Hindi Newsदुनिया

यूनुस सरकार पर शेख हसीना के बेटे का आरोप, दुर्गा पूजा के बीच बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत को लेकर कही ये बात

शेख हसीना के बेटे और पूर्व सलाहकार सजीब वाजेद ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर कट्टरवाद बढ़ाने का आरोप लगाया है. सजीब वाजेद ने आश्वासन दिया कि आवामी लीग जल्द ही सत्ता में लौटेगी और हर हिंदू बिना डर के अपने धर्म को मान सकेगा.

Edited By:  Sharda singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:48 PM IST
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत को लेकर यूनुस सरकार पर आरोप लगाए हैं. सजीब वाजेद ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश में कट्टरवाद की राजनीति कर रही है. उनका कहना है कि इस सरकार के कार्यकाल में धार्मिक उत्पीड़न फिर से सक्रिय हो गया है. इससे हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय इस साल दुर्गा पूजा को डर और असुरक्षा के माहौल में मना रहे हैं.

सजीब वाजेद ने बताया कि पूजा के दौरान मंदिरों पर हमले हुए, परिवारों को धमकाया गया. इससे स्वतंत्र रूप से पूजा करने का अधिकार खतरे के दायरे में आ गया है.  उन्होंने कहा कि आवामी लीग हमेशा से सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है और वह सत्ता में लौटकर इस स्थिति को सुधारने के लिए काम करेगी.

सजीब वाजेद का आरोप

शेख हसीना के बेटे और पूर्व सलाहकार सजीब वाजेद ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर कट्टरवाद बढ़ाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "दुर्गा पूजा भक्ति और उत्सव का समय है, लेकिन इस बार हमारे हिंदू भाई-बहन पूजा को भय और अनिश्चितता के माहौल में मना रहे हैं. यूनुस सरकार के तहत कट्टरपंथियों का उदय पुरानी धार्मिक उत्पीड़न की छाया को वापस ला रहा है."

मंदिरों पर हमले और धमकियां

सजीब वाजेद ने बताया कि इस दौरान कई मंदिरों पर हमले हुए हैं, परिवारों को धमकाया गया है और स्वतंत्र रूप से पूजा करने का अधिकार खतरे में पड़ा है. उन्होंने कहा कि वही कट्टरपंथी, जिन्होंने कभी बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था अब और अधिक सक्रिय हो गए हैं. देश के स्वतंत्रता संग्राम की भावना रखने वालों में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

आवामी लीग की भूमिका

सजीब वाजेद ने कहा कि आवामी लीग हमेशा से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाली पार्टी रही है. पार्टी ने 1971 में नष्ट हुए मंदिरों को पुनर्निर्मित किया, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों को उनके धार्मिक अधिकार दिलाए और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए. उन्होंने कहा, "धर्मनिरपेक्षता और समानता हमारी राजनीति का मूल सिद्धांत रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश एकता के दृष्टिकोण से पैदा हुआ था, विभाजन से नहीं."

जल्द ही सत्ता में लौटेंगे

सजीब वाजेद ने आश्वासन दिया कि आवामी लीग जल्द ही सत्ता में लौटेगी और हर हिंदू, हर अल्पसंख्यक बिना डर के अपने धर्म को मान सकेगा. उन्होंने कहा, "आज जब हमारे हिंदू भाई-बहन मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो हम इस डर के माहौल को नजरअंदाज नहीं कर सकते. लेकिन हमें यह भी पता है कि यह अंधकार स्थायी नहीं है. हम एक दिन फिर से एक ऐसे समाज की ओर बढ़ेंगे जहां सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र और सम्मान के साथ रह सकें."

(इनपुट- IANS)

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

Bangladesh Durga Puja politics

