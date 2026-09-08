'देश लौटते ही होगी फांसी, अब अदालत में अपील का वक्त भी खत्म', शेख हसीना को बांग्लादेश का सख्त फरमान

'शेख हसीना को खुद लौटने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें गिरफ्तार कर वापस लाएंगे'.. यह दावा प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहेद उर रहमान ने किया है. उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश में हसीना के लिए मौत की सजा इंतजार कर रही है. उनके पास अपील का कोई मौका नहीं बचा है. उन्होंने कहा अगर भारत संबंध सुधारना चाहता है, तो उसे सबसे पहले शेख हसीना को ढाका के हवाले करना होगा.
bdnews24.com की रिपोर्ट के अनुसार, 8 सितंबर को सचिवालय में आयोजित वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहेद उर रहमान ने शेख हसीना से कहा कि उन्हें खुद लौटने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार उन्हें गिरफ्तार करके वापस लाएगी. रहमान ने कहा 'शेख हसीना, आपको खुद वापस आने की जरूरत नहीं है. हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, आप एक भगोड़ी हैं, मौत की सजा पाई भगोड़ी.'
जाहिद ने कहा कि कोर्ट के मुताबिक अब शेख हसीना के पास अपील करने का समय और कानूनी मौका खत्म हो चुका है. इसका सीधा मतलब यह है कि देश लौटते ही उन्हें फांसी दी जाएगी, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि सरकार सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के लिए यह सब कह रही है, उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री के भारत दौरे के लिए यह एक बेहद अहम और जरूरी शर्त है.
दरअसल, छात्र आंदोलन के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता गंवानी पड़ी थी. उनके देश छोड़ने के बाद इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की. ट्रिब्यूनल ने आंदोलन के दौरान हुए जान-माल के नुकसान और मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों का दोषी पाते हुए शेख हसीना को उनकी गैर-मौजूदगी में ही मौत की सजा सुनाई थी. तभी से वो भारत में रह रही हैं.
शेख हसीना की हालिया वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू पर बांग्लादेश सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है. जाहिद उर रहमान ने कहा 'शेख हसीना फरार होकर वहां (भारत) छिपी हैं, हमें नहीं पता कि उनका वहां क्या स्टेटस है और क्या उन्हें ये अधिकार मिलने चाहिए या नहीं. हमारी उम्मीद थी कि जब तक उनका प्रत्यर्पण नहीं हो जाता, भारत सरकार उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू का मौका नहीं देगी, उन्हें इस तरह बोलने का मौका देना सही नहीं है.'
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते सुधारने के लिए भारत कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि वह शेख हसीना को शांत रखे. उन्होंने बताया कि हसीना के ऐसे बयानों से बांग्लादेश की जनता में भारी गुस्सा है और इस मामले पर ढाका ने भारत को औपचारिक विरोध पत्र भी भेजा है.'
जाहिद उर रहमान ने ढाका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति का स्वागत किया है. उन्होंने मीडिया से कहा कि जब वे नए भारतीय उच्चायुक्त से मिलें, तो उनसे शेख हसीना के मुद्दे पर सवाल जरूर पूछें. इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते और बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है, जब आपस में भरोसे का माहौल हो.