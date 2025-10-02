यूनुस सरकार पर शेख हसीना के बेटे का आरोप, दुर्गा पूजा के बीच बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत को लेकर कही ये बात

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत को लेकर यूनुस सरकार पर आरोप लगाए हैं. सजीब वाजेद ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश में कट्टरवाद की राजनीति कर रही है. उनका कहना है कि इस सरकार के कार्यकाल में धार्मिक उत्पीड़न फिर से सक्रिय हो गया है. इससे हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय इस साल दुर्गा पूजा को डर और असुरक्षा के माहौल में मना रहे हैं.

सजीब वाजेद ने बताया कि पूजा के दौरान मंदिरों पर हमले हुए, परिवारों को धमकाया गया. इससे स्वतंत्र रूप से पूजा करने का अधिकार खतरे के दायरे में आ गया है. उन्होंने कहा कि आवामी लीग हमेशा से सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है और वह सत्ता में लौटकर इस स्थिति को सुधारने के लिए काम करेगी.

इसे भी पढ़ें- Dussehra Celebration: रावण के ‘घर’ में किस तरह मनाया जाता है दशहरा? जानें 5 दिलचस्प बातें

Add Zee News as a Preferred Source

सजीब वाजेद का आरोप

शेख हसीना के बेटे और पूर्व सलाहकार सजीब वाजेद ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर कट्टरवाद बढ़ाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "दुर्गा पूजा भक्ति और उत्सव का समय है, लेकिन इस बार हमारे हिंदू भाई-बहन पूजा को भय और अनिश्चितता के माहौल में मना रहे हैं. यूनुस सरकार के तहत कट्टरपंथियों का उदय पुरानी धार्मिक उत्पीड़न की छाया को वापस ला रहा है."

मंदिरों पर हमले और धमकियां

सजीब वाजेद ने बताया कि इस दौरान कई मंदिरों पर हमले हुए हैं, परिवारों को धमकाया गया है और स्वतंत्र रूप से पूजा करने का अधिकार खतरे में पड़ा है. उन्होंने कहा कि वही कट्टरपंथी, जिन्होंने कभी बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था अब और अधिक सक्रिय हो गए हैं. देश के स्वतंत्रता संग्राम की भावना रखने वालों में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

आवामी लीग की भूमिका

सजीब वाजेद ने कहा कि आवामी लीग हमेशा से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाली पार्टी रही है. पार्टी ने 1971 में नष्ट हुए मंदिरों को पुनर्निर्मित किया, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों को उनके धार्मिक अधिकार दिलाए और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए. उन्होंने कहा, "धर्मनिरपेक्षता और समानता हमारी राजनीति का मूल सिद्धांत रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश एकता के दृष्टिकोण से पैदा हुआ था, विभाजन से नहीं."

इसे भी पढ़ें- रूस का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय नेताओं ने निकाली नई तरकीब, तैनात करेंगे ड्रोन वॉल

जल्द ही सत्ता में लौटेंगे

सजीब वाजेद ने आश्वासन दिया कि आवामी लीग जल्द ही सत्ता में लौटेगी और हर हिंदू, हर अल्पसंख्यक बिना डर के अपने धर्म को मान सकेगा. उन्होंने कहा, "आज जब हमारे हिंदू भाई-बहन मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो हम इस डर के माहौल को नजरअंदाज नहीं कर सकते. लेकिन हमें यह भी पता है कि यह अंधकार स्थायी नहीं है. हम एक दिन फिर से एक ऐसे समाज की ओर बढ़ेंगे जहां सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र और सम्मान के साथ रह सकें."

(इनपुट- IANS)