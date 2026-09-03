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'इतिहास यूनुस को सत्ता के भूखे व्यक्ति के तौर पर याद रखेगा...,' बांग्लादेश लौटने से पहले शेख हसीना का बड़ा बयान, कैसे कर रहीं वापसी की तैयारी?

Sheikh Hasina Interview: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बताया कि बंगबंधुर ओशोमाप्तो आत्मजीबोनी और कारागारर रोजनामचा उनके दिल के सबसे करीब किताबें हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग, सब्र और लोगों में भरोसे की कहानी हैं. 'WION' के सिद्धांत सिबल के साथ इंटरव्यू में शेख हसीना ने कई बड़ी बातों का खुलासा किया.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 03, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:10 AM IST
'इतिहास यूनुस को सत्ता के भूखे व्यक्ति के तौर पर याद रखेगा...,' बांग्लादेश लौटने से पहले शेख हसीना का बड़ा बयान, कैसे कर रहीं वापसी की तैयारी?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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