Advertisement
trendingNow12947132
Hindi Newsदुनिया

गहराता जा रहा शटडाउन का असर...ट्रंप ने रोकी राज्यों की फंडिंग, फौजियों के परिवार खाना मांगने पर मजबूर

गहराता जा रहा शटडाउन का असर...ट्रंप ने रोकी राज्यों की फंडिंग, फौजियों के परिवार खाना मांगने पर मजबूर 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 04, 2025, 09:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गहराता जा रहा शटडाउन का असर...ट्रंप ने रोकी राज्यों की फंडिंग, फौजियों के परिवार खाना मांगने पर मजबूर

US Goverment Shutdown: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो दो दी जाने वाली 2.1 अरब डॉलर की फंडिंग पर रोक लगा दी है. इसके अलावा ट्रंप ने सरकारी शटडाउन को अधिक खींचने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी पर आरोप लगाया और अन्य राज्यों की फंडिंग रोकने की धमकी दी है. इसको लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को कहा कि सैन्य परिवारों ने डेमोक्रेट शटडाउन के चलते आई वित्तीय बाधा के कारण खाद्य सहायता मांगना शुरू कर दिया है.  

शटडाउन के चलते आई बाधा 

कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका की सेना, नौसेना, वायु सेना, मरीन कोर, तटरक्षक बल और अंतरिक्ष बल के 1.3 मिलियन पुरुषों और महिलाओं को वेतन नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा,'हम अब डेमोक्रेट नेतृत्व वाली सरकार के शटडाउन के तीसरे दिन में हैं. इस मौजूदा सरकारी बंद के परिणामस्वरूप लाखों अमेरिकियों पर गंभीर व्यक्तिगत प्रभाव पड़ रहे हैं. अमेरिका की सेना, नौसेना, वायु सेना, मरीन कॉर्म्स, तटरक्षक बल और अंतरिक्ष बल के 13 लाख पुरुषों और महिलाओं को वेतन नहीं मिल रहा है. सैन्य परिवार इस डेमोक्रेट बंद के कारण उत्पन्न वित्तीय चिंता के कारण पहले से ही खाद्य सहायता की मांग कर रहे हैं.' 

ये भी पढ़ें- भूकंप से इस देश में हुई तबाही, 69 की मौत, 150 से ज्यादा घायल, कई शहरों में बिजली गुल     

Add Zee News as a Preferred Source

सैन्य परिवारों के लिए आई मुसीबत 

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि अधिक सैन्य परिवारों को भोजन की सहायता की आवश्यकता है. वहीं खाद्य भंडार के जरिए सहायता मांगने वाले परिवारों में 34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. टेक्सास में फोर्ट हूड के पास सशस्त्र सेवा YMCA फूड पेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के कर्मचारियों ने कल शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 सुबह 5 बजे इमारत के चारों ओर सैन्य परिवारों की लंबी कतारें देखीं. वहां के कर्मचारियों के मुताबिक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. इस हफ्ते उनकी संख्या में पहले ही 34 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है.  

ये भी पढ़ें- पहले खींचातानी अब ट्रंप के साथ मिलाया हाथ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकी सरकार के बीच 500 मिलियन डॉलर की डील   

 

प्रेस सचिव ने कहा की अगर महिला, शिशु और बाल (WIC) इवेंट के लिए धन की कमी हो गई, तो इससे सरकार की ओर से चलाए जा रहे संचालित खाद्य सहायक कार्यक्रम में निर्भर तकरीबन 70 लाख माताएं, शिशु और निम्न आय वाले परिवार संकट में पड़ जाएंगे. लेविट ने बताया कि देश में 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जबकि नेशनल फ्लड  इंश्योरेंस प्रोग्राम भी समाप्त होने का खतरा है.  

अमेरिका का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडेक्ट 

कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडेक्ट हर हफ्ते 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है और संघीय सरकार का पार्शियल शटडाउन एक महीने के लिए बढ़ गया है, जिसके चलते लगभग 43,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं. उन्होंने कहा,' अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते 15 अरब डॉलर की GDP का नुकसान हो सकता है. इससे छोटे बिजनेस को लोन मिलने में देरी का सामना करना पड़ सकता है.   

FAQ 

अमेरिकी शटडाउन क्या है? 

अमेरिकी शटडाउन एक ऐसी स्थिति है जब संघीय सरकार के पास बजट या फंडिंग बिल पास नहीं होने के कारण सरकारी कामकाज ठप हो जाता है. 

सैन्य परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 

सैन्य परिवारों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें खाद्य सहायता की आवश्यकता हो सकती है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
;