Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /मरने से नहीं डरती..., शेख हसीना बांग्लादेश जाने को रेडी, वतन वापसी पर निर्वासित प्रधानमंत्री का बड़ा बयान

'मरने से नहीं डरती...,' शेख हसीना बांग्लादेश जाने को रेडी, वतन वापसी पर निर्वासित प्रधानमंत्री का बड़ा बयान

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी वतन वापसी के प्लान का खुलासा कर दिया है. मोहम्मद यूनुस की पूर्व सरकार की धमकियों से लेकर वर्तमान सरकार की चर्चा करते हुए हसीना ने कहा, 'जाने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मरने से नहीं डरती.'

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 28, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:26 PM IST
'मरने से नहीं डरती...,' शेख हसीना बांग्लादेश जाने को रेडी, वतन वापसी पर निर्वासित प्रधानमंत्री का बड़ा बयान
Image Credit: Sheikh Hasina fileSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IND W vs AUS W Live Score: भारत ने करो या मरो वाले मैच में जीता टॉस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बैटिंग चुनी
womens T20 World Cup 202651 min ago
2
Aarti54 min ago
3
Pakistan Terrorism1 hr ago
4
IRE Vs IND1 hr ago
5
Kashmir news1 hr ago