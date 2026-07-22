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पहले होर्मुज और अब लाल सागर... समंदर कैसे बनता जा रहा जंग का अखाड़ा? अमेरिका ने फिर दी ईरान को चेतावनी

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दावा किया है कि ईरान संघर्ष समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है. इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रही किसी भी जहाज पर हमला किया जाता है, यूएस ईरान में पुलों को निशाना बानाना शुरू कर देगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 22, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:26 PM IST
पहले होर्मुज और अब लाल सागर... समंदर कैसे बनता जा रहा जंग का अखाड़ा? अमेरिका ने फिर दी ईरान को चेतावनी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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