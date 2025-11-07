Advertisement
ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहोश होकर धड़ाम से गिरा अधिकारी, कैमरे कराए जाने लगे बंद, बहुत शॉकिंग वीडियो; लोगों के हाव-भाव तो देखो

Shocking Video Man faints in Oval Office: कल्पना करो, कोई ट्रंप के ठीक पीछे खड़े हो, और अचानक चक्कर आ जाएं. फिर वहां का माहौल कैसे होगा. कुछ इसी तरह हुआ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में. जहां  6 नवंबर 2025 को ट्रंप वजन घटाने वाली पॉपुलर दवाओं कीमतें कम करने का ऐलान कर रहे थे. तभी नोवो नॉर्डिस्क कंपनी के ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर गॉर्डन फिंडले जो रिजॉल्यूट डेस्क के पीछे खड़े थे, बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़े. देखें वीडियो.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 07, 2025, 01:30 PM IST
Trump Drug Event Paused Man Faints At White House: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में उस समय अचानक डर गए जब ओवल ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान उनके पीछे खड़ा एक व्यक्ति बेहोश हो गया. बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति एक दवा कंपनी का प्रतिनिधि था जो वजन घटाने वाली दवाओं की कीमतों में कटौती की राष्ट्रपति की घोषणा में शामिल होने व्हाइट हाउस आया था.

ओवल ऑफिस में हड़बड़ी का माहौल
व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस के वीडियो में आप देखेंगे कि अचानक एक फार्मा कंपनी के अधिकारी के पैर लड़खड़ा गए. वो जोर से गिर पड़े. पूरा कमरा सन्न रह गया. ट्रंप भी चुपचाप खड़े हो गए, उनकी चिंता साफ झलक रही थी. ये घटना तब घटी जब ट्रंप एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क जैसी बड़ी कंपनियों के साथ हुए समझौते की घोषणा कर रहे थे. इस समझौते से GLP-1 दवाएं जैसे वेगोवी और ज़ेपबाउंड अब बहुत कम दाम पर मिलेंगी. पहले ये दवाएं हजारों डॉलर महंगी थीं, लेकिन अब आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा.

अधिकारी की पहचान और तुरंत मदद
समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) के मुताबिक, बेहोश हुए शख्स की पहचान नोवो नॉर्डिस्क के कार्यकारी अधिकारी गॉर्डन फाइंडले के रूप में हुई है. गिरते ही डॉ. मेहमेट ओज, जो अब सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज के प्रमुख हैं, फुर्ती से आगे बढ़े. उन्होंने फाइंडले को संभाल लिया, ताकि सिर पर चोट न लगे. सीक्रेट सर्विस और मेडिकल टीम ने तुरंत कार्रवाई की. एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर लिखा, "कमरा एकदम शांत हो गया था. सबकी नजरें उधर टिक गईं. जिसके बाद प्रेस को बाहर कर दिया गया, और कॉन्फ्रेंस 30 मिनट रुक गया.

समझौते का बड़ा ऐलान, दवाएं होंगी सस्ती
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में ट्रंप की 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' दवा मूल्य नीति का हिस्सा था. इसका मकसद अमेरिकियों को किफायती दवाएं देना है. ट्रंप ने कहा, "ट्रंप-आरएक्स नाम का नया फेडरल प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है. यहां लोग सीधे कंपनियों से दवाएं खरीद सकेंगे." मंजूरी मिलने के बाद मौखिक दवाओं की कीमत सिर्फ 149 डॉलर प्रति माह होगी. पहले ये 1000 डॉलर से ज्यादा थी. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

#Donaldtrump

