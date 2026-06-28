'मरने से नहीं डरती...,' शेख हसीना बांग्लादेश जाने को रेडी, वतन वापसी पर निर्वासित प्रधानमंत्री का बड़ा बयान

Sheikh Hasina returning to Bangladesh: बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वह इस साल अपने देश वापस लौटेंगी. उन्होंने हाल ही में सुनाई गई मौत की सजा को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि यह सब कवायद उनकी पार्टी अवामी लीग को कमजोर करने की कोशिश भर है.
बांग्लादेश से बाहर होने और भारत में शरण लेने के करीब दो साल बाद शेख हसीना ने कहा कि वह इस साल अपने वतन लौट जाएंगी. बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद उन्होंने वापसी का फैसला जताया है.
एक इंटरव्यू में हसीना ने ट्रिब्यूनल के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया और आरोप लगाया कि यह उनकी पार्टी के नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश है.
हसीना ने कहा, 'मेरे खिलाफ दिया गया फैसला न्याय नहीं है. यह एक अवैध, असंवैधानिक और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित प्रक्रिया का हिस्सा है. न्याय व्यवस्था को राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बना दिया गया है ताकि अवामी लीग को नेतृत्वहीन किया जा सके.'
ट्रिब्यूनल ने पिछले साल नवंबर में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि हसीना लगातार इस प्रक्रिया और फैसले को खारिज करती रही हैं और कहती हैं कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. वापसी के खतरे को लेकर हसीना ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई धमकियों का सामना किया है और वह मौत से नहीं डरतीं.
उन्होंने अपने पिता और बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में हुई हत्या और परिवार के कई सदस्यों की मौत को याद करते हुए कहा, 'मैंने अपने बचपन से ही हिंसा देखी है. हिंसा तो जीवन का हिस्सा रही है. 21 अगस्त को मेरे ऊपर ग्रेनेड से हमला हुआ था. इसके बाद भी मैं बिना डरे बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ी रही. मैं मौत से जरा भी नहीं डरती. 1975 में मैंने अपने माता-पिता, भाइयों और लगभग पूरे परिवार को खो दिया. मेरे खिलाफ कई साजिशें हुईं, लेकिन हर साजिश को मैंने चुनौती की तरह पार किया. मैं बिना डरे वतनवापसी के लिए तैयार हूं.'
इसी साल फरवरी में हुए संसदीय चुनावों में बीएनपी को भारी जीत मिली तो खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने. हालांकि चुनाव में जमात-ए-इस्लामी ने भी मजबूत गठबंधन के रूप में सीटें जीतीं, जिससे नई सरकार को राजनीतिक दबाव और अंदरूनी खींचतान का सामना करना पड़ा.
अगस्त 2024 में सत्ता से बाहर होने के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर मोहम्मद यूनुस की तत्कालीन अंतरिम सरकार ने बैन लगा दिया गया था. इस वजह से अवामी लीग आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकी थी. हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद जब नतीजे आए तो ढाका समेत कई जगहों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अवामी लीग के कार्यालयों को खोल दिया या उनमें प्रवेश करने का प्रयास किया.
बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक तब छिपकर रह रहे अवामी लीग के संयुक्त महासचिव, एएफएम बहाउद्दीन नसीम का एक बयान आया था कि 'कार्यकर्ताओं और समर्थकों का पार्टी कार्यालय जाना स्वाभाविक है. पार्टी कार्यालय पर प्रतिबंध नहीं लगा है या उसे जब्त नहीं किया गया है, इसलिए पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के वहां जाने में कोई परेशानी नहीं है. मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद यूनुस की अवैध सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हालात सामान्य हो जाएगें और सामान्य राजनीतिक गतिविधियां सभी के लिए खुल जाएंगी.'
अब चार महीने बाद शेख बसीना का जो बयान आया है, अब उसके मायने भी निकाले जा रहे हैं.