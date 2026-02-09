शेख हसीना की आवामी लीग का आलीशान हेड ऑफिस बना बदबूदार टॉयलेट, किस नेता की हो रही जय-जयकार! क्या चुनाव से पहले ही तय हो गया नतीजा?

Awami League office stinking toilet: बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासी तस्वीर पूरी तरह बदलती दिख रही है. राजधानी ढाका में आवामी लीग का कभी शान-ओ-शौकत से भरा हेड ऑफिस अब वीरान और बदहाली का शिकार है, जबकि शहर खालिदा जिया और BNP के पोस्टरों से पट गया है. हालात बता रहे हैं कि सत्ता की हवा पलट चुकी है. समझते हैं पूरी बात.

ढाका की सड़कों पर बदला-बदला माहौल

बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले राजधानी ढाका का नज़ारा सब कुछ कह रहा है. कभी सत्ता की ताकत मानी जाने वाली शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग आज ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आ रही. इसके उलट, ढाका की दीवारें, सड़कें और इमारतें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की नेता बेगम खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान के पोस्टरों से भरी पड़ी हैं.

आवामी लीग का दफ्तर बना बदहाली की मिसाल

इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, गुलिस्तान इलाके में स्थित आवामी लीग का मुख्यालय अब अपनी पहचान खो चुका है. यह शानदार बिल्डिंग सुनसान है, बस कुछ बेसहारा आदमी इधर-उधर घूम रहे हैं. आस-पास रहने वालों का कहना है कि अब इस इलाके का इस्तेमाल लोकल फूल सप्लायर के टेंपो की पार्किंग की जगह के तौर पर किया जा रहा है. अवामी लीग के एक लोकल सपोर्टर ने जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते थे, उन्होंने कहा, इमारत पूरी तरह खाली पड़ी है और पेशाब की बदबू इतनी है कि आसपास से गुजरना मुश्किल हो गया है. कभी जहां बड़े फैसले होते थे, वहां आज सन्नाटा और बदहाली है. और यह शानदार ऑफिस अब टॉयलेट बनकर रह गया है.

BNP दफ्तर में चुनावी चहल-पहल

इसके ठीक उलट, नयापल्टन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP के दफ्तर में जबरदस्त रौनक है. पार्टी के चुनाव चिन्ह ‘धान की बाल’ वाले बैज, टी-शर्ट और पोस्टर लोग खरीद रहे हैं. दीवारों पर रंग-रोगन हो रहा है और कार्यकर्ता लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं. BNP के वरिष्ठ नेता गोयेश्वर चंद्र राय ने कहा, “लोगों को 17 साल से सही मायनों में वोट देने का मौका नहीं मिला. अब जनता बदलाव चाहती है.”

चुनावी मैदान में सिर्फ एक ताकत

इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुकाबला किससे होगा? आवामी लीग को चुनाव से बाहर कर दिया गया है. पार्टी के कई बड़े नेता या तो देश छोड़ चुके हैं या छिपे हुए हैं. शेख हसीना खुद भी सार्वजनिक जीवन से दूर हैं. ऐसे में चुनावी मैदान में BNP की मौजूदगी हर जगह दिख रही है, जबकि आवामी लीग का नामोनिशान तक नहीं है. अब बस नेशनल चुनाव में जमात-ए-इस्लामी कोई बड़ा चुनावी उलटफेर न कर दे. तो बीएनपी की सत्ता आने की संभावना पक्की है.

आंकड़े और सुधार भी अहम

बांग्लादेश की आबादी करीब 18 करोड़ है, जिनमें 12.7 करोड़ मतदाता हैं. इस बार चुनाव के साथ-साथ संविधान सुधारों पर जनमत संग्रह भी होना है. इन सुधारों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना, तटस्थ कार्यवाहक सरकार और चुनाव आयोग को ज्यादा ताकत देना शामिल है.

क्या नतीजे पहले ही साफ हैं?

ढाका यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विश्लेषक काज़ी मोहम्मद महबूबुर रहमान का कहना है कि अवामी लीग की गैरमौजूदगी में BNP को सीधा फायदा मिल रहा है.

उनके मुताबिक, जनता पिछले चुनावों में कथित धांधली से नाराज़ थी और अब खुलकर वोट करना चाहती है.

हसीना सरकार के खिलाफ गुस्सा

आवामी लीग के पुराने दफ्तर के बाहर सड़क का नाम बदल दिया गया है, जो शेख हसीना सरकार के खिलाफ गुस्से का प्रतीक माना जा रहा है. यह सब इशारा कर रहा है कि बांग्लादेश की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है.