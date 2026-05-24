Advertisement
trendingNow13227212
Hindi Newsदुनियालगा जैसे दर्जनों गोलियां चली हों...महिला पत्रकार ने व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन से भागते हुए क्या देखा-Video

लगा जैसे दर्जनों गोलियां चली हों...महिला पत्रकार ने व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन से भागते हुए क्या देखा-Video

Oval Office Shooting: रविवार को वाशिंगटन में ईरान संकट के बीच व्हाइट हाउस परिसर के बाहर अचानक ताबड़तोड़ गोलीबारी से हड़कंप मच गया. उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में ही मौजूद थे. सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया. जान बचाने के लिए वहां मौजूद पत्रकारों को लाइव रिपोर्टिंग छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Oval Office Shooting
Oval Office Shooting

White House Firing: अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास और दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले 'व्हाइट हाउस' (White House) परिसर से रविवार को एक बेहद डराने वाली और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. ईरान के साथ जारी बेहद संवेदनशील और कड़े कूटनीतिक गतिरोध के बीच, अचानक व्हाइट हाउस परिसर के ठीक बाहर ताबड़तोड़ गोलियों की आवाजें गूंज उठीं. फायरिंग की आवाज सुनते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और वहां लाइव रिपोर्टिंग कर रहे अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागना पड़ा.

यह पूरी घटना उस समय हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस (Oval Office) के अंदर मौजूद थे और ईरान संकट को लेकर शीर्ष अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग कर रहे थे. घटना के तुरंत बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस (US Secret Service) के कमांडो ने पूरे इलाके को घेर लिया और व्हाइट हाउस के कुछ हिस्सों को पूरी तरह सील कर दिया.

प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार ने बयां किया खौफ

जिस समय यह फायरिंग हुई, उस वक्त व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन (North Lawn) में कई मीडिया चैनल्स के पत्रकार रोज की तरह कवरेज कर रहे थे. अमेरिकी न्यूज चैनल ABC की मशहूर पत्रकार सेलिना वांग ने इस खौफनाक मंजर को खुद अपनी आंखों से देखा. सेलिना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद हैरान करने वाला पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मैं व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन से एक सोशल वीडियो के लिए अपने आईफोन पर रिकॉर्डिंग कर रही थी, तभी अचानक हमें गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी. वह आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि ऐसा लगा जैसे वहां दर्जनों गोलियां एक साथ चलाई गई हों. तुरंत सीक्रेट सर्विस के एजेंट चिल्लाए और हमें अपनी जगह छोड़कर प्रेस ब्रीफिंग रूम की ओर तेजी से भागने को कहा गया, जहां हम सभी पत्रकार इस वक्त खुद को बंद करके बैठे हैं.

ये भी पढ़ें: ओवल ऑफिस में 'ईरान' पर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे ट्रंप, बाहर चलने लगी ताबड़तोड़ गोलियां! जान बचाकर भागे लोग

सीक्रेट सर्विस का कड़ा एक्शन

गोलियों की आवाज गूंजते ही व्हाइट हाउस की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस तुरंत 'रेड अलर्ट' मोड पर आ गई. पत्रकारों को नॉर्थ लॉन खाली करने का सख्त आदेश दिया गया और उन्हें ब्रीफिंग रूम के अंदर सुरक्षित रहने को कहा गया. परिसर के बाहर तुरंत घेराबंदी कर दी गई. राहत की बात यह रही कि इस अचानक हुई गोलीबारी में किसी के घायल होने की तत्काल कोई खबर सामने नहीं आई है. हालांकि, घटना के कई घंटों बाद तक वाशिंगटन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग या सीक्रेट सर्विस की तरफ से इस फायरिंग के पीछे की वजहों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था. इस घटना के बाद वाशिंगटन में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

White House FiringShooting Oval OfficeTrump

Trending news

US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? बटोर रही सुर्खियां
India US News in Hindi
US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? बटोर रही सुर्खियां
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
weather update
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी
Punjab news in hindi
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी
भारत की तारबंदी, पड़ोस में 'खलबली'...फेंसिंग से बांग्लादेश की फोर्स क्यों भड़की?
BSF Bangladesh
भारत की तारबंदी, पड़ोस में 'खलबली'...फेंसिंग से बांग्लादेश की फोर्स क्यों भड़की?
भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी धोखा दे रहा सिस्टम?
DNA
भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी धोखा दे रहा सिस्टम?
ट्विशा शर्मा को अब मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान!
Supreme Court
ट्विशा शर्मा को अब मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान!
एक बार खा लिया तो कटहल भी भूल जाएंगे! भारत समेत 90 देशों में छाई है कटहल की ये ‘बहन’
Breadfruit
एक बार खा लिया तो कटहल भी भूल जाएंगे! भारत समेत 90 देशों में छाई है कटहल की ये ‘बहन’
PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
PM Modi
PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
keralam ceo
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
us
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral