पीएम मोदी को पूरा समर्थन, आतंकियों की जड़ों को खोद डालें...शेख हसीना ने भरी हुंकार, पाकिस्तान का सीधा लिया नाम

Sheikh Hasina condemns Delhi Red Fort blast: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली में हुए भयानक ब्लास्ट पर गुस्सा जताया है. पूर्व पीएम शेख हसीना ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता पर हमला बताया है. उन्होंने पीएम मोदी को समर्थन दिया और आतंकवाद की जड़ें मिटाने की अपील की है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 11, 2025, 02:56 PM IST
Sheikh Hasina On Delhi Red Fort blast: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने इसे किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य बताया.
हसीना की यह टिप्पणी सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में हुए विस्फोट के बाद आई है. विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं. विस्फोट के प्रभाव से आस-पास के कई वाहन आग की चपेट में आ गए और आसपास की स्ट्रीट लाइटें और खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गईं

हसीना ने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.हसीना द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "आधुनिक दुनिया में चरमपंथी आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है. ये चरमपंथी आतंकवादी समूह एक धर्मनिरपेक्ष, मानवीय और कल्याणकारी राज्य की नींव पर प्रहार करते हैं. पाकिस्तान में जड़ें जमाए ये आतंकवादी समूह बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों में अपने नेटवर्क में घुसपैठ कर चुके हैं और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करने के लिए भारत में हमले कर रहे हैं." यह बयान अवामी लीग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था.

उन्होंने आगे कहा, "हमें इन आतंकवादियों का विरोध करना चाहिए और लोगों के बीच संबंध मजबूत करके दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए. बांग्लादेश अवामी लीग आतंकवाद के खिलाफ इस सैद्धांतिक संघर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पूरा समर्थन देती है."

हसीना ने इस बात पर जोर दिया कि मानवता के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों के लिए आज की सभ्य दुनिया में कोई जगह नहीं है और न ही वे माफी के हकदार हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद की जड़ें जहां कहीं भी हों, उन्हें जड़ से मिटा दिया जाना चाहिए. हसीना ने कहा, "बांग्लादेश और अन्य जगहों पर इन आतंकवादी समूहों का समर्थन करने वाले लोग मानवता के दुश्मन हैं और हम उनकी कड़ी निंदा भी करते हैं."
उन्होंने भारत के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर संभव सहयोग का वादा किया.

हसीना ने कहा, "हम आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ अपने रुख पर अडिग हैं. हमारा मानना ​​है कि इन आतंकवादी समूहों की हार से न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा होगी और दुनिया सुरक्षित बनेगी." इनपुट आईएएनएस

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Sheikh Hasina

