/SCO में PM मोदी के दबदबे से बौखलाए शहबाज, फोटो क्रॉप करवाकर निकाली कुंठा; इन हथकंडों से कितना ऊंचा होगा PAK का कद?

SCO Summit 2026 Group Photo Controversy Pakistan Ploy: ब्रिटिश इतिहासकार एच. वी. हॉडसन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक The Great Divide में हॉडसन ने लिखा है कि पाकिस्तान कोई ऐतिहासिक आवश्यकता नहीं था बल्कि यह मोहम्मद अली जिन्ना की व्यक्तिगत कुंठा और उनकी अदम्य महत्वाकांक्षा का परिणाम था.
मतलब- कुंठा पाकिस्तान के DNA में है. और जो कुंठा पाकिस्तान के DNA में है. वही कुंठा शहबाज शरीफ ने मंगलवार को सार्वजनिक तौर पर प्रकट कर दी. शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में नजरअंदाज किए जाने से आहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर ऐसी ओछी हरकत की, जिससे पूरी दुनिया में एक बार फिर जिन्ना का देश हंसी का पात्र बन गया.
शहबाज शरीफ के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर SCO समिट का एक फोटो पोस्ट किया. उस फोटो को क्रॉप किया गया था. मतलब तस्वीर में 12 लोग थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 6 लोगों को हटा दिया गया. शहबाज शरीफ को बड़ा नेता बनाने के चक्कर में उनके कार्यालय ने ईरान के राष्ट्रपति को भी तस्वीर से गायब कर दिया.
ये न सिर्फ मंच की संप्रभुता और समान प्रतिनिधित्व का उल्लंघन है, बल्कि न्यूनतम मर्यादा का भी तर्पण है. लेकिन सवाल है कि शहबाज शरीफ को इस तरह अपनी दूषित मानसिकता का प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? वो पाकिस्तान की जनता को क्या मैसेज देना चाहते थे? आज हम इन सवालों को डिकोड करेंगे.
महात्मा गांधी ने कहा था कि, "जब मनुष्य का विवेक और शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ओछेपन और नीचता का सहारा लेता है." ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज किया है, वो इसी श्रेणी में आता है.
असल में, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान सामूहिक फोटो सेशन हुआ. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दो अधिकारी शामिल थे.
फोटो सेशन के करीब एक घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक साथ दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की गईं. एक तस्वीर में सिर्फ 7 लोग दिख रहे थे. बाकी सभी को हटा दिया गया था. इन 7 में शहबाज शरीफ बिल्कुल सेंटर में खड़े दिख रहे हैं.
लेकिन दूसरी तस्वीर में इन 7 में से भी एक को हटा दिया गया था. तस्वीर में सिर्फ 6 लोग बच गए. जिस तस्वीर में शहबाज सेंटर में दिख रहे हैं उसमें से भी एक शख्स को क्यों हटा दिया गया है.
एक तस्वीर में आपको 6 देशों के नेता और एक अधिकारी दिखेंगे, जबकि दूसरी में सिर्फ 6. दूसरी तस्वीर में से एक और अधिकारी को गायब कर दिया गया.
क्या आपको पता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने किस सातवें शख्स को हटाया? बहुत ध्यान से पढ़िएगा. SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-विरोधी संरचना यानी RATS के कार्यकारी निदेशक उलारबेक शारशेव को.
जिस उलारबेक शारशेव को शहबाज शरीफ ने अपनी फोटो से हटवा दिया, वो उसी किर्गिस्तान के रहने वाले हैं जहां पर ये सम्मेलन हुआ है. लेकिन उनका काम ऐसा है. जो शहबाज शरीफ की नीति के बिलकुल ही विपरीत है.
उलारबेक शारशेव का काम एक 'सेंट्रल मैनेजर' जैसा है, जो SCO के सदस्य देशों की खुफिया एजेंसियों को एक साथ जोड़ते हैं. वे यह सुनिश्चित करते हैं कि खतरनाक आतंकवादियों, उनके नेटवर्क और संदिग्ध हरकतों की गुप्त जानकारी सभी देशों के बीच तुरंत और आसानी से शेयर हो सके, ताकि मिलकर आतंकी हमलों को रोका जा सके. अब बताइए कि ऐसा शख्स शहबाज को कैसे मंजूर होगा.
RATS के पास एक डेटाबैंक है जो आतंकवादियों और उनके हमदर्दों के लिए एक 'ग्लोबल क्राइम रिकॉर्ड रूम' की तरह है. जहां दुनिया भर के खतरनाक आतंकी गुटों, उनको पैसा सप्लाई करने वालों और उनके मददगारों की एक डिजिटल ब्लैकलिस्ट बनाई जाती है, जिसे लगातार अपडेट किया जाता है.
