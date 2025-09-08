Japan: शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद पीएम पद के लगी लगी रेस, पूर्व विदेश मंत्री ने बनाया प्लान

Japan News: जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने 10 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट को रोकने के लिए ऐसा किया है. वहीं अब खबर सामने आई है कि जापान के पूर्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के इस्तीफे के फैसले के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष चुनाव में भाग लेने की योजना बना रहे हैं.

प्रधानमंत्री ने छोड़ा पद

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के भीतर बढ़ते असंतोष के बीच जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने रविवार शाम को अपना पद छोड़ने का ऐलान किया था. जुलाई में हुए उच्च सदन के चुनाव में हार के बाद LDP-कोमेइतो गठबंधन ने अपना बहुमत खो दिया था. समाचार एजेंसी 'सिन्हुआ' ने सोमवार 8 सितंबर 2025 को 'क्योडो न्यूज' के हवाले से खबर दी. 'क्योडो न्यूज' ने पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि पार्टी की चुनावी हार की जिम्मेदारी लेने की बढ़ती मांग के बीच शिगेरु इशिबा ने यह कदम उठाया.

चुनावी रेस में मंत्री

सूत्रों के मुताबिक मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है. उम्मीद है कि LDP मंगलवार 9 सितंबर 2025 तक मतदान प्रक्रिया को अंतिम रूप देगी. तोशिमित्सु मोटेगी और योशिमासा हयाशी दोनों पिछले साल की नेतृत्व की दौड़ में शामिल थे. अनुभवी राजनेता मोटेगी एलडीपी के नीति प्रमुख भी रह चुके हैं. अन्य संभावित दावेदारों में पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची और कृषि मंत्री शिंजीरो कोइजुमी भी शामिल हैं. जुलाई में हुए चुनाव में LDP को मिली हार 2024 के प्रतिनिधि सभा चुनाव में भी इसी तरह के नतीजों के बाद आई है, जिससे सत्तारूढ़ गुट संसद के दोनों सदनों में अल्पमत में आ गया है. 1955 में LDP की स्थापना के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है.

पार्टी करवाएगी चुनाव?

इससे पहले खबर आई थी कि पार्टी के प्रेसिडेंशियल चुनाव की वकालत करने वाले सांसद सोमवार 8 अगस्त 2025 को LDP मुख्यालय जाएंगे और अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए एक पत्र प्रस्तुत करेंगे. नियम कहते हैं कि अगर पार्टी के अधिकांश सांसद और पार्टी के प्रीफेक्चुरल चैप्टर जल्द चुनाव के पक्ष में हैं तो पार्टी को चुनाव कराना होगा. इशिबा के इस्तीफे के बाद पार्टी को उनके उत्तराधिकारी नामित करने के लिए चुनाव कराना होगा. LDP अध्यक्ष चुने जाने के कुछ ही दिनों बाद इशिबा पिछले साल 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री बने थे. पिछले अक्टूबर में निचले सदन के चुनाव में LDP के बहुमत खोने के बाद इशिबा अल्पमत सरकार चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. (इनपुट-IANS)



FAQ

इशिबा ने इस्तीफा क्यों दिया?

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने जुलाई में उच्च सदन के चुनाव में LDP की हार और बहुमत खोने के बाद पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को लेकर इस्तीफा दिया.

कौन चुनाव में हिस्सा ले सकता है?

जापान के पूर्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष चुनाव में भाग लेने की योजना बना रहे हैं.