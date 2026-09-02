/SCO में PM मोदी के दबदबे से बौखलाए शहबाज, फोटो क्रॉप करवाकर निकाली कुंठा; इन हथकंडों से कितना ऊंचा होगा PAK का कद?

RATS आतंकवाद के खिलाफ सख्त नियम और कड़े कानून बनाने वाली 'फैक्ट्री' की तरह काम करता है. यहां विशेषज्ञ मिलकर आतंकियों को कुचलने की नई कूटनीतिक रणनीति और कानूनी दस्तावेज तैयार करते हैं, जिन्हें बाद में पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग जैसे शीर्ष नेता अपनी बैठकों में अंतिम मुहर लगाकर पूरे संगठन में लागू करते हैं. उस RATS के निदेशक के साथ अगर शहबाज का फोटो होगा तो वो पाकिस्तान में अपने मित्रों को क्या जवाब देंगे?