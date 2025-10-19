अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, जानिए कितने लोग हुए हताहत

Shooting at Oklahoma State University: अमेरिका की ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेसिडेंशियल हॉल में रविवार (19 अक्टूबर 2025) तड़के हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोग घायल हो गए, और किसी के मरने की खबर नहीं है. ये जानकारी विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने दी. स्थानीय पुलिस ने कहा कि "कैंपस को कोई खतरा नहीं है"

कितने बजे हुई शूटिंग

शुरुआती रिपोर्ट्स से इशारा मिलता है कि गोलीबारी तब हुई जब लोग परिसर के बाहर एक बड़ी निजी पार्टी में शामिल होने के बाद आवासीय हॉल में पहुंचे, यूनिवर्सिटी पुलिस ने बताया. अधिकारियों ने तकरीबन सुबह 3:40 बजे कार्रवाई की.

घायलों का अस्पताल में इलाज

यूनिवर्सिटी के पुलिस चीफ माइकल बेकनर (Michael Beckner) ने ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक स्कूल का छात्र बताया जा रहा है. विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कम से कम 3 लोगों को गोली लगी है. सभी का अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां है ये यूनिवर्सिटी?

पुलिस को कैरेकर ईस्ट रेसिडेंशियल हॉल (Carreker East residence hall) में गोलीबारी की जानकारी तब मिली जब "शूटिंग के शिकार कैंपस के बाहर पहुंचे और वरदात की जानकारी दी." ये यूनिवर्सिटी ओक्लाहोमा सिटी से तकरीबन 80 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्टिलवाटर (Stillwater) शहर में स्थित है.

यूनिवर्सिटी का इतिहास

ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना 25 दिसंबर 1890 को हुई थी. शुरुआत में इसे ओक्लाहोमा एग्रिकल्चर एंज मेकैनिकल कॉलेज (Oklahoma Agricultural and Mechanical College) कहा जाता था. यूनिवर्सिटी का मकसद कृषि, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल शिक्षा को बढ़ावा देना था. 1957 में इसका नाम बदलकर ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी रखा गया. आज ये एक लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एजुकेशन और आर्ट के फील्ड में हाई लेवल एजुकेशन देता है. विश्वविद्यालय अपने "Cowboys" खेल दल और इनोवेटिव रिसर्च के लिए मशहूर है.

(इनपुट-एपी)