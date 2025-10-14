मियां शहबाज शरीफ ने ऐसा गुदगुदाया, मुस्कुराकर डोनाल्ड ट्रंप बोले- काम खत्म, चलो घर चलें

Shehbaz Sharif Speech: मिस्र के शर्म अल शेख में वैसे तो गाजा समिट हो रही थी लेकिन बोलने का मौका मिला तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की जय-जयकार में जुट गए. हाथों के इशारे और ट्रंप की तरफ घूम-घूमकर शरीफ ने कहा कि ये जेंटलमैन न होते तो कौन जानता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कहां जाकर रुकता. कौन बचता, पता नहीं क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बम की ताकत है. जब शरीफ तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, दाहिनी तरफ चिपककर खड़े ट्रंप उन्हें एकटक देख रहे थे. शायद शहबाज की बातें भीतर से उन्हें गुदगुदा रही थीं. यही वजह है कि शहबाज की स्पीच पूरी होते ही ट्रंप हंसते हुए कहा- काम खत्म, चलो घर चलें.

एक तरह से ट्रंप ने मजाकिया लहजे में ये बात कही. फिर पीछे मुड़कर शहबाज शरीफ को देखकर बोले- यह बहुत अच्छा था. बहुत अच्छे से बताया आपने. धन्यवाद. ट्रंप के चेहरे की भाव-भंगिमा बता रही थी कि वह भीतर से कितने खुश हैं.

'Let's go home, there's nothing more I have to say' Trump is all praised out after Sharif's speech How rare is that? https://t.co/Zo8ahsSvmC pic.twitter.com/CviMIbkSlX — RT (@RT_com) October 13, 2025

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शर्म अल शेख में गाजा समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोलने के लिए आमंत्रित कर सबको चौंका दिया. इटली की पीएम का रीएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है. ट्रंप ने अपनी स्पीच को बीच में रोकते हुए शरीफ से कहा कि आपको कुछ कहना है. इसके बाद ट्रंप ने शरीफ से आग्रह करते हुए कहा कि आप बताइए वो बात, जो आप मुझसे कह रहे थे.

इसके बाद माइक के सामने पांच मिनट तक पाक पीएम बोलते रहे. उन्होंने शांति प्रक्रिया में ट्रंप की भूमिका की तारीफ की. उन्हें शांति का मसीहा संबोधित किया. मौका मिला तो शहबाज ने मार्केंटिंग स्टाइल में कहा कि पाकिस्तान ने ट्रंप को भारत- पाक के बीच जंग रुकवाने में अहम भूमिका के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था. मैं दोबारा उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहूंगा क्योंकि वह इसके योग्य उम्मीदवार हैं.

राइट... पीछे मुड़कर बोले ट्रंप

एक मौका ऐसा भी आया जब ट्रंप बोले कि मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छी तरीके से साथ रहने जा रहे हैं. यह कहते हुए वह पीछे मुडे़ और शहबाज की तरफ देखा. पाक पीएम सिर हिलाते हुए ताली बजाने लगे. ट्रंप भी मुस्कुरा दिए.

