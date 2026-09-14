/पानी की एक-एक बूंद के लिए तड़पा पाकिस्तान, UNGA में सिंधु जल संधि के लिए गिड़गिड़ाएंगे शहबाज

शहबाज शरीफ 22 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं और 25 सितंबर 2026 को उनके UNGA को संबोधित करने की उम्मीद है. 'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक, वह अपने संबोधन में सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान की चिंताओं को उठा सकते हैं. भारत ने पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद अप्रैल 2025 में 1960 से शुरू हुई सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था. भारत का कहना है कि जबतक पाकिस्तान पूर्ण तरीके से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन खत्म नहीं कर देता, तब तक यह समझौता स्थगित रहेगा. इसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार पानी के लिए छटपटाते हुए अलग-अलग जगहों पर अपने बयान दे रहा है.