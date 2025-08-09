अमेरिका के इमोरी यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, हमलावर की मौत, क्या कोरोना वैक्सीन को लेकर था गुस्सा?

Emory University: अटलांटा में इमोरी यूनिवर्सिटी के पास CDC मुख्यालय के पास बंदूकधारी ने गोलीबारी की, जिसमें हमलावर की मौत हुई. बताया जा रहा है कि वह COVID-19 वैक्सीन को लेकर नाराज था. एक पुलिसकर्मी और नागरिक घायल हैं. मेयर ने जांच तेज करने और ऐसी घटनाओं को रोकने की बात कही है.
Trending Photos
Emory University Shooting: अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के अटलांटा में शुक्रवार को इमोरी यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास एक बंदूकधारी ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. गोलीबारी की घटना CDC (सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन) मुख्यालय के पास हुई, जहां पर हमलावर को देखा गया. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मार गिराया. यूनिवर्सिटी ने छात्रों और कर्मचारियों को अलर्ट जारी कर सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी.
हमलावर की मौत, पुलिसकर्मी और नागरिक घायल
एटलांटा पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को मृत पाया गया, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि उसने खुद को गोली मारी या पुलिस की गोली से उसकी मौत हुई. इस घटना में एक पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक भी घायल हुए हैं. स्थानीय लोगों ने CDC भवन की दीवारों पर लगी गोली के छेदों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया. Fox 5 की रिपोर्ट के मुताबिक, संदिग्ध का शव CVS स्टोर के पीछे मिला. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
COVID-19 वैक्सीन को लेकर था हमलावर का गुस्सा?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बंदूकधारी ने CDC को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह COVID-19 वैक्सीन को लेकर नाराज था. CNN ने कानून प्रवर्तन सूत्रों के हवाले से बताया कि हमलावर का परिवार पुलिस को बता चुका था कि वह या तो सच में बीमार था या खुद को बीमार समझता था और उसने अपनी बीमारी का कारण COVID-19 वैक्सीन को माना था. माना जा रहा है कि इसी सोच ने उसे हिंसक कदम उठाने के लिए मोटिवेट किया. अधिकारी अभी हमलावर की मानसिक स्थिति और मकसद की जांच कर रहे हैं.
मेयर का बयान और आगे की जांच
एटलांटा के मेयर आंद्रे डिकेंस ने NBC न्यूज को बताया कि हमलावर कोई अजनबी नहीं था और उसके कुछ खास वजह हो सकती हैं, लेकिन पूरी जांच के बाद ही इसके बारे में साफ़ जानकारी दी जा सकेगी. मेयर ने कहा कि ऐसे मास शूटिंग की घटनाएं सामान्य नहीं होनी चाहिए और इन्हें रोकना जरूरी है. मामले की जांच जारी है और प्रशासन पूरी गंभीरता से इसे देख रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.