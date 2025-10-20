Russia Ukraine War: ट्रंप ने दिया जेलेंस्की को झटका, कहा- सरेंडर करके पुतिन की बात मान लो नहीं तो...

Volodymyr Zelensky Meeting with Donald Trump: रूस-यूक्रेन वॉर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोलोदिमीर जेलेंस्की से 17 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में शुरू से ही तनावपूर्ण माहौल बना रहा. दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात यूक्रेन युद्ध की दिशा, संभावित समझौते और अमेरिका की भविष्य की भूमिका पर केंद्रित थी. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक के दौरान कई बार शोर-शराबा और आक्रामक भाषा का उपयोग किया गया. सूत्रों ने बताया कि ट्रंप ने चर्चा के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तर्कों को लगभग हूबहू दोहराया. उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा, 'अगर यूक्रेन रूस के साथ समझौता नहीं करता, तो पुतिन तुम्हें तबाह कर देगा.'

इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब ज़ेलेंस्की ने युद्ध की वर्तमान स्थिति समझाने की कोशिश की और युद्ध क्षेत्र का नक्शा सामने रखा, तो ट्रंप ने नक्शा मेज़ पर फेंक दिया और कहा, 'यह लाल रेखा क्या है? मुझे नहीं पता यह जगह कहां है?' बैठक में उपस्थित अधिकारियों के अनुसार, माहौल इतना असहज हो गया कि दोनों पक्षों के सलाहकारों को कई बार बातचीत को शांत करने के लिए बीच में आना पड़ा. यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका के भीतर यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता पर राजनीतिक मतभेद चरम पर हैं. ट्रंप ने पहले भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर वे फिर सत्ता में आए, तो रूस–यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में खत्म कर देंगे. यह बयान वाशिंगटन और कीव दोनों के लिए गहरी चिंता का विषय रहा है.

बैठक में ट्रंप ने सख्त लहजे में जेलेंस्की को दी नसीहत

सूत्रों के अनुसार, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, 'पुतिन को कुछ तो मिलेगा ही, उसने कुछ इलाके जीत लिए हैं.' उन्होंने सुझाव दिया कि यूक्रेन को अब समझौते की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और पूरा डोनबास क्षेत्र रूस के हवाले कर देना चाहिए. बैठक के अंत में ज़ेलेंस्की ने कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि ट्रंप ने केवल इतना कहा कि 'हम समाधान की तलाश में हैं, लेकिन यूक्रेन को भी यथार्थ समझना चाहिए.' फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप की बातें हूबहू वही थीं जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार-बार दोहराते रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया, 'ट्रंप वही कह रहे थे जो पुतिन ने उन्हें फोन पर एक दिन पहले कही थीं.'

अगर तुमने सौदा नहीं माना तो सबकुछ खत्म हो जाएगा

रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक के दौरान ट्रंप ने कई बार यह भी कहा कि पुतिन ने उन्हें समझाया है कि यह कोई युद्ध नहीं बल्कि विशेष अभियान है ठीक उसी शब्दावली का उपयोग करते हुए जो रूस अपने आक्रमण के लिए करता है. जब ज़ेलेंस्की ने विरोध जताया और कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता किसी सौदेबाज़ी का विषय नहीं हो सकती, तो ट्रंप ने सख्त लहजे में जवाब दिया, 'अगर तुमने अब सौदा नहीं किया, तो सब खत्म हो जाएगा.' बैठक में मौजूद यूरोपीय राजनयिकों और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस बयान ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया. वार्ता बिना किसी साझा घोषणा या सकारात्मक परिणाम के समाप्त हो गई, जिससे संकेत मिला कि वॉशिंगटन और कीव के बीच मतभेद पहले से कहीं गहरे हो चुके हैं.

