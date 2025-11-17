मैरिज एनिवर्सरी पर शेख हसीना को मिली सजा-ए-मौत...क्या जानबूझकर चुनी गई 17 नवंबर की तारीख?

Sheikh Hasina Marriage Anniversary: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी पूरी जिंदगी में 17 नवंबर की तारीख कभी भूल नहीं पाएंगी. इसलिए नहीं क्योंकि जिस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) का गठन उन्होंने किया था, उसने उनको सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया है. बल्कि इसलिए क्योंकि 17 नवंबर को उनकी मैरिज एनिवर्सरी है. 58 साल पहले उनका निकाह एमए वाजेद मिया से हुई थी, जो बांग्लादेश के नामी फिजिसिस्ट थे.

सोशल मीडिया पर अब इसे लेकर जमकर बहस चल रही है. यूजर्स का एक धड़ा यह आरोप लगा रहा है कि हसीना को मौत की सजा सुनाने के लिए जानबूझकर 17 नवंबर की तारीख तय की गई. सुनवाई 23 अक्टूबर को खत्म हो गई थी और सजा असल में 14 नवंबर को सुनाई जानी थी.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन 13 नवंबर को आईसीटी ने कहा कि वह हसीना और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ सजा 17 नवंबर को सुनाएगा. बांग्लादेश के सेंटरिस्ट नेशनल टीवी ने फेसबुक पर लिखा, '17 अक्टूबर हसीना के लिए बेहद खास तारीख है. उनकी 1967 में इसी दिन शादी हुई थी और 2025 में उनको मौत की सजा मिली.'

फेसबुक पर 1.55 लाख फॉलोअर्स वाले ढाका स्थित द हेडलाइंस ने पोस्ट में कहा, यह तारीख एक जरूरी न्यायिक फैसले में एक व्यक्तिगत आयाम जोड़ती है.

द हेडलाइंस ने X पर लिखा, '17 नवंबर को, शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया. यह दिन 1967 में एमए वाजेद मिया के साथ उनकी शादी की सालगिरह के दिन भी था, जिसने एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में एक व्यक्तिगत आयाम जोड़ दिया.'

बांग्लादेश के संस्थापक सदस्यों में से एक शेख मुजीबर रहमान की शेख हसीना दूसरी बेटी थीं. उनकी शादी 17 नवंबर 1967 को वाजेद मिया से हुई. वाजेद बाद में बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी बने. उन्होंने फिजिक्स और पॉलिटिक्स पर काफी किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक शेख मुजीबुर रहमान पर भी है.

शेख हसीना और वाजेद मिया का एक बेटा सजीब वाजेद जॉय और बेटी सायमा वाजेद पुतुल है. वाजेद मिया का निधन मई 2009 में हुआ था. इसके कुछ ही वक्त जनवरी में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी.

क्या जानबूझकर चुनी गई 17 नवंबर की तारीख?

असल में आईसीटी पहले 14 नवंबर को सजा सुनाने वाला था. लेकिन बाद में उसे 17 नवंबर कर दिया गया. फेसबुक पर ढाका क्रॉनिकल ने लिखा, 'इसी तारीख को उनकी शादी की सालगिरह पर ढाका की स्पेशल ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराध को लेकर उनको मौत की सजा सुनाई है.'

बांग्लादेश के बांग्ला दैनिक 'देश रूपंतोर' ने अपने पोर्टल पर लिखा, इस मुद्दे पर फैसले के लिए 17 नवंबर की तारीख चुनने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. इसमें कहा गया है कि फैसले की तारीख को उनकी शादी की सालगिरह मानने पर लोगों की अलग-अलग राय है, कुछ लोग इसे महज एक संयोग बता रहे हैं.

बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक यूजर ने लिखा, 'डॉ. यूनुस बहुत चालाक हैं. इस मामले में फैसला कुछ दिन पहले सुनाया जाना था, लेकिन उन्होंने तारीख 17 नवंबर कर दी क्योंकि उस दिन हसीना की शादी की सालगिरह है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, हत्यारी शेख हसीना को शादी की सालगिरह मुबारक.'

फैसले के बाद, अवामी लीग और शेख हसीना ने मुहम्मद यूनुस पर 'राजनीति से प्रेरित' प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया और ट्रिब्यूनल को एक अनिर्वाचित सरकार की तरफ से संचालित एक धांधली संस्था बताया, जिसका मकसद अवामी लीग को एक राजनीतिक ताकत के रूप में खत्म करना है. हसीना ने कहा कि आरोप निराधार हैं, उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें निष्पक्ष बचाव से वंचित किया गया. यह फैसला पहले ही तय कर दिया गया था.