Advertisement
trendingNow12960692
Hindi Newsदुनिया

मियां शहबाज शरीफ ने ऐसा गुदगुदाया, मुस्कुराकर डोनाल्ड ट्रंप बोले- काम खत्म, चलो घर चलें

Shehbaz Sharif Donald Trump News: ट्रंप को इस बार नोबेल नहीं मिल पाया लेकिन शहबाज शरीफ अब भी उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं. शर्म अल शेख में ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्होंने फिर से नोबेल वाली बात दोहराई. ट्रंप उनकी तरफ देखते हुए खुश हुए जा रहे थे. जैसे मियां शरीफ चुप हुए, ट्रंप हंसते हुए बोले- चलो घर चलें. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मियां शहबाज शरीफ ने ऐसा गुदगुदाया, मुस्कुराकर डोनाल्ड ट्रंप बोले- काम खत्म, चलो घर चलें

Shehbaz Sharif Speech: मिस्र के शर्म अल शेख में वैसे तो गाजा समिट हो रही थी लेकिन बोलने का मौका मिला तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की जय-जयकार में जुट गए. हाथों के इशारे और ट्रंप की तरफ घूम-घूमकर शरीफ ने कहा कि ये जेंटलमैन न होते तो कौन जानता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कहां जाकर रुकता. कौन बचता, पता नहीं क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बम की ताकत है. जब शरीफ तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, दाहिनी तरफ चिपककर खड़े ट्रंप उन्हें एकटक देख रहे थे. शायद शहबाज की बातें भीतर से उन्हें गुदगुदा रही थीं. यही वजह है कि शहबाज की स्पीच पूरी होते ही ट्रंप हंसते हुए कहा- काम खत्म, चलो घर चलें. 

एक तरह से ट्रंप ने मजाकिया लहजे में ये बात कही. फिर पीछे मुड़कर शहबाज शरीफ को देखकर बोले- यह बहुत अच्छा था. बहुत अच्छे से बताया आपने. धन्यवाद. ट्रंप के चेहरे की भाव-भंगिमा बता रही थी कि वह भीतर से कितने खुश हैं. 

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शर्म अल शेख में गाजा समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोलने के लिए आमंत्रित कर सबको चौंका दिया. इटली की पीएम का रीएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है. ट्रंप ने अपनी स्पीच को बीच में रोकते हुए शरीफ से कहा कि आपको कुछ कहना है. इसके बाद ट्रंप ने शरीफ से आग्रह करते हुए कहा कि आप बताइए वो बात, जो आप मुझसे कह रहे थे. 

इसके बाद माइक के सामने पांच मिनट तक पाक पीएम बोलते रहे. उन्होंने शांति प्रक्रिया में ट्रंप की भूमिका की तारीफ की. उन्हें शांति का मसीहा संबोधित किया. मौका मिला तो शहबाज ने मार्केंटिंग स्टाइल में कहा कि पाकिस्तान ने ट्रंप को भारत- पाक के बीच जंग रुकवाने में अहम भूमिका के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था. मैं दोबारा उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहूंगा क्योंकि वह इसके योग्य उम्मीदवार हैं. 

राइट... पीछे मुड़कर बोले ट्रंप

एक मौका ऐसा भी आया जब ट्रंप बोले कि मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छी तरीके से साथ रहने जा रहे हैं. यह कहते हुए वह पीछे मुडे़ और शहबाज की तरफ देखा. पाक पीएम सिर हिलाते हुए ताली बजाने लगे. ट्रंप भी मुस्कुरा दिए. 

पढ़ें: शहबाज शरीफ हाथ बांधे खड़े थे पीठ पीछे, ट्रंप पढ़ रहे थे PM मोदी के कसीदे

पढ़ें: गाजा शांति समझौता तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या है फिलिस्तीन का भविष्य?

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump news

Trending news

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
Vinutha Kota
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
Punjab
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
china
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...