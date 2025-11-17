Sheikh Hasina Death Penalty: 'जिस शासन को जनता ने नहीं चुना, वो कर रहा दिखावा', शेख हसीना को मौत की सजा मिलने पर बोले सजीब

Sheikh Hasina Son: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी बताते हुए आईसीटी ने सजा ए मौत का ऐलान किया. 17 नवंबर को ही वर्षों पहले शेख हसीना का निकाह हुआ था. जीवन के खास दिन पर ही उन्हें सबसे बुरी खबर मिली. मौत के आदेश पर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद भड़क उठे.

उन्होंने इसकी निंदा करते हुए इसे अनिर्वाचित और अलोकतांत्रिक शासन का रचा गया दिखाया बताया है. अमेरिका में रहने वाले सजीब ने हमारे सहयोगी चैनल WION के संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से बातचीत में कहा कि संसदीय अनुमोदन के बिना कानूनों में संशोधन किए जाने के बाद 100 दिनों से भी कम समय में मुकदमा जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया.

उन्होंने कहा, 'मेरी मां को अपने वकील तक चुनने का मौका नहीं दिया गया. हमारे वकीलों को कोर्ट से बाहर कर दिया गया. उनका केस सरकारी वकील ने लड़ा था.' उन्होंने यूनुस प्रशासन पर बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के साथ गठजोड़ करने और बांग्लादेश को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का आरोप लगाया, जिसके पीछे उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों के हालिया दौरों का हवाला दिया. वाजेद ने विरोध प्रदर्शनों को तेज करने और देशव्यापी बंद का आह्वान किया और अवामी लीग पर प्रतिबंध लगने के बाद आगामी चुनावों को 'एकतरफा' बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया.

सिद्धांत सिब्बल- शेख हसीना पर जो फैसला आया है, उस पर आप क्या कहते हैं?

सजीब वाजेद- यह आदेश एक दिखावा है. बांग्लादेश में जो शासन है वह अलोकतांत्रिक और जनता के जरिए चुना हुआ नहीं है. इस मुकदमे में तेजी लाने के लिए उन्होंने कानूनों में संशोधन किया, जो आप संसद की मंजूरी के बिना लागू नहीं कर सकते. यह मुकदमा 100 दिन में पूरा हो गया. यह असंभव है. मेरी मां को वकील तक चुनने नहीं दिए गए. हम और बाकी लोग भी जानते थे कि फैसला क्या होने वाला है.

#EXCLUSIVE | "Whole trial a 'staged drama'...Yunus government wants to make Bangladesh a vassal state of ISI": Bangladesh's former education minister Mohibul Hasan Chowdhury on tribunal verdict against Sheikh Hasina, in an interview to WION's @sidhant pic.twitter.com/NcfxRl4Opv — WION (@WIONews) November 17, 2025

सिद्धांत सिब्बल-अब आगे क्या? क्या आप अपील करने की प्लानिंग कर रहे हैं?

सजीब वाजेद- फिलहाल, बांग्लादेश में कोई नियम-कानून नहीं हैं. यह शासन कुछ भी कर रहा है और कोर्ट रबर स्टैंप जैसे हो गए हैं. फिलहाल कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन भविष्य में अगर कानून का राज लौटता है तो उसे उखाड़कर फेंक दिया जाएगा.

सिद्धांत सिब्बल- हमने यूनुस की अंतरिम सरकार और पाकिस्तानी सरकार के बीच भी काफी बातचीत देखी. हमने पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं का भी दौरा देखा. आप इससे क्या समझते हैं?

सजीब वाजेद- यूनुस सरकार को बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी का समर्थन हासिल है, जो एक इस्लामी और आतंकवादी संगठन है और बांग्लादेश के निर्माण का विरोध करता है. वे हमेशा से पाकिस्तान के करीबी रहे हैं. वे कभी पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे, और यूनुस सरकार बांग्लादेश को मूल रूप से पाकिस्तान का ही एक विस्तार बना रही है.

सिद्धांत सिब्बल- आपकी आगे की रणनीति क्या है?

सजीब वाजेद-हमारी योजना अभी लड़ने की है. हालांकि विरोध प्रदर्शन सफल रहे हैं, लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है. हमने बंद का आह्वान किया था, और सभी दो-तीन दिन घर पर रहे. देश बंद हो गया है, और हम इसे और बढ़ाने वाले हैं. ये चुनाव भी एक दिखावा हैं क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी, जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है, पर प्रतिबंध लगा दिया है, और उन्होंने लगभग सभी धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील पार्टियों पर भी बैन लगा दिया है. इसलिए ये चुनाव पूरी तरह से एकतरफा होंगे, और ये पूरी तरह से दिखावा होगा.