RATS आतंकवाद के खिलाफ सख्त नियम और कड़े कानून बनाने वाली 'फैक्ट्री' की तरह काम करता है. यहां विशेषज्ञ मिलकर आतंकियों को कुचलने की नई कूटनीतिक रणनीति और कानूनी दस्तावेज तैयार करते हैं, जिन्हें बाद में पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग जैसे शीर्ष नेता अपनी बैठकों में अंतिम मुहर लगाकर पूरे संगठन में लागू करते हैं. उस RATS के निदेशक के साथ अगर शहबाज का फोटो होगा तो वो पाकिस्तान में अपने मित्रों को क्या जवाब देंगे?
#DNAमित्रों | SCO में पाकिस्तान कैसे CROP हो गया? आतंकवाद पर आईना.. तो मोदी पर निशाना
जिनपिंग थे, फिर भी शहबाज अकेले पड़ गए,आतंकवाद पर भारत की बड़ी जीत का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #SCOSummit #PMModi #Pakistan @rahulsinhatv pic.twitter.com/ktPuYbiTna
— Zee News (@ZeeNews) September 1, 2026
मतलब, आप ये भी कह सकते हैं कि SCO के जिस अधिकारी के पास पाकिस्तान के आतंक प्रेम का पूरा कच्चा-चिट्ठा है, उसे शहबाज शरीफ ने अपनी तस्वीर से हटा दिया. लेकिन आतंकवाद को हटाने की बजाय उस पर नजर रखने वाले अधिकारी को सिर्फ तस्वीर से हटा देने से क्या होता है? कुछ नहीं होता.
SCO की बैठक में आतंकवाद पर पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को क्रॉप करने की धूर्तता करने वाले पाकिस्तान को आतंकवाद पर आज बड़ा झटका लगा. SCO की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है.
आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसे SCO के मंच पर एकमत से स्वीकार किया गया.
इसे आप SCO की बैठक में आतंकवाद पर भारत की बड़ी जीत कह सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं कि आज SCO की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से CROP कर दिया. कैसे CROP किया. कुछ इसी तरह भारत ने पाकिस्तान को CROP किया और CROP करके शहबाज शरीफ को मंच से अलग-थलग कर दिया.
भारत ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में शहबाज शरीफ को बता दिया कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलने वाला है. SCO के घोषणापत्र में शहबाज शरीफ को किस तरह आतंकवाद का आईना दिखाया गया, वो हम आपको बताते हैं.
घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह के दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड को स्वीकार नहीं किया जाएगा. आतंकवाद को किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता. भारत सालों से यही कहता आया है, जबकि पाकिस्तान गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की शातिराना और ओछी बातें करता रहा है.
घोषणापत्र में दूसरी बड़ी बात ये कही गई कि सिर्फ आतंकवादी हमलों को रोकना ही काफी नहीं है, बल्कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जाएगा. इसमें आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाहों, भर्ती के नेटवर्क और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट करना शामिल है.
मतलब, अगर इस पर अमल होता है, तो पाकिस्तान को अपने ही देश के भीतर सक्रिय आतंकी नेटवर्क, भर्ती केंद्रों और ट्रेनिंग कैंपों को नष्ट करना होगा.
बैठक में आतंकवाद को मिलने वाली सभी तरह की वित्तीय सहायता और हथियारों की आपूर्ति के रास्तों को ब्लॉक करने पर सहमति बनी है. पाकिस्तान के लिए आतंकी संगठनों को मिलने वाले गुप्त फंड पर रोक लगाना उसकी आंतरिक सुरक्षा और कूटनीति, दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा. क्योंकि पाकिस्तान पर आरोप लगते रहे हैं कि वह दूसरों से कर्ज लेकर आतंकी संगठनों को पैसा देता है.
युवाओं में फैल रहे कट्टरपंथ को रोकने और आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट, सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग से निपटने के लिए साझा रणनीति पर जोर दिया गया है. इससे पाकिस्तान के लिए डिजिटल स्पेस और नई तकनीकों के जरिए भारत के खिलाफ 'प्रॉक्सी वॉर' चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा.
बैठक में ये तय हुआ कि SCO के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत मिलकर काम करेंगे, जिससे सीमा पार आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों, जैसे ड्रग तस्करी और हथियारों की स्मगलिंग पर मिलकर लगाम लगाई जा सके. ये भी पाकिस्तान के लिए करारा झटका है.
मतलब, SCO की बैठक में आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को कदम-कदम पर झटका लगा है. सबसे बड़ी बात ये है कि उस बैठक में पाकिस्तान के 'आयरन ब्रदर' यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे.
