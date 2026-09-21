/नहीं रहे शेख अहमद बिन राशिद: दुबई के शाही खानदान का वो शख्स, जो सत्ता से ज्यादा घोड़ों और फुटबॉल के लिए पहचाना गया

दुबई के शासक और UAE के उपराष्ट्रपति-प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के छोटे भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का सोमवार, 21 सितंबर 2026 को निधन हो गया. वह 76 वर्ष के थे. दुबई के शासक के कोर्ट ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए पूरे अमीरात में 10 दिन के आधिकारिक शोक का ऐलान किया है. इस दौरान सभी झंडे आधे झुके रहेंगे.
शेख अहमद के निधन के बाद उनके बड़े भाई और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने अपने भाई के लिए दुआ करते हुए लिखा कि वह उनकी आंखों से दूर हो गए हैं, लेकिन दुआओं और दिलों से कभी दूर नहीं होंगे. UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी शेख अहमद के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने UAE की तरक्की में शेख अहमद के लंबे योगदान को याद किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई.
शेख अहमद, दुबई के पूर्व शासक शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम के चौथे और सबसे छोटे बेटे थे. वह मौजूदा दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के छोटे भाई थे. उन्होंने ब्रिटेन की मशहूर रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्ट से सैन्य प्रशिक्षण हासिल की थी. UAE लौटने के बाद उन्होंने दुबई के सेंट्रल मिलिट्री रीजन में काम किया और बाद में इसके कमांडर बने. इसके अलावा उन्होंने दुबई पुलिस और पब्लिस सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली.
शेख अहमद की पहचान सिर्फ सैन्य और सरकारी जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं थी. वह UAE के खेल जगत के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे. वह लंबे समय तक अल वस्ल स्पोर्ट्स क्लप से जुड़े रहे और क्लब के अध्यक्ष के तौर पर इसकी पहचान मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया. क्लब की शुरुआत 1960 में दुबई के जाबील इलाके में एक छोटे संगठन के तौर पर हुई थी और शेख अहमद इसके शुरुआती विकास से जुड़े रहे. घुड़दौड़ में भी उनका खास योगदान रहा. उन्होंने जेबेल अली रेसकोर्स की स्थापना की और UAE में घुड़दौड़ को मजबूत बाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने Al Adiyat पत्रिका और दुबई रेसिंग क्लब से जुड़ी कोशिशों के जरिए भी इस खेल के विकास में योगदान दिया.
शेख अहमद का जुड़ाव UAE के समुद्री खेलों से भी रहा. उन्होंने दुबई इंटरनेशनल मरील क्लब की स्थापना में भूमिका निभाई और 1988 में इसके पहले अध्यक्ष बने. उनके नेतृत्व में क्लब ने UAE में मोटरबोटिंग और समुद्री खेलों के विकास में भूमिका निभाई.