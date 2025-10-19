Advertisement
trendingNow12968426
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, जानिए कितने लोग हुए हताहत

Shooting in US: अमेरिका के गन कल्चर का भयावह रूप एक बार फिर देखने को मिला जब ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में किसी अनजान हमलावर ने गोलीबारी कर दी. पिछले कई दिनों से ऐसी घटना सुनने को मिल रही है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, जानिए कितने लोग हुए हताहत

Shooting at Oklahoma State University: अमेरिका की ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेसिडेंशियल हॉल में रविवार (19 अक्टूबर 2025) तड़के हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोग घायल हो गए, और किसी के मरने की खबर नहीं है. ये जानकारी विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने दी. स्थानीय पुलिस ने कहा कि "कैंपस को कोई खतरा नहीं है"

कितने बजे हुई शूटिंग
शुरुआती रिपोर्ट्स से इशारा मिलता है कि गोलीबारी तब हुई जब लोग परिसर के बाहर एक बड़ी निजी पार्टी में शामिल होने के बाद आवासीय हॉल में पहुंचे, यूनिवर्सिटी पुलिस ने बताया. अधिकारियों ने तकरीबन सुबह 3:40 बजे कार्रवाई की.

घायलों का अस्पताल में इलाज
यूनिवर्सिटी के पुलिस चीफ माइकल बेकनर (Michael Beckner) ने ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक स्कूल का छात्र बताया जा रहा है. विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कम से कम 3 लोगों को गोली लगी है. सभी का अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां है ये यूनिवर्सिटी?
पुलिस को कैरेकर ईस्ट रेसिडेंशियल हॉल (Carreker East residence hall) में गोलीबारी की जानकारी तब मिली जब "शूटिंग के शिकार कैंपस के बाहर पहुंचे और वरदात की जानकारी दी." ये यूनिवर्सिटी ओक्लाहोमा सिटी से तकरीबन 80 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्टिलवाटर (Stillwater) शहर में स्थित है.

यूनिवर्सिटी का इतिहास
ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना 25 दिसंबर 1890 को हुई थी. शुरुआत में इसे ओक्लाहोमा एग्रिकल्चर एंज मेकैनिकल कॉलेज (Oklahoma Agricultural and Mechanical College) कहा जाता था. यूनिवर्सिटी का मकसद कृषि, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल शिक्षा को बढ़ावा देना था. 1957 में इसका नाम बदलकर ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी रखा गया. आज ये एक लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एजुकेशन और आर्ट के फील्ड में हाई लेवल एजुकेशन देता है. विश्वविद्यालय अपने "Cowboys" खेल दल और इनोवेटिव रिसर्च के लिए मशहूर है.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

usShootingOklahomaOklahoma State University

Trending news

महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
history of soan papdi
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा