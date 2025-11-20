Advertisement
शेख हसीना को फांसी की सजा, यूनुस के खिलाफ बगावत! बांग्लादेश में अगर नहीं हुआ आम चुनाव तो क्या होंगे परिणाम?

Bangladesh Election: बांग्लादेश चुनाव के नजदीक है लेकिन उससे पहले हालात खराब होते जा रहे हैं. पहले शेख हसीना को सजा-ए-मौत, फिर उनसे और उनके परिवार से वोट डालने का हक भी छीन लिया गया. खबरें चुनाव को लेकर ठीक नहीं आ रही हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 20, 2025, 08:56 AM IST
Sheikh Hasina, Bangladesh: बांग्लादेश में इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है. एक तरफ हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है और दूसरी तरफ यूनुस के साथी ही उनके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं. जमात और बीएनपी ने यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. देश में अगले साल आम चुनाव होने जा रहा है. इन सबके बीच में अवामी लीग ने आगामी चुनाव ब्लॉक करने की चेतावनी दे दी है. आइए जानते हैं कि चुनाव रोकने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है.

चुनाव रुके तो क्या होगा?

बांग्लादेश में चुनाव रोकने से कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं. विपक्षी दल और सत्तापक्ष में तनाव बढ़ने की उम्मीद है. हालात देखते हुए हिंसा की उम्मीद भी की जा सकती है. लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वनीयता के साथ ही बांग्लादेश की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा. आर्थिक तौर पर भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है.

कोई भी विदेशी कंपनी या दूसरा देश व्यापार करने के लिए निवेश करने से कतराएगा. इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ ही सामाजिक तनाव भी देखने को मिल सकता है. दरअसल यूनुस की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर रखा है. ऐसे में अवामी लीग के सदस्य और शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने चुनाव ब्लॉक करने की चेतावनी दी है.

शेख हसीना के परिवार की NID ब्लॉक

बांग्लादेशी मीडिया ने दावा किया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के कई सदस्य अगले साल होने वाले चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे. उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं. कुछ समय पहले चुनाव आयोग के सीनियर सचिव अख्तर अहमद ने मीडिया को जानकारी दी थी कि जिन लोगों का राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) ब्लॉक है, वे विदेश से वोट नहीं डाल सकेंगे. जिन लोगों ने मुकदमों या अन्य कारणों से देश छोड़ा है, वे वोट डाल सकते हैं, बशर्ते उनका एनआईडी ब्लॉक न हो. 

उन्होंने कहा कि विदेश से वोट देने के लिए एनआईडी नंबर के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. पासपोर्ट से यह काम नहीं होगा. अगर किसी का एनआईडी ब्लॉक है, तो वे रजिस्टर नहीं कर सकते और वोट नहीं डाल पाएंगे. सिर्फ एनआईडी के साथ रजिस्टर करने वालों को ही यह मौका मिलेगा.

जब उनसे पूछा गया कि क्या शेख हसीना वोट दे पाएंगी तो उन्होंने कहा,'वह वोट नहीं दे पाएंगी, क्योंकि उनका एनआईडी ब्लॉक कर दिया गया है.' दूसरी तरफ जुलाई चार्टर को चुनाव से पहले लागू करने को लेकर बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टी और बीएनपी ने यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. गाजीपुर सीट बहाल करने को लेकर भी अलग-अलग विरोध प्रदर्शन देखे गए.

(इनपुट-आईएएनएस)