फिर भी पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर बच नहीं पाया. आतंकवाद के खिलाफ उन सारी बातों पर सहमति बनी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे. अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में आतंकवाद के साथ साथ उनके पहनगारों के पाखंड पर सवाल उठाया था.
हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान किस तरह आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा था?
पीएम मोदी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक हथियार या संपत्ति नहीं हो सकता.
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं हो सकती. इस गंभीर मुद्दे पर पूरी दुनिया और SCO के सभी सदस्य देशों को एक ही सुर में बोलना होगा.
पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकी हमलों पर कार्रवाई और प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रह सकती. हमें इसके पूरे इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना होगा. मतलब आतंकवाद की फंडिंग, आतंकियों की भर्ती, कट्टरपंथ और उनके सुरक्षित ठिकानों को खत्म करना होगा.
इसके अलावा, पीएम मोदी ने वैश्विक शांति पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सभी विवादों और तनावों को केवल और केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही सुलझाया जाना चाहिए.
भारत ऐसे हर प्रयास का स्वागत करता है, जो बाजारों को जोड़ता है, लेकिन इन परियोजनाओं को लागू करते समय सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए.
SCO को लेकर पीएम मोदी ने तीन शब्दों का प्रयोग किया—Security, Connectivity और Opportunity. तीनों पर विस्तार से अपना पक्ष रखा. लेकिन जिस तरह आतंकवाद पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे सुनाया, उसे दुनिया ने सुना. SCO ने उस पर सहमति भी जताई. घोषणा-पत्र में वो शामिल भी हुआ. ये शहबाज शरीफ के लिए घनघोर शर्म का विषय था.
SCO की इस बैठक में शहबाज बिन बुलाए मेहमान की तरह कदम-कदम पर बेइज्जत होते रहे. मंच पर संवाद और सामूहिक घोषणा-पत्र जारी होने से पहले भी उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था.
सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बात कर रहे थे. उस वक्त शहबाज शरीफ पीछे अकेले भटक रहे थे. ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है. बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी पीएम मोदी और पुतिन-जिनपिंग की ओर आ रहे हैं और शहबाज अकेले पीछे खड़े हैं.
यही कारण है कि जब सारे नेता ग्रुप फोटो के लिए मंच पर गए, तब वहां भी पीएम मोदी से बाकी देशों के अध्यक्ष मिल रहे थे और शहबाज शरीफ बिना बुलाए मेहमान की तरह अलग-थलग थे. बात इतने पर नहीं रुकी. फोटो सेशन के बाद जो हुआ, वो तो और अधिक शर्मनाक है.
फोटो सेशन के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन बिना इधर-उधर देखे आगे बढ़ गए. उनसे बात करने के लिए शहबाज शरीफ उनके पीछे दौड़ गए. पुतिन से बात करने के लिए बेचैन शहबाज ने पीछे से उन्हें रोका और थोड़ी देर बात की.
सोचिए, इससे ज्यादा बेइज्जती किसी राष्ट्राध्यक्ष की क्या हो सकती है? लेकिन हुई क्या और कैसे, वो भी समझिए.
शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लिए बिना पानी का मुद्दा उठाते हुए कहा, "पानी इस क्षेत्र की जीवन रेखा है. इसे कभी भी राजनीतिक हथियार या कूटनीतिक दबाव का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए." उन्होंने मांग की कि साझा जल समझौतों का पालन होना चाहिए. लेकिन SCO की बैठक में मौजूद रूस, चीन या किसी भी मध्य एशियाई देश ने पाकिस्तान के इस 'वॉटर कार्ड' का समर्थन नहीं किया.
अब इस पर पाकिस्तानी शहबाज से सवाल तो पूछेंगे? लोग तो सवाल उठाएंगे ना कि आपकी बात किसी ने नहीं सुनी और प्रधानमंत्री मोदी की एक-एक बात पर मुहर लग गई. ये कैसे हुआ? मित्रो शहबाज शरीफ की यही कुंठा फोटो में बाहर निकल गई. शी जिनपिंग और पुतिन की तस्वीर नहीं हटा सकते थे, तो नहीं हटाई. बाकी सबको हटा दिया. लेकिन बताइए
ये कितनी गिरी हुई और निकृष्ट सोच का प्रदर्शन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सिर्फ तस्वीर को क्रॉप नहीं किया है, बल्कि अपनी उसी कुंठित मानसिकता को अभिव्यक्त किया है, जो उसके डीएनए में है. बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी तस्वीर से हटाकर क्या शहबाज शरीफ बड़े हो जाएंगे? कभी नहीं.
