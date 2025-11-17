Advertisement
trendingNow13007398
Hindi Newsदुनिया

जिस कानून पर पिता ने लगाई थी मुहर, उसी का 'शिकार' हो गईं शेख हसीना, मिली सजा-ए-मौत

Sheikh Hasina: शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सजा-ए-मौत सुना दी है. 2024 में भड़के दंगों को लेकर उन पर कई संगीन आरोप लगे और अदालत ने आरोप सिद्ध करने के बाद उन्हें दोषी पाया और अब फांसी की सजा सुना दी. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 17, 2025, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिस कानून पर पिता ने लगाई थी मुहर, उसी का 'शिकार' हो गईं शेख हसीना, मिली सजा-ए-मौत

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उन्हीं के देश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने मानवता के खिलाफ अपराधों का मुजरिम करार दिया है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पाया है कि शेख हसीना और उनके सहयोगी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल, जुलाई‑अगस्त 2024 के छात्र‑आंदोलन के दौरान हिंसा और हत्याओं को अंजाम देने में जिम्मेदार थे. इन अपराधों की गंभीरता देखते हुए अभियोजन पक्ष ने उनकी संपत्ति जब्त करने और पीड़ितों के परिवारों को देने की भी मांग की थी. 

ट्रिब्यूनल का फैसला लाइव टीवी पर बांग्लादेश टेलीविजन (BTV) और अन्य स्थानों पर दिखाया गया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था राजधानी ढाका में पूरी तरह सख्त कर दी गई थी. शेख हसीना वर्तमान में भारत में हैं और उन्होंने अदालत की सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया था. इस सबके बीच एक सवाल जहन में गूंज रहा है कि आखिर यह इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल क्या है और अगर यह इंटरनेशनल है तो फिर बांग्लादेश में क्यों है.

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश की कोर्ट है ICT

सबसे पहले तो यह बता दें कि इंटरनेशल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) कोई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट नहीं है, बल्कि यह सिर्फ बांग्लादेश का ही एक कोर्ट है. इसका गठन बांग्लादेश में 1971 की जंग के दौरान हुए युद्ध अपराध, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध की सुनवाई करने के लिए हुआ था. यह बांग्लादेश की एक अदालत है ना कि कोई अंतरराष्ट्रीय अदालत.

मुजीबुर्रहमान बनाया International Crimes (Tribunals) Act

बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता पाई. शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने 1973 में International Crimes (Tribunals) Act बनाया. इसका मकसद युद्ध अपराधों का मुकदमा चलाना. हालांकि राजनीतिक अस्थिरता शासन में बदलाव के चलते ट्रिब्यूनल एक्टिव नहीं हो सका. कई सालों तक यह सिर्फ कानून में था और इसकी जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं थी.

2010 में हुए ICT का गठन

हालांकि 2010 में शेख हसीना की सरकार में ICT-1 का गठन हुआ. ICT ने कई लोगों को फांसी और जेल की सजा दी. इनमें मुख्य तौर पर वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान सेना की मदद की या फिर रजाकार और स्थानीय अपराथी थे. हालांकि ICT की तरफ से किए गए फैसले विवादों में बने रहे, बार-बार इसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते रहे. 

वर्ष इवेंट / ट्रिब्यूनल विवरण
1971 स्वतंत्रता युद्ध बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ। इस दौरान बड़े नरसंहार और युद्ध अपराध हुए.
1973 कानून का निर्माण शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने International Crimes (Tribunals) Act, 1973 पास किया. उद्देश्य: युद्ध अपराधियों का मुकदमा चलाना.
1973-2010 लंबा इंतजार राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक कारणों से ट्रिब्यूनल सक्रिय नहीं हुआ.
2010 ICT-1 ICT-1 शेख हसीना की सरकार ने ICT-1 की सुनवाई शुरू की. मुख्य आरोपी: पाकिस्तान सेना के सहयोगी, रज़ाकार और स्थानीय अपराधी.
2012 ICT-2 ICT-2 ट्रिब्यूनल को विभाजित किया गया ताकि पुराने मुकदमों और नए मुकदमों को अलग-अलग ट्रिब्यूनल से संभाला जा सके। ICT-2 ने युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई शुरू की.
2010–2020 बड़े मुकदमे और सजा ICT-1 और ICT-2 ने कई दोषियों को फांसी और जेल की सजा दी.
2024–2025 नए मुकदमे अब इसी कोर्ट में शेख हसीना समेत कई लोगों पर मुकदमा चला.
About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Sheikh Hasinabangladesh

Trending news

यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
Mehbooba Mufti
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
Pakistan
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है