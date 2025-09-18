पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी से हिला अमेरिका, दिनदहाड़े 3 पुलिस अधिकारियों की मौत, हमलावर भी ढेर

Pennsylvania Shooting Officers Killed: अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पुलिस पर हुए एक जानलेवा हमले में तीन पुलिस अधिकारियों की जान चली गई. दो अन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है. पेंसिल्वेनिया के शांत माने जाने वाले शहर कोडोरस टाउनशिप में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया. यह घटना बुधवार दोपहर को हुई, जब ये अधिकारी एक घरेलू मामले की जांच के सिलसिले में कोडोरस टाउनशिप पहुंचे थे. जैसे ही वे वहां पहुंचे तो उन पर हमला हो गया. पुलिस कमिश्नर क्रिस्टोफर पेरिस ने इस दुखद खबर की पुष्टि की. इस दौरान जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया

3 पुलिस अधिकारियों की गई जान

यह घटना बुधवार दोपहर करीब 2 बजे नॉर्थ कोडोरस टाउनशिप में हुई, जो फिलाडेल्फिया से लगभग 115 मील वेस्ट में है. पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों की एक टीम एक घरेलू मामले की जांच के लिए गई थी, जिसकी शुरुआत एक दिन पहले हुई थी. जैसे ही वे घटनास्थल पर पहुंचे, हमलावर ने उन पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. इस हमले में तीन अधिकारियों की मौत हो गई. उनकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. वहीं दो अन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. राहत की बात यह है कि वे फिलहाल खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत स्थिर है. हमले के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को भी मार गिराया.

इसी दौरान घटना के बाद पास के स्प्रिंग ग्रोव स्कूल जिले को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. हालांकि, बाद में अधिकारियों ने बताया कि छात्र सुरक्षित थे और घटना से अप्रभावित थे.

संदिग्ध की पहचान नहीं की जारी

स्टेट पुलिस कमिश्नर पेरिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह एक "घरेलू-संबंधी" मामला था. हालांकि उन्होंने अभी इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने से मना किया है. उन्होंने फिलहाल संदिग्ध की पहचान जारी नहीं की है. वहीं मारे गए अधिकारियों के बारे में भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो उस किन एजेंसियों में उस वक्त कार्यरत थे.

गवर्नर जोश शापिरो ने जताया दुख

गवर्नर जोश शापिरो ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा, "हम उन तीन अमूल्य आत्माओं की हानि पर शोक व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस काउंटी, इस कॉमनवेल्थ और इस देश की सेवा की."

'हमारे समाज पर एक कलंक'

अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे "हमारे समाज पर एक कलंक" बताया. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की जांच में संघीय एजेंट भी स्थानीय अधिकारियों की मदद कर रहे हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑस्टिन डेविस ने लोगों से अपील की है कि वे पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें. जांच अभी भी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है.