सी से घर पहुंची. अगले दिन सुबह वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गई. जब पुलिस ने छानबीन की तो उसका फोन पास की झाड़ियों से बरामद हो गया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:37 PM IST
Murder News in Hindi: यूरोपीय देश स्लोवेनिया के एक सुदूर जंगल में ऑस्ट्रियाई मॉडल स्टेफनी पाइपर (31) का शव मिलने के बाद मामला अब अंतरराष्ट्रीय रूप ले चुका है. पुलिस के अनुसार, शव की बरामदगी उसके पूर्व-प्रेमी पीटर एम. (31) के कथित कबूलनामे के आधार पर की गई. पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद आरोपी उन्हें उस स्थान तक ले जाया, जहां उसने स्टेफनी का मर्डर कर शव को छिपाया था.

टैक्सी से आई, अगले दिन हो गई लापता

रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेफनी को आखिरी बार रविवार तड़के उस वक्त देखा गया था. जब वह घर लौटते हुए टैक्सी से उतर रही थी. इसके बाद वह लापता हो गई. अगले दिन जब स्टेफनी मॉडलिंग शूट पर नहीं पहुंची तो उनका फोन मिलाया गया लेकिन वह भी स्विच ऑफ मिला. इसके बाद पुलिस में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई. 

झाड़ियों में पड़ा मिला मोबाइल फोन

पुलिस ने जब उसके ग्राज स्थित अपार्टमेंट में प्रवेश किया, तो वहां उसका पालतू कुत्ता मर्लो अकेला मिला. बाद में छानबीन करने पर स्टेफनी का मोबाइल फोन पास की झाड़ियों में पड़ा मिल गया. आसपास के निवासियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बाया कि रविवार तड़के उन्होंने स्टेफनी के घर की दिशा से जोरदार आवाजें सुनी थीं. 

व्हाट्सऐप मैसेजों से पुलिस को मिला क्लू

इस क्लू के बाद स्टेफनी के मोबाइल फोन की गहन जांच की गई. उसके आखिरी व्हाट्सऐप संदेशों ने मामले को गंभीर मोड़ दिया है. इन संदेशों में स्टेफनी ने एक मित्र को लिखा था कि उसने घर की सीढ़ियों पर किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा था. देर रात घर लौटते समय उसकी एक अंधेरी आकृति पर नजर पड़ी थी. पुलिस इन संदेशों को घटना से जोड़कर जब जांच शुरू की तो उसे सुराग मिलता गया.

एक्स-लवर ने प्रेमिका को मारा

रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल सर्विलांस और व्हाट्सऐप मैसेजों की जांच के बाद पुलिस को इस वारदात में स्टेफनी के पूर्व प्रेमी पीटर एम. का हाथ नजर आया. वह पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था. रविवार को वारदात के वक्त तक स्लोवेनिया में था लेकिन इसके बाद वह सीमा पार कर तुरंत ऑस्ट्रिया पहुंच गया था. इस बात से पुलिस का उस पर संदेह गहरा गया.

कैसिनो पार्किंग के पास से आरोपी अरेस्ट

मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर स्लोवेनियाई पुलिस ने उसे सोमवार को एक कैसिनो पार्किंग में जलती हुई कार के पास पाया गया. इसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया. उसकी निशानदेही के आधार पर पुलिस ने बताई गई जगह से स्टेफनी की लाश बरामद कर ली. अरेस्टिंग के बाद उसे ऑस्ट्रियाई पुलिस के हवाले कर दिया गया. ऑस्ट्रियाई पुलिस ने साजिश की आशंका में उसके भाई और सौतेले पिता को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस इस वारदात के पीछे का मकसद जानने की कोशिश कर रही है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

