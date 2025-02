रनवे को चूमकर फौरन उड़ा ले गया प्लेन, पायलट ऐसा न करता तो गजब हो जाता

पिछले दिनों अमेरिका में प्लेन क्रैश का वीडियो आपने देखा होगा. एक प्लेन उतर रहा था और दूसरा आसमान में उड़ा ही था और टक्कर हो गई. अब एक पायलट की सूझबूझ से अनहोनी टल गई. साउथवेस्ट एयरलाइंस का प्लेन शिकागो मिडवे एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाला था, रनवे को चूमने से ठीक पहले ही पायलट को निर्देश दिया गया कि आप फौरन उड़ जाइए. मंगलवार को अगर यह पायलट एक्टिव न होता और यह मैसेज नहीं मिलता तो बड़ी घटना घट सकती थी. अब सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि इस पायलट को अवॉर्ड मिलना चाहिए.

दरअसल, जिस रनवे पर यह बड़ा प्लेन उतरने वाला था उसी पर आगे एक बिजनस जेट जा रहा था. बताया जा रहा है कि उसे रनवे पर जाने की परमिशन भी नहीं दी गई थी लेकिन वह बड़े प्लेन के सामने आ गया. अब वीडियो देखिए.

Southwest Airline pilots SAVED THE DAY! Great job going around at the last minute to avoid a collision from a runway incursion. pic.twitter.com/FjzoqIzH73

नीले रंग के साउथ वेस्ट प्लेन की लैंडिंग कैंसिल की गई और उसे उड़ने पर मजबूर किया गया. यह नजारा देखकर शिकागो एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया. कुछ देर बाद इस साउथवेस्ट फ्लाइट 2504 की रनवे पर लैंडिंग कराई गई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है.

एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्लेन जमीन से दूरी कम करते हुए रनवे पर उतरने के लिए नीचे आता है लेकिन लैंडिंग से करीब आधा सेकेंड पहले उसे फिर से उड़ने का आदेश मिल जाता है.

Footage of the dramatic near miss at Chicago Midway International Airport (MDW) this morning. A Southwest Airlines jet was forced to abort its landing on Runway 31C after another aircraft crossed the runway, narrowly avoiding a collision. Watch this intense moment unfold as… pic.twitter.com/VXEKJQ1AoB

— Denn Dunham (@DennD68) February 25, 2025