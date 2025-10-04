टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी; कैसे हुआ हादसा?

Nagpur couple dies Italy accident: इटली में नागपुर के होटल व्यवसायी जावेद अख्तर और उनकी पत्नी नदिरा की सड़क हादसे में मौत हो गई. छुट्टियां मनाने गए परिवार की बेटी गंभीर रूप से घायल है, जबकि अन्य बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं. भारतीय दूतावास हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए x पर पोस्ट किया.
Indian family road accident Italy: यूरोप घूमने निकला नागपुर का एक परिवार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. इटली में हुए इस सड़क हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. नागपुर के जाने-माने होटल व्यवसायी जावेद अख्तर (55) और उनकी पत्नी नदिरा गुलशन (47) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इटली के ग्रोस्सेटो इलाके के औरेलिया हाईवे पर हुआ. परिवार छुट्टियां मनाने फ्रांस से इटली आया था और वहां सैर-सपाटे के लिए मिनीबस से सफर कर रहा था. इस घटना ने पूरे नागपुर शहर को सदमे में डाल दिया है.
कौन थे जावेद अख्तर?
जावेद अख्तर नागपुर के मशहूर होटल व्यवसायी और उद्यमी थे. उनके परिवार का गुलशन प्लाज़ा होटल सिटाबुल्दी फ्लाईओवर के पास स्थित है. हादसे के वक्त वे अपनी पत्नी नदिरा और तीन बच्चों अर्जू (21), शिफा और जैजल के साथ छुट्टियां मनाने यूरोप गए थे. बताया जाता है कि उन्होंने 22 सितंबर को फ्रांस से अपनी यात्रा शुरू की थी और वहां से इटली पहुंचे. हाईवे पर उनकी मिनीबस और एक वैन में जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनीबस ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
मदद पहुंचने में हुई देर?
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक ने खराब खड़ी वैन को पीछे से टक्कर मारी और फिर मिनीबस उसकी चपेट में आ गई. हादसे के तुरंत बाद मिनीबस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. जावेद और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी अर्जू को गंभीर सिर की चोट आई और उसे सिएना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बेटे जैजल और बेटी शिफा फ्लोरेंस और ग्रोस्सेटो के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैजल ने होश में आने के बाद हेल्पलाइन पर कॉल किया और मदद मांगी, लेकिन रेस्क्यू टीम को पहुंचने में देर लगी. दो दमकल टीमों ने घायलों को बाहर निकाला और गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया.
भारतीय दूतावास का बयान
इटली में भारतीय दूतावास ने हादसे पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया. दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “नागपुर के दो भारतीय नागरिकों की इटली के ग्रोस्सेटो के पास हुए हादसे में मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. घायल परिवार के सदस्यों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना है. हम परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं.” इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे नागपुर को शोक में डुबो दिया है.
