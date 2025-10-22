Serbia Parliament: सर्बिया की संसद पर आतंकी हमला, जमकर चलीं गोलियां; तंबू में लगी आग

Paliament Attack: बेलग्रेड स्थित सर्बिया की संसद के बाहर बुधवार को गोलीबारी के बाद हड़कंप मच गया. इस घटना में एक शख्स घायल हुआ है. सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहे सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने इस गोलीबारी को एक आतंकवादी कृत्य करार दिया है.

तंबू के अंदर लग गई आग

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, NOVA मीडिया की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी अफसर संसद के बाहर एक बड़े से टेंट की और भागते नजर आ रहे हैं. कुछ गोलियां चलीं और फिर तंबू के अंदर आग लग गई. यह तंबू इस साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के समर्थकों की ओर से लगाए गए कई तंबूओं में से एक था.

न्यूज एजेंसी एएफपी ने बताया कि दमकलकर्मियों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया और घटनास्थल के पास पुलिस नाकेबंदी से तंबू के जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे थे.

वीडियो में सुनी गईं धमाके की आवाज

आग लगने का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में धमाके की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं, जो घटनास्थल का नजर आता है. सरकारी प्रसारक आरटीएस के मुताबिक, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अन्य शख्स को इमरजेंसी हेल्थ सेंटर ले जाया गया है. एन1 टीवी ने बताया कि 57 साल का एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया है और उसकी हालत स्थिर है. पुलिस का इस मामले पर बयान आना अभी बाकी है और अभी तक कोई जानकारी भी उनकी ओर से नहीं आई है. एक्स पर पोस्ट एक अन्य वीडियो में एक शख्स जमी पर लेटा हुआ है और उसके हाथ पीछे की ओर हैं. उसे चारों तरफ पुलिसवालों ने घेरा हुआ है.

अलेक्जेंडर वुसिक के वफादारों ने सर्बियाई संसद के बाहर और पास के एक पार्क में महीनों से सड़कों को जाम कर रखा है, ताकि संकटग्रस्त राष्ट्रपति के प्रति समर्थन दिखाया जा सके, जिन्हें अपनी सरकार के खिलाफ लगभग एक वर्ष से विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है.