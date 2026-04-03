होर्मुज पार कर कच्चे तेल से लदा जहाज आ रहा था भारत, अचानक रास्ता बदल जाने लगा चीन; बीच समुद्र में क्या हुआ ऐसा?

Middle East Situation: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने नई बहस छेड़ दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी कच्चा तेल लदा एक टैंकर भारत आ रहा था, जिसने अचानक रास्ता बदल लिया और अब वह चीन की ओर बढ़ रहा है. बताया जा रहा है कि यह जहाज अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित है. इस जहाज को भारत आना था, लेकिन इसने पहले ही अपना रास्ता बदल लिया और अब यह चीन की ओर बढ़ रहा है.

दरअसल, भारत के लिए यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर यह टैंकर भारत पहुंचता, तो साल 2019 के बाद ईरान से तेल खरीदने की लगभग सात साल बाद पहली कोशिश मानी जाती. बता दें कि इस जहाज का नाम पिंग शुन (Ping Shun) है. यह 2002 में बना एक एफ्रामैक्स टैंकर है, अमेरिका की ओर से इसपर साल 2025 से प्रतिबंध लगाया जा चुका है. बताया जा रहा है कि इस टैंकर पर करीब 6 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ है.

गुजरात की ओर बढ़ रहा था टैंकर फिर...

शिप ट्रैकिंग कंपनी केप्लर की रिपोर्ट के अनुसार, पहले यह जहाज गुजरात के वाडीनार बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था. बता दें कि वाडीनार बंदरगाह पर रूस की कंपनी रोजनेफ्ट से जुड़ी नायरा एनर्जी की रिफाइनरी स्थित है. माना जा रहा है कि इस जहाज को गुजरात में 4 अप्रैल को पहुंचने की संभावना थी. अप्रैल में कुछ दिन की यात्रा करने के बाद, जहाज ने भारत को अपने गंतव्य से हटा लिया और अब यह चीन के डोंगियिंग बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है. इस पूरे प्रकरण पर ईरान, भारत, चीन या अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

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रास्ता बदलने की वजह क्या है?

रिपोर्ट्स की मानें, तो यह बदलाव मुख्य रूप से भुगतान से जुड़ी समस्याओं की वजह से हुआ लगता है. ईरानी तेल बेचने वाले अब पहले के जैसे 30-60 दिन बाद भुगतान नहीं लेना चाहते हैं. ईरानी तेल बेचने वाले बहुत कम या समय पर पैसे चाह रहे हैं. यही कारण है कि शिप ने अचानक बीच रास्ते में अपना गंतव्य बदल लिया. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब ऐसा हुआ हो; इससे पहले भी ईरानी तेल के साथ ऐसा होता रहा है.

एक्सपर्ट्स की राय क्या है?

मामले से जुड़े एक विशेषज्ञ सुमित रितोलिया का कहना है कि यदि भुगतान की समस्या सुलझ जाती, तो यह कार्गो अभी भी भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंच सकता है. लेकिन यह घटना बता रही है कि ईरानी तेल व्यापार में व्यावसायिक शर्तें लॉजिस्टिक जितनी महत्वपूर्ण हो गई हैं.

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