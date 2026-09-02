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SCO में PM मोदी के दबदबे से बौखलाए शहबाज, फोटो क्रॉप करवाकर निकाली कुंठा; इन हथकंडों से कितना ऊंचा होगा PAK का कद?

SCO Summit 2026 Group Photo Controversy: SCO में PM मोदी के दबदबे से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बुरी तरह बौखला गए. उन्होंने समिट की ग्रुप फोटो को क्रॉप करवाकर अपनी कुंठा निकाली. सवाल है कि इन हथकंडों से पाकिस्तान का कद क्या वाकई बड़ा हो पाएगा?

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 02, 2026, 02:44 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:44 AM IST
SCO में PM मोदी के दबदबे से बौखलाए शहबाज, फोटो क्रॉप करवाकर निकाली कुंठा; इन हथकंडों से कितना ऊंचा होगा PAK का कद?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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