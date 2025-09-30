Shocking: पड़ोसी से बदला लेने के लिए शख्स ने उठाया ये भयानक कदम! अपने ही मोरों को मारकर खा गया, जानें पूरा मामला

Animal cruelty: फ्लोरिडा में 61 वर्षीय शख्स क्रेग वोग्ट ने पड़ोसी से बदला लेने के लिए अपने ही पालतू मोरों को मारकर पका डाला. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 'एनिमल क्रुएल्टी' का केस दर्ज किया. आरोपी पर पहले भी 40 से अधिक मामले दर्ज हैं.
Viral News: फ्लोरिडा में एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. 61 वर्षीय शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आरोप है कि उसने अपने ही पालतू मोरों को मार डाला और फिर उन्हें पका कर खा भी लिया. यह सब उसने पड़ोसी से बदला लेने के लिए किया. रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने पड़ोसी के मेलबॉक्स में एक खत डालकर साफ लिखा कि उसने दो मोरों को चाकू से गला काटकर मार डाला और फिर उन्हें फ्राई पैन में पकाया.
बदले की आग में उठाया खौफनाक कदम
दरअसल, आरोपी क्रेग वोग्ट (Craig Vogt) और उसकी पड़ोसी के बीच लंबे समय से मोरों को लेकर विवाद चल रहा था. पड़ोसी लगातार मोरों को खाना खिलाती थी, जिससे वोग्ट नाराज़ था. इसी बात से परेशान होकर उसने इस खौफनाक कदम को उठाया. आरोपी ने धमकी भी दी कि अगर पड़ोसी ने मोरों को खिलाना बंद नहीं किया तो वह बाकी बचे मोरों को भी मार देगा.
गिरफ्तारी के बाद दिया चौंकाने वाला बयान
पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो उसने और भी डराने वाली बात कही. उसने कहा कि जेल से छूटते ही वह अपने बाकी मोरों को भी मार डालेगा ताकि उन्हें कोई बचा न सके. पुलिस के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब वोग्ट कानून की जद में आया हो. उस पर पहले भी 40 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें सार्वजनिक नशाखोरी, ट्रैफिक नियम तोड़ना और हमला जैसे गंभीर मामले शामिल हैं.
गंभीर आरोप और समाज में चिंता
फिलहाल वोग्ट पर 'एग्ज़ैग्रेटेड एनिमल क्रुएल्टी' यानी जानवरों के साथ अत्याचार करने का तीसरे दर्जे का आपराधिक आरोप लगा है. कोर्ट में यह मामला अब विचाराधीन है. हालांकि उसके पास कितने मोर बचे हैं, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है. इस घटना ने स्थानीय लोगों को गुस्से और चिंता में डाल दिया है. पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि समाज में पशुओं के प्रति संवेदना और सम्मान बढ़ाने की कितनी जरूरत है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी हरकतें अक्सर गहरी मानसिक समस्या या मनोवैज्ञानिक कारणों से जुड़ी होती हैं.