Advertisement
trendingNow12971336
Hindi Newsदुनिया

Serbia Parliament: सर्बिया की संसद पर आतंकी हमला, जमकर चलीं गोलियां; तंबू में लगी आग

Serbian Parliament Attack: कुछ गोलियां चलीं और फिर तंबू के अंदर आग लग गई. यह तंबू इस साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के समर्थकों की ओर से लगाए गए कई तंबूओं में से एक था.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Serbia Parliament: सर्बिया की संसद पर आतंकी हमला, जमकर चलीं गोलियां; तंबू में लगी आग

Paliament Attack: बेलग्रेड स्थित सर्बिया की संसद के बाहर बुधवार को गोलीबारी के बाद हड़कंप मच गया. इस घटना में एक शख्स घायल हुआ है. सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहे सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने इस गोलीबारी को एक आतंकवादी कृत्य करार दिया है.

तंबू के अंदर लग गई आग

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, NOVA मीडिया की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी अफसर संसद के बाहर एक बड़े से टेंट की और भागते नजर आ रहे हैं. कुछ गोलियां चलीं और फिर तंबू के अंदर आग लग गई. यह तंबू इस साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के समर्थकों की ओर से लगाए गए कई तंबूओं में से एक था.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूज एजेंसी एएफपी ने बताया कि दमकलकर्मियों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया और घटनास्थल के पास पुलिस नाकेबंदी से तंबू के जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे थे.

वीडियो में सुनी गईं धमाके की आवाज

आग लगने का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में धमाके की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं, जो घटनास्थल का नजर आता है. सरकारी प्रसारक आरटीएस के मुताबिक, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अन्य शख्स को इमरजेंसी हेल्थ सेंटर ले जाया गया है. एन1 टीवी ने बताया कि 57 साल का एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया है और उसकी हालत स्थिर है. पुलिस का इस मामले पर बयान आना अभी बाकी है और अभी तक कोई जानकारी भी उनकी ओर से नहीं आई है. एक्स पर पोस्ट एक अन्य वीडियो में एक शख्स जमी पर लेटा हुआ है और उसके हाथ पीछे की ओर हैं. उसे चारों तरफ पुलिसवालों ने घेरा हुआ है.  

अलेक्जेंडर वुसिक के वफादारों ने सर्बियाई संसद के बाहर और पास के एक पार्क में महीनों से सड़कों को जाम कर रखा है, ताकि संकटग्रस्त राष्ट्रपति के प्रति समर्थन दिखाया जा सके, जिन्हें अपनी सरकार के खिलाफ लगभग एक वर्ष से विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Serbian parliament

Trending news

ISRO वैज्ञानिक डॉ चिटनिस का 100 साल की उम्र में निधन, पुणे में ली अंतिम सांस
Eknath Vasant Chitnis
ISRO वैज्ञानिक डॉ चिटनिस का 100 साल की उम्र में निधन, पुणे में ली अंतिम सांस
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
Punjab stubble
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत