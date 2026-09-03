'इतिहास यूनुस को सत्ता के भूखे व्यक्ति के तौर पर याद रखेगा...,' बांग्लादेश लौटने से पहले शेख हसीना का बड़ा बयान, कैसे कर रहीं वापसी की तैयारी?

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने मुल्क में तख्तापलट के बाद से भारत में रह रही हैं. हमारे सहयोगी अंग्रेजी चैनल 'WION' के सिद्धांत सिबल के साथ एक लिखित इंटरव्यू में शेख हसीना ने बताया कि देश से दूर जीवन कभी आसान नहीं होता. बांग्लादेश हमेशा उनके ख्यालों में रहता है. वह बांग्लादेशी और इंटरनेशनल मीडिया, इकोनॉमिक रिपोर्ट और एनालिसिस पर नजर रखती हैं और उन लोगों के संपर्क में रहती हैं, जो जमीनी हालात को समझते हैं.
1975 में अपने पिता और परिवार के अधिकतर सदस्यों की हत्या के बाद भारत ने उन्हें सुरक्षा, पनाह और हमदर्दी दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह उनकी यादों में बेहद खास जगह रखती है. वो वहां राजनीति के लिए नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर जाती हैं. एक ऐसी बेटी के तौर पर, जिसने अपना परिवार खो दिया और एक ऐसी इंसान के तौर पर जो प्रार्थना से हिम्मत पाती हैं. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री दिसंबर में अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं, क्योंकि उन पर अपने लोगों और अवामी लीग के उन लाखों समर्थकों के प्रति जिम्मेदारी है जिनकी पॉलिटिकल आवाज छीन ली गई है.
जवाब: बांग्लादेश एक गंभीर राष्ट्रीय संकट से गुजर रहा है. लोकतांत्रिक जगह खत्म हो गई है. न्यायपालिका का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना के लिए किया जा रहा है. मीडिया की आजादी पर रोक लगा दी गई है. कानून-व्यवस्था कमजोर हो गई है. अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. चरमपंथी ताकतों को फिर से जगह मिल गई है. अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है. कारखाने बंद हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, निवेश घट गया है, कीमतें आम परिवारों पर बोझ बन रही हैं और बिजली-गैस की कमी फिर से शुरू हो गई है. मैं अपनी वापसी को केवल अपनी राजनीतिक वापसी के तौर पर नहीं देखती. मैं इसे लोकतंत्र, संवैधानिक सरकार और बांग्लादेश के लोगों को अपनी सरकार आजादी से चुनने का अधिकार दिलाने के बड़े संघर्ष का हिस्सा मानती हूं. मेरा मकसद साफ है. मैं अपनी मातृभूमि लौटना चाहती हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों और अवामी लीग के उन लाखों समर्थकों के प्रति है जिनकी राजनीतिक आवाज छीन ली गई है, लेकिन हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वापसी की कोई खास तारीख, समय या जगह बता सकें. ऐसा फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं होता. इसमें सुरक्षा, संगठन और जमीनी स्तर पर लोगों की सुरक्षा जैसे पहलू भी शामिल होते हैं.
जवाब: हां, मुझे इस खतरे का अंदाजा है, लेकिन मेरी जान को खतरा कोई नई बात नहीं है. 1975 में मैंने अपने पिता, अपनी मां, अपने भाइयों और लगभग अपने पूरे परिवार को खो दिया था. मैं इसलिए बच पाई क्योंकि मैं विदेश में थी. बांग्लादेश लौटने के बाद, मैंने मिलिट्री रूल, तानाशाही, साजिशों, जेल और बार-बार जानलेवा हमलों का सामना किया. मेरी जान लेने की कम से कम 19 बार कोशिशें हुई हैं. सबसे भयानक हमला 21 अगस्त 2004 को ग्रेनेड से हुआ था. यह हमला दिन-दहाड़े मेरी एक जनसभा के दौरान किया गया था, जब मैं विपक्ष की नेता थी. इसमें चौबीस लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए. मैं खुद भी घायल हुई थी और एक कान से सुनने की क्षमता खो बैठी थी.
मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेरे चारों ओर एक इंसानी ढाल बना ली थी. उनमें से कई लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए निजी खतरा मेरे लिए कोई नई बात नहीं है. अगर मैंने सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा होता, तो मैं कभी राजनीति में नहीं आती. मैं कभी बांग्लादेश वापस नहीं आती. मैं कभी तानाशाही, आतंकवाद और साजिशों के खिलाफ नहीं लड़ती, लेकिन आज मेरी चिंता केवल अपने बारे में नहीं है. मुझे आम अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्रों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और हर उस नागरिक की चिंता है, जिसे राजनीतिक विचारों की वजह से सजा दी जा रही है, लेकिन डर मेरे फर्ज को तय नहीं कर सकता. मेरी जिंदगी अब निजी सुरक्षा के हिसाब-किताब से बहुत आगे निकल चुकी है. मेरी जिम्मेदारी बांग्लादेश और वहां के लोगों के प्रति है.
जवाब: अपने देश से दूर रहना कभी आसान नहीं होता. बांग्लादेश हर पल मेरे ख्यालों में रहता है. मैं बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नजर रखती हूं. मैं बांग्लादेशी अखबार, अंतरराष्ट्रीय मीडिया, रिपोर्ट, राजनीतिक विश्लेषण और आर्थिक अपडेट पढ़ती हूं. मैं उन लोगों के संपर्क में रहती हूं, जिन्हें जमीनी हालात की जानकारी है. मैं पढ़ने में भी समय बिताती हूं. मैं इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय मामलों और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और लोकतांत्रिक संघर्ष से जुड़ी किताबें पढ़ती हूं. मैं अक्सर बंगबंधु की लिखी बातों और भाषणों को पढ़ती हूं, क्योंकि बांग्लादेश के लिए उनका विजन मुझे रास्ता दिखाता रहता है.
मेरे दिल के सबसे करीब जो किताबें हैं, उनमें 'बंगबंधुर ओसोमाप्तो आत्मजीवनी' (बंगबंधु की अधूरी आत्मकथा) और 'कारागारर रोजनामचा' (जेल की डायरी) शामिल हैं. मैं राष्ट्रपिता की डायरियां भी पढ़ती हूं. ये लिखावटें सिर्फ निजी दस्तावेज नहीं हैं. ये संघर्ष, त्याग, धैर्य और लोगों में भरोसे के रिकॉर्ड हैं. ये हमें याद दिलाते हैं कि बांग्लादेश क्यों बना था और बंगबंधु कैसा देश बनाना चाहते थे. मेरे लिए, पढ़ना राजनीति से भागने का जरिया नहीं है. यह तैयारी का एक हिस्सा है. बांग्लादेश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मैं अपना अधिकतर समय यह सोचने में बिताती हूं कि देश को राजनीतिक बदले की भावना, आर्थिक गिरावट, संस्थागत ढांचे के टूटने और चरमपंथ से कैसे बचाया जा सकता है.
जवाब: निजामुद्दीन दरगाह मेरी यादों और मेरे परिवार के इतिहास में बहुत खास जगह रखती है. भारत के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं है. भारत मेरी जिंदगी के कुछ सबसे दुखद और अहम पलों से जुड़ा रहा है. 1975 में मेरे पिता और परिवार के ज्यादातर सदस्यों की हत्या के बाद, जब मैं दुख से गुजर रही थी, तब भारत ने मुझे सुरक्षा, पनाह और मानवीय संवेदना दी. उस मुश्किल दौर में भारत के लोगों की हमदर्दी मुझे हमेशा याद रहेगी. निजामुद्दीन जैसी जगहों का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है. ये प्रार्थना, चिंतन, विनम्रता और यादों की जगहें हैं. जब मैं ऐसी जगह जाती हूं, तो राजनीति के लिए नहीं जाती. मैं वहां एक इंसान के तौर पर, एक ऐसी बेटी के तौर पर जिसने अपना परिवार खो दिया हो और एक ऐसी इंसान के तौर पर जाती हूं, जो प्रार्थना से हिम्मत पाती है. ये यादें मेरे लिए बहुत निजी हैं.
जवाब: इस समय मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी.
जवाब: मुझे उम्मीद है कि इतिहास एक साधारण सच को याद रखेगा. मैंने बांग्लादेश के लोगों की क्षमता पर भरोसा किया, और मैंने यह साबित करने के लिए काम किया कि बांग्लादेश क्या हासिल कर सकता है. प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 5 कार्यकाल के दौरान, मेरा मुख्य लक्ष्य हमेशा आम लोगों का कल्याण रहा. 2008 के चुनाव के बाद, सरकार में लगातार लगभग 16 सालों के दौरान हमने लंबी अवधि की योजना, अनुशासित कार्यान्वयन और लोगों पर केंद्रित विकास के माध्यम से बांग्लादेश को एक मजबूत आधार पर खड़ा किया. हमने अर्थव्यवस्था को लगभग 70 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर लगभग 450 बिलियन डॉलर कर दिया. प्रति व्यक्ति आय 482 डॉलर से बढ़कर 2,784 डॉलर हो गई. गरीबी 41 प्रतिशत से घटकर 18.7 प्रतिशत हो गई और अत्यधिक गरीबी 25.1 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत हो गई. बांग्लादेश ने विकासशील देश का दर्जा हासिल किया और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में पहचान बनाई.
हमने हर नागरिक तक बिजली पहुंचाई. बिजली उत्पादन क्षमता 3,782 मेगावाट से बढ़कर 28,000 मेगावाट से अधिक हो गई. हमने अपने संसाधनों से पद्मा पुल का निर्माण किया. हमने मेट्रो रेल, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मातारबारी गहरे समुद्र बंदरगाह, करनाफुली सुरंग, एक्सप्रेसवे, डिजिटल बांग्लादेश और बंगबंधु उपग्रह का निर्माण किया. हमने लोगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए लगभग 15,000 सामुदायिक क्लीनिक स्थापित किए. हमने मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया.
हमने शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, भूमिहीन परिवारों के लिए आवास और गरीबों के लिए सहायता का विस्तार किया. हमने 145 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू कीं और लाखों लोगों को विभिन्न भत्ता योजनाओं के दायरे में लाए. हमने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई. हमने कानून प्रवर्तन को आधुनिक बनाया, आतंकवाद-रोधी क्षमता का निर्माण किया और साबित किया कि एक मुस्लिम-बहुल देश आस्था, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और बहुलवाद की रक्षा करते हुए उग्रवाद से लड़ सकता है. कोई भी सरकार पूर्ण नहीं होती. मेरी सरकार भी पूर्ण नहीं थी. आलोचनाएं और गलतियां हुईं और इतिहास उन सभी का मूल्यांकन करेगा, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बांग्लादेश बदल गया.
कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आम लोगों का जीवन बेहतर हुआ. मेरे पिता को बंगाली राष्ट्र की क्षमता पर विश्वास था. मुझे भी अपने लोगों पर विश्वास था. हमने दुनिया को दिखाया बांग्लादेश कर सकता है. अगर बांग्लादेश एक समृद्ध, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी देश बनता है, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी विरासत होगी, जिसकी मैं उम्मीद कर सकता हूं.
जवाब: बिल्कुल बांग्लादेश में अवामी लीग सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनी हुई है. यह एक ऐतिहासिक राजनीतिक संगठन है, जो भाषा आंदोलन, मुक्ति संग्राम और बांग्लादेश के हर लोकतांत्रिक संघर्ष से जुड़ा है. राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, इस पार्टी ने बांग्लादेश के जन्म में अहम भूमिका निभाई. कोई भी प्रतिबंध, झूठा केस, मौत की सजा या राजनीतिक साजिश इसे लोगों के दिलों से नहीं मिटा सकती. यह बांग्लादेश के हर गांव, हर वार्ड, हर यूनियन, हर जिले और हर समुदाय में गहराई से जुड़ी हुई है, जो लोग अभी सत्ता में हैं, वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं. इसीलिए उन्होंने अवामी लीग को राजनीतिक गतिविधियों से रोका. इसीलिए उन्होंने हमें चुनाव से बाहर रखा. उन्होंने अवामी लीग को बैलेट बॉक्स पर नहीं हराया. लोगों की राय सामने आने से पहले ही उन्होंने अवामी लीग को हटा दिया.
बांग्लादेश के अपने खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला कि अगर अवामी लीग को पिछला चुनाव लड़ने दिया जाता, तो हमें लगभग 63 प्रतिशत वोट मिलते. इसीलिए वे डरे हुए थे. इसीलिए उन्होंने प्रतिबंध लगाए, झूठे केस दर्ज किए, हमारी गतिविधियां बंद कर दीं और हमारे बिना ही चुनाव करवा लिया, लेकिन किसी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने से उसके समर्थक खत्म नहीं होते. पार्टी के दफतर बंद करने से लोगों की यादें नहीं मिटतीं. केस दर्ज करने से लोगों का अनुभव नहीं बदलता. लोग तुलना करना जानते हैं. वे जानते हैं कि अवामी लीग के समय बांग्लादेश कैसा था और अब कैसा हो गया है. अवामी लीग के समय स्थिरता, विकास, बिजली, बुनियादी ढांचा, निवेश, सुरक्षा और उम्मीद थी. अब डर, बेरोजगारी, महंगाई, आतंकवाद, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और संस्थागत ढांचे का पतन है. जब भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव होंगे, अवामी लीग भारी बहुमत से जीतेगी. मुझे इसमें कोई शक नहीं है.
जवाब: जुलाई और अगस्त 2024 की घटनाओं को सिर्फ छात्रों के अचानक शुरू हुए आंदोलन के तौर पर नहीं देखा जा सकता. यह एक अधूरी और गुमराह करने वाली तस्वीर है. शुरुआत में छात्र कोटा के मुद्दे को लेकर चिंतित थे. मैंने कभी नहीं कहा कि युवाओं को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए. मेरी सरकार ने 2018 में ही कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था. जब बाद में 2024 में हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया, तो मेरी सरकार ने अपील की. हमने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया. मंत्रियों ने उनसे बात की. हमने उनकी वाजिब मांगें मान लीं. हमने कानूनी प्रक्रिया, राजनीतिक बातचीत और संयम का रास्ता चुना, लेकिन छात्रों की मांग से शुरू हुई यह बात जल्द ही ऐसी ताकतों के हाथ में चली गई जिनका मकसद कोटा में सुधार करना नहीं था. उनका मकसद सड़कों पर हिंसा और अराजकता फैलाकर अवामी लीग की चुनी हुई सरकार को गिराना था. खुद मुहम्मद यूनुस ने बाद में इस आंदोलन को बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया बताया.
अकेले इसी बयान से पता चलता है कि यह कोई साधारण या अचानक हुआ विरोध प्रदर्शन नहीं था. पहली मौत सबुज अली की हुई, जो ढाका कॉलेज में बांग्लादेश छात्र लीग (अवामी लीग का छात्र संगठन) के कार्यकर्ता थे. उन्हें 16 जुलाई को मार दिया गया. इसके बाद, जान-बूझकर हिंसा बढ़ाई गई. सरकारी दफ्तरों पर हमले किए गए. सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया. मेट्रो रेल पर हमला किया गया. पुलिस स्टेशन जला दिए गए. हथियार लूट लिए गए. कानून लागू करने वाले अधिकारियों की हत्या की गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया और यहां तक कि फ्लाईओवर से लटका दिया गया. जेलों पर हमले हुए और उग्रवादी भाग निकले. इसके लिए कई ताकतें जिम्मेदार थीं. विपक्षी राजनीतिक नेता, कट्टरपंथी समूह, उग्रवादी तत्व और वे लोग जो सत्ता हथियाने के लिए छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल करना चाहते थे. मैंने पहले भी कहा है कि बाहरी दखल के सवालों की सबूतों के साथ सावधानी से जांच होनी चाहिए, लेकिन एक बात साफ है यह कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था. यह एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान था.
मेरी सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखे और लोगों की जान, सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संस्थानों और आम नागरिकों की सुरक्षा करे. किसी भी देश में, जब पुलिस स्टेशनों को जलाया जाता है, अधिकारियों की हत्या की जाती है, जेलों पर हमले होते हैं और हथियार लूटे जाते हैं, तो कानून लागू करने वाली एजेंसियों को हालात और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी पड़ती है. हर जान का नुकसान दुखद होता है. इसीलिए, जब मैं पद पर थी मैंने 18 जुलाई 2024 को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट डिवीन के जस्टिस खोंडकर दिलिरुज्जमान की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था. 1 अगस्त को मैंने जस्टिस के एम जाहिद सरवर और जस्टिस मोहम्मद शौकत अली चौधरी को शामिल करके इसे तीन सदस्यीय आयोग बना दिया. मैं चाहती थी कि सच्चाई सामने आए, लेकिन 5 अगस्त के बाद गैर-कानूनी अंतरिम सरकार ने उस जांच को रोक दिया, हिंसा में शामिल लोगों को सुरक्षा (इंडेम्निटी) दे दी और मनगढ़ंत कहानियों का इस्तेमाल करके अवामी लीग को अपराधी ठहराने की कोशिश की.
इससे पता चलता है कि कौन सच चाहता था और कौन राजनीतिक बदला. अगस्त 2024 की घटनाओं की जिम्मेदारी उन लोगों की है, जिन्होंने छात्रों के मुद्दे को सरकार बदलने के हिंसक आंदोलन में बदल दिया यानी वे लोग जिन्होंने इसकी योजना बनाई, इसे फंड दिया, इसे बढ़ावा दिया, इसे संरक्षण दिया और बाद में सत्ता हथियाने के लिए इसका इस्तेमाल किया. बांग्लादेश को न्याय की जरूरत है, लेकिन यह न्याय किसी भरोसेमंद और स्वतंत्र जांच से मिलना चाहिए न कि प्रोपेगैंडा या दिखावटी मुकदमों से.
जवाब: सत्ता ने मुहम्मद यूनुस की अंतरराष्ट्रीय छवि और बांग्लादेश के लिए उन्होंने जो किया, उसके बीच का फर्क उजागर कर दिया. एक सोची-समझी मुहिम के जरिए सत्ता हासिल करने के बाद, उन्होंने बांग्लादेश को ठीक करने की कोशिश नहीं की. उन्होंने लोकतंत्र बहाल नहीं किया. उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा नहीं की. उन्होंने भीड़ की हिंसा को बढ़ावा दिया, हिंसक लोगों को बचाया और बदले की भावना को सरकारी नीति बना दिया. सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की राजनीतिक संस्कृति को बर्बाद कर दिया. राजनीति का मतलब विरोधियों पर प्रतिबंध लगाना, झूठे केस दर्ज करना, न्यायपालिका को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, दिखावटी मुकदमे चलाना और लाखों नागरिकों की आवाज दबाना हो गया. अवामी लीग जिस पार्टी ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था, उसे अपराधी करार दिया गया. उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को मार डाला गया, जेल में डाल दिया गया, छिपने पर मजबूर किया गया या झूठे केसों में फंसा दिया गया.
दूसरी बात, उन्होंने बांग्लादेश के इतिहास और पहचान पर हमला किया. उनकी देखरेख में आजादी की लड़ाई के प्रतीकों को नष्ट कर दिया गया. आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का अपमान किया गया. बंगबंधु की यादों को निशाना बनाया गया. राष्ट्रपिता के ऐतिहासिक घर धनमंडी 32 पर हमला किया गया और उसे धीरे-धीरे ढहा दिया गया. उन्होंने रीसेट बटन दबाने की बात कही. असल में इसका मतलब था आजादी की लड़ाई, बंगबंधु और बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष नींव को मिटाने की कोशिश करना. तीसरी बात, उन्होंने संस्थाओं को बर्बाद कर दिया. भीड़ के दबाव में जजों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया. अदालतें बदले की भावना का जरिया बन गईं.
प्रशासन का राजनीतिकरण किया गया. कानून-व्यवस्था को कमजोर किया गया. मीडिया की आजादी को कुचला गया. सांस्कृतिक संस्थानों पर हमले किए गए. अल्पसंख्यकों को असुरक्षित छोड़ दिया गया, जिस देश को हमने धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिकता के आधार पर बनाया था, उसे डर और सांप्रदायिक राजनीति की ओर धकेल दिया गया. चौथी बात उन्होंने चरमपंथ के लिए रास्ते खोल दिए. दोषी ठहराए गए और आरोपी उग्रवादियों को रिहा कर दिया गया या उन्हें भागने दिया गया. प्रतिबंधित संगठनों ने खुलेआम काम करना शुरू कर दिया. जिन आतंकवादियों को मेरी सरकार के दौरान काबू में रखा गया था, उन्हें फिर से जगह मिल गई. साथ ही आतंकवाद से लड़ने वाले कानून-व्यवस्था और खुफिया अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया या परेशान किया गया, जिन्होंने बांग्लादेश को आतंकवाद से बचाया, उन्हें सजा दी गई और जो चरमपंथ से जुड़े थे, उन्हें इनाम दिया गया.
पांचवीं बात, उनके कुप्रबंधन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया और मासूम बच्चों की जान ले ली. हमने खसरे को लगभग खत्म करने की स्थिति में ला दिया था. हमारा टीकाकरण कार्यक्रम एक वैश्विक मॉडल था. लेकिन उनके प्रशासन के दौरान, वैक्सीन की खरीद में रुकावट आई, चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया और स्वास्थ्य प्रणाली की उपेक्षा की गई. उनके प्रशासनिक कुप्रबंधन के कारण एक ऐसी बीमारी से एक हजार से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई जिसे रोका जा सकता था. यह कोई दुर्घटना नहीं है. यह लोगों के खिलाफ एक अपराध है.
छठा, उन्होंने अपनी सुरक्षा और संस्थागत फायदे के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया. सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ चल रहे मामले एक-एक करके हटा दिए गए, जैसे लेबर लॉ के तहत सजा और मामले, एंटी-करप्शन कमीशन का केस, पर्सनल टैक्स के मामले और उनके ग्रामीण नेटवर्क से जुड़े टैक्स के मामले. ग्रामीण कल्याण की 666 करोड़ टका की टैक्स देनदारी माफ़ कर दी गई. ग्रामीण बैंक को 5 साल की टैक्स छूट मिली. ग्रामीण बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई, जिससे सरकारी निगरानी कमजोर हो गई. यूनुस से जुड़ी संस्थाओं को तेजी से मंजूरी और फायदे दिए गए, जिनमें एक हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट, ग्रामीण यूनिवर्सिटी, डिजिटल वॉलेट का लाइसेंस और मैनपावर एक्सपोर्ट की मंजूरी शामिल थी. उनके साथियों और नेटवर्क के लोगों को अहम पदों पर बिठाया गया. तो उनकी तथाकथित क्रांति क्या थी? यह लोगों के लिए नहीं थी. यह सत्ता, सुरक्षा और निजी फायदे के लिए थी.
आज बांग्लादेश की हालत देखिए. अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है. निवेश घट गया है. फैक्टरियां बंद हो गई हैं. नौकरियां चली गई हैं. कीमतें बढ़ गई हैं. कानून-व्यवस्था चरमरा गई है. महिलाएं और बच्चे असुरक्षित हैं. अल्पसंख्यक डरे हुए हैं. आतंकी नेटवर्क फिर से उभर रहे हैं. बांग्लादेश का विकास का सफर पटरी से उतर गया है.
इतिहास उन्हें सिर्फ उनके नोबेल पुरस्कार से नहीं आंकेगा. इतिहास उन्हें इस आधार पर परखेगा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने क्या किया और मेरा मानना है कि इतिहास मुहम्मद यूनुस को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद रखेगा, जिसने विदेश में तो शांति की झूठी छवि बनाई, लेकिन अपने ही देश में शांति को खत्म कर दिया. एक ऐसा व्यक्ति जिसने गरीबों को सशक्त बनाने की बात तो की, लेकिन सत्ता का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने नैतिक अधिकार का दावा तो किया, लेकिन बदले की भावना, भीड़ की हिंसा, संस्थाओं को बर्बाद करने, चरमपंथ और बच्चों की मौतों का गवाह बना. आखिर में, लोग उन्हें एक ऐसे स्वार्थी और सत्ता के भूखे व्यक्ति के तौर पर याद रखेंगे जिसने अपने फायदे के लिए सोची-समझी साजिश के तहत एक शांत और तरक्की करते हुए बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया. बांग्लादेश फिर से संभल जाएगा. लोग अपने देश को फिर से हासिल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, वह हमारे इतिहास का एक काला अध्याय बना रहेगा.