शहबाज शरीफ और उनके शातिर सिपहसलारों को इतनी-सी बात नहीं पता कि छोटी और ओछी सोच के साथ कोई बड़ा नहीं होता. शहबाज शरीफ और उनकी टीम पर कुंठा इतनी ज्यादा हावी थी कि ईरान के राष्ट्रपति को भी तस्वीर से गायब कर दिया गया.
सरकारी कार्यालयों के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल जनहित और वैश्विक रिकॉर्ड के लिए जवाबदेह माने जाते हैं. वहां से पीएम मोदी और राष्ट्रपति पेजेशकियान जैसे नेताओं को गायब कर देना उनकी घृणा और कुंठा का परिणाम है.
हालांकि, जब दुनियाभर में पाकिस्तान के डीएनए की चर्चा शुरू हुई और शहबाज शरीफ और उनके कार्यालय में काम करने वालों की फजीहत हुई, तो करीब पांच घंटे बाद ओरिजिनल तस्वीर भी जारी की गई. वर्ल्ड लेवल पर हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए शहबाज शरीफ ने अपने निजी सोशल मीडिया हैंडल से भी ओरिजिनल तस्वीर जारी की. लेकिन तब तक उनकी कुंठा एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर दुनिया देख चुकी थी.
बताइए कि जब पूरी तस्वीर लगानी ही थी तो क्या आवश्यकता थी उस फोटो को क्रॉप करने की, जिसमें दुनिया के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिख रहे थे? इससे किसका कद छोटा हुआ? निस्संदेह, शहबाज शरीफ की बेइज्जती हुई. पाकिस्तान का कद और अधिक छोटा हुआ.
डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का मानना था कि, "वैचारिक शून्यता हमेशा दुराचार को जन्म देती है. जो लोग आपके विचारों का मुकाबला तर्कों से नहीं कर सकते, वे अक्सर आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की नीचता पर उतर आते हैं." शहबाज शरीफ ने वही करने की कोशिश की.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये हरकत इसलिए की क्योंकि SCO के मंच पर हुई भारी बेइज्जती के बाद वो अपमान की आग में जल रहे थे. इस आग को शांत करने के लिए उन्होंने फोटो को ही क्रॉप करवा दिया.
वैसे शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाली तस्वीर में इसलिए भी दिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि आतंकवाद और धूर्तता के अलावा किसी भी स्तर पर उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं.
भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने कल ही आंकड़ा जारी किया है, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है.
पाकिस्तान की ग्रोथ रेट कितनी है, जानते हैं? कुछ दिनों पहले जारी आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की वार्षिक GDP ग्रोथ रेट लगभग पौने चार प्रतिशत से भी कम है.
अब बताइए, पाकिस्तान के लोग तो इस पर सवाल पूछेंगे? वो तो पूछेंगे कि ये अंतर क्यों है? इसका जवाब क्या है शहबाज के पास? शहबाज के पास इसका जवाब वही क्रॉप किया गया फोटो है.
हालांकि, पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवाने के बाद शहबाज शरीफ ने सामूहिक फोटो भी पोस्ट की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. दुनिया ये जान चुकी थी पाकिस्तान के DNA में कुंठा भरी हुई है. पाकिस्तान के निकृष्ट सोच वाले प्रधानमंत्री जब फोटो में अपनी कुंठा प्रकट कर रहे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री BRICS देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत आने का न्योता दे रहे थे.
प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर शी जिनपिंग और मसूद पेजेशकियान तक, सब उसमें शामिल होने वाले हैं. 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन होने वाला है और इसका असर दिल्ली में किस तरह दिख रहा है, वो जब शहबाज शरीफ को पता चलेगा, तो पता नहीं उनका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाएगा.
BRICS समिट से पहले दिल्ली के लग्जरी होटल लगभग फुल हो चुके हैं. होटल रूम रेट हफ्ते-दर-हफ्ते 100 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गए हैं. कमरों का किराया एक लाख से ढाई लाख रुपये तक हो गया है. पीक डेट्स पर 5-स्टार कमरों का किराया 6 अंकों में पहुंच गया है. सितंबर में औसत होटल रूम रेट भी 25 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं.
सोचिए, दिल्ली में BRICS समिट को लेकर तैयारी हो रही है. भारत का फोकस BRICS समिट में भी आतंकवाद के खिलाफ सहमति बनाने पर है. मतलब- शहबाज शरीफ जब फोटो को क्रॉप करने में लगे हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर और बड़ा बनाने में लगे हैं. क्योंकि भारत लकीर मिटाने में नहीं बल्कि नई लकीऱ खींचने में विश्वास रखता है.