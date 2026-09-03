'इतिहास यूनुस को सत्ता के भूखे व्यक्ति के तौर पर याद रखेगा...,' बांग्लादेश लौटने से पहले शेख हसीना का बड़ा बयान, कैसे कर रहीं वापसी की तैयारी?

जवाब: बांग्लादेश एक गंभीर राष्ट्रीय संकट से गुजर रहा है. लोकतांत्रिक जगह खत्म हो गई है. न्यायपालिका का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना के लिए किया जा रहा है. मीडिया की आजादी पर रोक लगा दी गई है. कानून-व्यवस्था कमजोर हो गई है. अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. चरमपंथी ताकतों को फिर से जगह मिल गई है. अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है. कारखाने बंद हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, निवेश घट गया है, कीमतें आम परिवारों पर बोझ बन रही हैं और बिजली-गैस की कमी फिर से शुरू हो गई है. मैं अपनी वापसी को केवल अपनी राजनीतिक वापसी के तौर पर नहीं देखती. मैं इसे लोकतंत्र, संवैधानिक सरकार और बांग्लादेश के लोगों को अपनी सरकार आजादी से चुनने का अधिकार दिलाने के बड़े संघर्ष का हिस्सा मानती हूं. मेरा मकसद साफ है. मैं अपनी मातृभूमि लौटना चाहती हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों और अवामी लीग के उन लाखों समर्थकों के प्रति है जिनकी राजनीतिक आवाज छीन ली गई है, लेकिन हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वापसी की कोई खास तारीख, समय या जगह बता सकें. ऐसा फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं होता. इसमें सुरक्षा, संगठन और जमीनी स्तर पर लोगों की सुरक्षा जैसे पहलू भी शामिल होते हैं.