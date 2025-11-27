व्हाइट हाउस के पास शूटिंग की वारदात, 2 यूएस नेशनल गार्ड के जवानों समेत कई लोग घायल

Shooting near White House: अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. सीएनएन ने शुरुआती रिपोर्ट्स से वाकिफ एक सोर्स के हवाले से बताया कि बुधवार 26 नवंबर 2025 (लोकल टाइम) को डाउनटाउन वाशिंगटन डीसी (Washington DC) में कई लोगों को गोली मारी गई और घायलों में यूएस नेशनल गार्ड के कम से कम दो मेंबर शामिल हैं.

इलाके से दूर रहने की अपील

पुलिस ने कंफर्म किया कि शूटिंग व्हाइट हाउस के पास हुई और शहर की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सभी से उस इलाके से दूर रहने को कहा, जबकि ऑफिसर घटना पर कार्रवाई कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक, शूटिंग के हालात साफ नहीं हैं और नेशनल गार्ड ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया है.

ट्रंप लेंगे बदला!

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के देश की राजधानी में क्राइम के खिलाफ एक्शन के तहत कई राज्यों के नेशनल गार्ड के जवान महीनों से वाशिंगटन डीसी में हैं, जो अब देश के दूसरे शहरों में भी फैल गया है. घटना के बाद, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "जिस जानवर ने 2 नेशनल गार्ड्समैन को गोली मारी, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, और अब 2 अलग-अलग हॉस्पिटल में हैं, वो भी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन फिर भी, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी."

मैं आपके साथ हूं: ट्रंप

इस पोस्ट में आगे कहा गया, "भगवान हमारे ग्रेट नेशनल गार्ड, और हमारी सभी मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट को आशीर्वाद दें. ये सच में महान लोग हैं. मैं, यूनाइटेड स्टेट्स (United States) का राष्ट्रपति होने के नाते, और प्रेसिडेंसी ऑफिस से जुड़ा हर कोई, आपके साथ हूं."

