/पानी की एक-एक बूंद के लिए तड़पा पाकिस्तान, UNGA में सिंधु जल संधि के लिए गिड़गिड़ाएंगे शहबाज

Shehbaz Sharif To Meet Trump In UNGA: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं. उन्हें ट्रंप और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की ओर से रिसेप्शन डिनर में इनवाइट किया गया है. यह इवेंट मैडिसन एवेन्यू स्थित 'लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल' में आयोजित किया जाएगा.
शहबाज शरीफ को इस डिनर में ट्रंप के साथ UNGA में हिस्सा लेने वाले अन्य राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ चर्चा करने का मौका मिल सकता है. यह बैठक फरवरी में वाशिंगटन में आयोजित पीस बोर्ड की पहली बैठक में दोनों नेताओं की मुलाकात के कुछ महीनों बाद हो रही है. इससे पहले शहबाज ने सितंबर 2025 में व्हाइट हाउस में ट्रंप से बातचीत की थी और पिछले साल अक्टूबर में इजिप्ट में शर्म अल-शेख पीस समिट के दौरान उनकी फिर मुलाकात की थी.
शहबाज शरीफ 22 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं और 25 सितंबर 2026 को उनके UNGA को संबोधित करने की उम्मीद है. 'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक, वह अपने संबोधन में सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान की चिंताओं को उठा सकते हैं. भारत ने पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद अप्रैल 2025 में 1960 से शुरू हुई सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था. भारत का कहना है कि जबतक पाकिस्तान पूर्ण तरीके से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन खत्म नहीं कर देता, तब तक यह समझौता स्थगित रहेगा. इसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार पानी के लिए छटपटाते हुए अलग-अलग जगहों पर अपने बयान दे रहा है.
शहबाज शरीफ इस बैठक में सऊदी अरब और तुर्किये के साथ नई सुरक्षा साझेदारी 'मक्का पैक्ट' के बारे में भी बोल सकते हैं. तीनों देशों ने 7 अगस्त 2026 को इस सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें तैयार किए गए एक सामूहिक रक्षा ढांचा के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. UNGA की 81वीं हाई लेवल जनरल डीबेट 25 सितंबर-26 सितंबर 2026 तक और 28 सितंबर 2026 को आयोजित होगी. शरीफ 25 सितंबर 2026 को सत्र के दूसरे भाग के दौरान चौथे वक्ता होंगे.