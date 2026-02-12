बांग्लादेश चुनाव की वोटिंग के बाद फूटा शेख हसीना का गुस्सा, युनूस को जमकर सुनाया, बोलीं-ये सोचा-समझा तमाशा था

Advertisement
Sheikh Hasina on Bangladesh Elections: बांग्लादेश में बुधवार को हुए चुनाव पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं की कमी दर्शाती है कि अंतरिम सरकार की चुनावी प्रक्रिया को जनता ने सिरे से नकार दिया है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:41 PM IST
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गई है. देश में बुधवार को हुए चुनाव के बाद अब आवामी लीग की प्रमुख और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुनावों बयान दिया है. उन्होंने इस चुनाव को "एक सुनियोजित तमाशा" बताया है. उन्होंने गुरुवार को बांग्लादेश अवामी लीम के जरिए एक बयान जारी कर नागरिकों को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आयोजित चुनाव को खारिज करने के लिए धन्यवाद दिया. उनका दावा है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं की कम उपस्थिति इस बात का सबूत है कि जनता इस चुनावी प्रक्रिया को सिरे से नकार कर रही है.

 

