जहां पूर्व राष्ट्रपति रीगन को लगी थी गोली, वहीं अब ट्रंप के डिनर पर चली ताबड़तोड़ गोलियां

Donald Trump Attack: वॉशिंगटन का वो शानदार आलीशान हॉल, जहां डिनर चल रहा था, मेहमान मौजूद थे, लेकिन पल भर में अचानक चीख पुकार और दहशत में तब्दील हो गया. शनिवार, 25 अप्रैल 2026 की रात वॉशिंगटन हिल्टन होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी. इस हमले के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला.

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान अचानक गूंजी गोलियों की आवाज ने न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा को भेद डाला, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को हैरान कर दिया. यह घटना 1981 के काले दिन की याद ताजा कर दी. आखिर कौन था वो हमलावर जिसने सीक्रेट सर्विस के घेरे को चुनौती दी?

हॉल में मची भगदड़, टेबल के नीचे छिपे मेहमान

चश्मदीदों के अनुसार कार्यक्रम शुरू होने के कुछ ही देर बाद हॉल के पिछले हिस्से से कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी. आवाज सुनते ही सुरक्षाकर्मियों ने अपनी बंदूकें तान लीं और मंच की तरफ भागे. सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जान बचाने के लिए वहां मौजूद पत्रकार और मेहमान टेबल के नीचे छिप गए.

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उपराष्ट्रपति भी थे मौजूद

सुरक्षा एजेंसी ने न सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप बल्कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल को भी सुरक्षित स्थान पर ले गए. सीक्रेट सर्विस की रेडियो घोषणा के अनुसार, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हमले का वीडियो देखिए

इसी जगह हुआ था रीगन पर हमला

सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वॉशिंगटन हिल्टन वही होटल है जहां 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की हत्या की कोशिश की गई थी. ट्रंप कई सालों के बहिष्कार के बाद पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. 30 मार्च 1981 को जॉन हिंकले जूनियर ने वाशिंगटन हिल्टन होटल के बाहर राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जैसे ही अपनी लिमोसिन की तरफ बढ़े, उन पर रिवॉल्वर से छह गोलियां चलाईं. एक गोली रीगन की लिमोसिन के पिछले हिस्से में लगे पैनल से टकराकर उनकी छाती में जा लगी. जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई.

जब उन्हें जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल ले जाया गया, तो वहां स्ट्रेचर मौजूद नहीं था. रेगन खुद चलते हुए अस्पताल के अंदर पहुंचे. लेकिन तब तक उनके चेहरे पर बेहोशी छाने लगी थी. उन्‍हें सांस लेने में परेशानी होने लगी थी. कुछ देर बाद वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए. डाक्‍टरों ने तुरंत उनके ऑपरेशन की तैयारी की और उनके शरीर में लगी गोली को निकाला. जब उन्होंने आंख खोली, तो मजाकिया लहजे में पूछा कि उम्मीद है कि आप सब यहां रिपब्लिकन ही होंगे.

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डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया सामने

इस हमले के बाद ट्रंप का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर रिएक्शन दिया. उन्होंने लिका कि D.C. में आज की शाम काफी हलचल भरी रही. सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपना काम बहुत ही शानदार किया. उन्होंने तेजी और बहादुरी से कार्रवाई की. शूटर को पकड़ा गया है, और मैंने सुझाव दिया है कि हम शो जारी रखें, लेकिन मैं पूरी तरह से एजेंसियों के निर्देशों का पालन करूंगा. वे जल्द ही कोई फैसला लेंगे.