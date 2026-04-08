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Hindi Newsदुनियाशहबाज दुनिया के अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति, ईरान से घमासान के बीच ट्रंप ने क्यों जमकर की PAK PM की तारीफ?

'शहबाज दुनिया के अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति', ईरान से घमासान के बीच ट्रंप ने क्यों जमकर की PAK PM की तारीफ?

US Iran Ceasefire Talks News: ईरान जंग अपने चरम की ओर बढ़ती जा रही है और यूएस ने उसे पाषाण युग में भेजने की धमकी दी है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया का अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति बताया है. आखिर ट्रंप एकदम से शहबाज के इतने बड़े फैन क्यों बन गए हैं?

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:53 AM IST
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'शहबाज दुनिया के अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति', ईरान से घमासान के बीच ट्रंप ने क्यों जमकर की PAK PM की तारीफ?

Donald Trump Ultimatum to Iran: जैसे-जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दिए गए अल्टीमेटम की डेडलाइन नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे दुनिया में इस संघर्ष को थामने की रातभर कोशिश चलती रही. दुनिया में आतंकवाद का निर्यात करने वाला पाकिस्तान शांति की इस कथित मुहिम में सबसे आगे है. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप ने इस डेडलाइन को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने की अपील की. ट्रंप ने शहबाज को सम्मानित व्यक्ति बताते हुए उसकी तारीफ की और कहा कि वे इस पर विचार करेंगे.  

ट्रंप से डेडलाइन दो सप्ताह बढ़ाने की अपील

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. इन प्रयासों से निकट भविष्य में ठोस परिणाम निकल सकते हैं. इसके लिए ट्रंप से उनकी डेडलाइन को दो सप्ताह आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है, जिससे कूटनीति अपना असर दिखा सके.

शरीफ ने आगे लिखा, 'कूटनीति को अपना काम पूरा करने देने के लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप से दो सप्ताह की समयसीमा बढ़ाने का विनम्र अनुरोध करता हूं.' उन्होंने ईरान से अपील की कि सद्भावना के तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को 2 सप्ताह के लिए फिर से खोल दिया जाए.

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शहबाज शरीफ अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति

पाकिस्तानी पीएम ने सभी युद्धरत पक्षों से दो सप्ताह के पूर्ण सीजफायर की भी अपील की. जिससे कूटनीति के जरिए युद्ध का अंतिम और स्थायी समाधान निकाला जा सके. ऐसा करने से क्षेत्र में फिर से शांति स्थापित हो सकेगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में भी इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ फिलहाल गर्मागर्म बातचीत चल रही है और जल्द ही वे इस बारे में अपडेट देंगे. उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं. वे हर जगह अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं.' 

खाड़ी क्षेत्र में टल सकती है बड़ी तबाही

ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के अनुरोध पर वे ईरान को दिए गए समयसीमा की समीक्षा करेंगे. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं. ऐसे में अगर पाकिस्तान की मध्यस्थता कामयाब हो जाती है तो खाड़ी क्षेत्र में आने वाली एक बड़ी तबाही टल जाएगी. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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