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पानी की एक-एक बूंद के लिए तड़पा पाकिस्तान, UNGA में सिंधु जल संधि के लिए गिड़गिड़ाएंगे शहबाज

Shehbaz Sharif To Talk On Indus Water Treaty: पानी के लिए परेशान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत की ओर से निलंबित किए गए सिंधु जल संधि के बारे में बोल सकते हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 14, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:07 AM IST
पानी की एक-एक बूंद के लिए तड़पा पाकिस्तान, UNGA में सिंधु जल संधि के लिए गिड़गिड़ाएंगे शहबाज

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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