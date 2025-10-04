फ्लाइट में बैठे और 1.5 मिनट बाद लैंडिंग, ये है दुनिया की सबसे छोटी उड़ान; इतने रुपये का है टिकट

World's Smallest Flight: अगर आपसे कोई पूछे कि आपने अब तक की सबसे लंबी हवाई यात्रा कौन सी की है, तो शायद आपका जवाब होगा 4, 5 या 10 घंटे की कोई लंबी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट. लेकिन अगर यही सवाल उल्टा पूछा जाए सबसे छोटी हवाई यात्रा कौन सी थी? तो ज्यादातर लोग सोच में पड़ जाते हैं. आमतौर पर हम मानते हैं कि हवाई सफर लंबी दूरी तय करने के लिए होता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी उड़ान भी है जो सिर्फ डेढ़ मिनट में पूरी हो जाती है. यह दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल उड़ान मानी जाती है. तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस उड़ान के बारे में.

दुनिया की सबसे छोटी व्यावसायिक हवाई यात्रा स्कॉटलैंड के दो छोटे द्वीपों वेस्ट्रे (Westray) और पापा वेस्ट्रे (Papa Westray) के बीच संचालित होती है. इस अनोखी उड़ान की अवधि मात्र डेढ़ मिनट की होती है. इस फ्लाइट को Loganair नामक एयरलाइन संचालित करती है. उड़ान के दौरान विमान लगभग 2.7 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो कि एडिनबर्ग एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई के बराबर है. कभी-कभी तेज हवाओं या अनुकूल मौसम की स्थिति में यह यात्रा एक मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाती है. यह उड़ान न केवल अपनी अत्यंत कम दूरी के लिए मशहूर है, बल्कि अपने रोमांचक अनुभव के कारण दुनिया भर से यात्रियों को आकर्षित करती है.

एक बार में महज 10 यात्री ही करते हैं हवाई सफर

दुनिया की सबसे छोटी व्यावसायिक उड़ान स्कॉटलैंड के दो छोटे द्वीपों वेस्ट्रे (Westray) और पापा वेस्ट्रे (Papa Westray) के बीच संचालित होती है. विमान करीब 2.7 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो कि एडिनबर्ग एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई के बराबर है. इस यात्रा के लिए ब्रिटन-नॉर्मन BN2B-26 आइलैंडर (Britten-Norman BN2B-26 Islander) विमान का उपयोग किया जाता है. यह एक छोटा लेकिन भरोसेमंद विमान है, जिसमें अधिकतम 10 यात्री बैठ सकते हैं. विमान का केबिन इतना कॉम्पैक्ट है कि आगे की पंक्ति में बैठे यात्री पायलट को विमान उड़ाते हुए देख सकते हैं जिससे यह अनुभव और भी अनोखा बन जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

महज 53 सेकेंड में दर्ज हुई है सबसे छोटी उड़ान

पापा वेस्ट्रे, जो सिर्फ 70 लोगों की आबादी वाला छोटा द्वीप है, इस उड़ान पर मुख्य भूमि से जुड़ने के लिए पूरी तरह निर्भर है. यह सेवा स्थानीय निवासियों के लिए स्कूल, अस्पताल, और जरूरी सामानों की आपूर्ति जैसे दैनिक कामों के लिए बेहद जरूरी कड़ी है. ये उड़ान इतनी कम समय में होती है कि इतने कम समय में तो नूडल्स भी तैयार न हो पाए. अब तक इस रूट पर सबसे कम समय की उड़ान 53 सेकेंड दर्ज की है.

कितनी है टिकट की कीमत?

स्कॉटलैंड के इन द्वीपों के बीच यात्रा करने के लिए यात्रियों को प्रति फ्लाइट करीब 14 पाउंड खर्च करने होते हैं, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1,800 रुपये के बराबर है. हालांकि, स्कॉटलैंड के मानकों के अनुसार यह किराया काफी सस्ता माना जाता है. साल 1967 में इन दोनों द्वीपों के बीच हवाई यात्रा की शुरुआत हुई थी. स्टुअर्ट लिंकलेटर नाम के पायलट ने इस रूट पर सबसे ज्यादा 12000 बार उड़ान भरी है जो कि किसी भी पायलट से अधिक है.

यह भी पढ़ेंः डायमंड-गोल्ड के बारे में तो खूब सुना होगा... किन देशों के पास है सबसे ज्यादा सिल्वर?