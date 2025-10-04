Advertisement
trendingNow12947388
Hindi Newsदेश

टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी; कैसे हुआ हादसा?

Nagpur couple dies Italy accident: इटली में नागपुर के होटल व्यवसायी जावेद अख्तर और उनकी पत्नी नदिरा की सड़क हादसे में मौत हो गई. छुट्टियां मनाने गए परिवार की बेटी गंभीर रूप से घायल है, जबकि अन्य बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं. भारतीय दूतावास हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए x पर पोस्ट किया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 04, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी; कैसे हुआ हादसा?

Indian family road accident Italy: यूरोप घूमने निकला नागपुर का एक परिवार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. इटली में हुए इस सड़क हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. नागपुर के जाने-माने होटल व्यवसायी जावेद अख्तर (55) और उनकी पत्नी नदिरा गुलशन (47) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इटली के ग्रोस्सेटो इलाके के औरेलिया हाईवे पर हुआ. परिवार छुट्टियां मनाने फ्रांस से इटली आया था और वहां सैर-सपाटे के लिए मिनीबस से सफर कर रहा था. इस घटना ने पूरे नागपुर शहर को सदमे में डाल दिया है.

कौन थे जावेद अख्तर?

जावेद अख्तर नागपुर के मशहूर होटल व्यवसायी और उद्यमी थे. उनके परिवार का गुलशन प्लाज़ा होटल सिटाबुल्दी फ्लाईओवर के पास स्थित है. हादसे के वक्त वे अपनी पत्नी नदिरा और तीन बच्चों अर्जू (21), शिफा और जैजल के साथ छुट्टियां मनाने यूरोप गए थे. बताया जाता है कि उन्होंने 22 सितंबर को फ्रांस से अपनी यात्रा शुरू की थी और वहां से इटली पहुंचे. हाईवे पर उनकी मिनीबस और एक वैन में जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनीबस ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

मदद पहुंचने में हुई देर?

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक ने खराब खड़ी वैन को पीछे से टक्कर मारी और फिर मिनीबस उसकी चपेट में आ गई. हादसे के तुरंत बाद मिनीबस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. जावेद और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी अर्जू को गंभीर सिर की चोट आई और उसे सिएना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बेटे जैजल और बेटी शिफा फ्लोरेंस और ग्रोस्सेटो के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैजल ने होश में आने के बाद हेल्पलाइन पर कॉल किया और मदद मांगी, लेकिन रेस्क्यू टीम को पहुंचने में देर लगी. दो दमकल टीमों ने घायलों को बाहर निकाला और गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया.

भारतीय दूतावास का बयान

इटली में भारतीय दूतावास ने हादसे पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया. दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “नागपुर के दो भारतीय नागरिकों की इटली के ग्रोस्सेटो के पास हुए हादसे में मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. घायल परिवार के सदस्यों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना है. हम परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं.” इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे नागपुर को शोक में डुबो दिया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Nagpur couple dies Italy accident

Trending news

टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
;