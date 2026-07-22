/पहले होर्मुज और अब लाल सागर... समंदर कैसे बनता जा रहा जंग का अखाड़ा? अमेरिका ने फिर दी ईरान को चेतावनी

US and Iran War: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच यह कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध के दौरान अब समंदर भी सुरक्षित नहीं है. पिछले कुछ महीनों से इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कई कमर्शियल जहाजों पर हमले देने को मिले. इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया है.
दरअसल, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान युद्ध समाप्त करने वाली बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है. यही कारण है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोकपॉइंट्स (रेड सी और होर्मुज स्ट्रेट) को प्रभावित किया है.
अमेरिका के विदेश मंत्री रुबियो ने मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा कि हमारी समस्या यह है कि वे (ईरान) बातचीत को लेकर गंभीर नहीं हैं. अगर वे गंभीर हैं, तो हम भी गंभीर हैं. रुबियो ने यह भी कहा कि अगर वह कोई भी कदम उठाते हैं, तो हम अपनी और अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे.
गौर करने वाली बात है कि यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी शिपिंग को रोकने की धमकी दी गई थी. वहीं, इसके बाद बुधवार को एशिया की ओर से जा रहे चार और टैंकर रेड सी में रास्ता बदल कर वापस लौट गए थे. वहीं, इससे पहले मंगलवार को तीन टैंकर रास्ता बदल कर गए थे.
हैरान करने वाली बात है कि ईरान की ओर से पहले ही होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग को लेकर धमकी दी जा रही है. यही कारण है कि सऊदी अपने क्रूड ऑयल के निर्यात का बड़ा हिस्सा अब रेड सी के यंबू बंदरगाह की ओर मोड़ दिया गया है.
जहां एक ओर अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान पर कई आरोप लगाए हैं, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी देते हुए कहा कि अगर तेहरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रही जहाजों पर हमला किया जाता है, अमेरिका ईरान के पुल और बिजली संयंत्रों पर हमला करना शुरू कर देगा.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि अब से जब भी ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य उपकरण या हथियार से हमला करेगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक पुल या बिजली संयंत्र पर बमबारी करके उसे नष्ट कर देगा, जिसमें राजधानी तेहरान के पास या उसमें स्थित संयंत्र भी शामिल हैं.